Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı Çalıştay'ı

MALATYA (Habermetre) - 2022-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Malatya 2. Eylem Planı Çalıştayı Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş'un katılımı ile ilimizde düzenlendi.

Belediye Nikah Salonunda düzenlenen Çalıştay'a, Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Alb. Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İnönü ve Malatya Turgut Özal Üniversiteleri temsilcileri, STK'lar ve kurum müdürleri katıldı.

Malatya Valiliği bünyesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hazırlanan Çalıştay'ın açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut'un ardından "Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir" diyerek konuşmasına başlayan Vali Aydın Baruş;

"Kadın; Annemizdir, Eşimizdir, Kız Kardeşimizdir, Komşumuzdur, Akrabamızdır

Kadın ve erkek hayatın bölünemez parçaları. Hayat önünde birbirimizin dostuyuz, arkadaşıyız ve birbirimize göz kulak olmak durumundayız. Sevgi, şefkat, merhamet, sabır bizim annelerimizden, kadınlarımızdan öğrendiğimiz değerlerdir. Kadın hayatın her alanında bizim yanımızdadır. Annemizdir, eşimizdir, kız kardeşimizdir, komşumuzdur, akrabamızdır. Toplumların temelini oluşturan ailenin kurucusu olan kadınlar, yeni nesillerin yetiştirilmesinde de oynadıkları eşsiz rol münasebetiyle aynı zamanda bir toplumun geleceğinin mimarlarıdır. Yeni nesillerimizi sağlıklı yetiştirmek için kadının sabrına ve duygusal iletişimine ihtiyacımız vardır. Kadının saygınlığının olmadığı bir toplum her bakımdan geri kalmaya mahkümdur. Kadına saygı ve ona verdiğimiz değer aile ortamında başlar. Sevgili Peygamberimiz bir Hadis-i Şerifinde şöyle buyurur; "İkram ve ihsanlarınızla çocuklarınıza eşit muamelede bulunun. Eğer ben birini üstün tutacak olsaydım kızları üstün tutardım". Kız çocuklarımızı en az erkek çocuklarımız kadar önemsemeden, en az onlar kadar değer vermeden sağlıklı ve güvenli bir gelecek inşa edemeyiz.

Kadına Karşı Şiddet, Bizi Millet Olarak Binlerce Yıldır Ayakta Tutan Aile Yapımızı Tehdit Ediyor

Günümüzde de artık çok önemli bir sorun olarak addettiğimiz ve gerçekten hayatın olumsuz yönlerinden birini oluşturan kadınlara yönelik şiddet ile mücadelede kadın haklarının, kadınların sahip olduğu elde ettiği hakların önemine işaret etmek büyük önem taşımaktadır. Bizim değer verdiğimiz hayatımızın rehberi olan medeniyetimizin, yüce dinimizin manevi mirası bize kadınların haklarına saygı göstermemizi öğütler. "Ey İnsanlar kadınların haklarına riayet ediniz, onlara şefkat ve sevgi ile muamele ediniz, onlar hakkında Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim, siz kadınları Allah emaneti olarak aldınız onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz" buyurur Sevgili Peygamberimiz. Maalesef biz bu değerleri unutmaya başladık, onlara yüz çevirmeye başladık. Bazı değerlerimizi tersyüz ederek uygulamaya başladık. Bugün kadına yönelik tavır ve davranışlarda maalesef üzüntü verici davranışlara şahit oluyoruz. Kadına yönelik şiddetin artması toplum olarak huzurumuzu ve mutluluğumuzu tehlike altına atıyor. Bizi millet olarak binlerce yıldır ayakta tutan aile yapımızı tehdit ediyor.

Kadına Yönelik Şiddet İnsanlık Dışı Bir Davranıştır

Kadına yönelik şiddetin ne kadar kötü bir davranış olduğunu sizlerde çok iyi biliyorsunuz. Önümüze koymuş olduğu tehditleri, tehlikeleri mutlaka anlıyorsunuzdur. Öncelikle kadına yönelik şiddet insanlık dışı bir davranıştır. Şiddet insanlık değerlerinin de düşmanıdır. Şiddet acizliktir. Şiddet, hakkını kullanamayan, duygularını kontrol edemeyen çaresizlerin davranışıdır. Şiddet aşağılamaktır, kişiliği yok etmektir. Şiddet uygulayan ile uygulanan arasında saygı ve sevgi duyguları devam edemez. İnsan olan, cennetin ayakları altına serildiği annesine öf bile diyebilir mi? Yaşamına duygu ve güzellikler katan kız kardeşine, kız çocuğuna kıyabilir mi? İnsan olan hayatın bin bir türlü güçlüğüne sabırla göğüs geren, daima yanında olan, hayatını paylaştığı eşine şiddet uygulayabilir mi? Kadına yönelik şiddet hem bizi insan olmaktan çıkaran, hem aile kurumunu çökerten böylece nesillerimizi ve millet olarak geleceğimizi tehlike altına atan çok önemli bir tehdittir. Parçalanmış aileler, sevgi ve şefkatten mahrum olarak boynu bükük büyüyen çocuklar, fertleri arasına nefret tohumları ekilmiş akrabalar kadına yönelik şiddetin ortaya çıkardığı olumsuzluklardan sadece birkaçıdır.

Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek Toplumun Tüm Kesimleri Olarak Hepimizin Sorumluluğudur

Kadına yönelik şiddet olaylarının yaygınlaşması, kadın cinayetlerin artması hepimizi bir kez daha düşünmeye ve aklımızı başımıza almaya sevk etmektedir. Malatya ilimizde kadına yönelik şiddetle ilgili olaylarının artışını ifade eden bazı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şiddet önleme ve izleme merkezlerimiz var, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz ve bünyesinde. ŞÖNİM kayıtlarımıza göre 2020 yılında 3944 başvuru varken 2021 yılı ilk on ayında 4223'e çıkmış. Önleyici tedbir talep eden kadın sayısı 2020'de 3078 iken 2021 yılı ilk on ayında 2895 olmuş. Koruyucu tedbir talep eden kadın sayısı 2020'de 234 iken 2021 yılı ilk on ayında 336 olmuş. Kadın Konuk evlerinde barınma hizmeti alan kadınlar ve beraberindeki çocuk sayıları 2020 itibari ile 287 kadın ve 197 çocuk iken 2021 yılı ilk on ayında 306 kadın ve 206 çocuk olmuş. Kadın cinayetleri devam ediyor 2020 yılında dört kardeşimizi kaybettik, 2021 yılında da üç kardeşimizi. Unutmayalım kadına yönelik şiddeti önlemek toplumun tüm kesimleri olarak hepimizin sorumluluğudur. Şiddetle her alanda her ortamda birlikte mücadele etmeliyiz.

Devletimizin almış olduğu çok önemli tedbirler var.

Kadına yönelik ve aile içi şiddeti önlemekle ilgili önleyici ve koruyucu tedbir kararlarının hayata geçirilmesinde mekanizmaların hızlı çalıştırılması, Kadın konukevlerinde şiddete uğrayan kadınlarımızın ve çocuklarının misafir edilmesi, koruma altına alınması, Şiddet önleme ve izleme merkezlerimizde şiddete uğrayan kadınlarımıza ve çocuklarına destek verilmesi; Gerek sağlık desteği gerek sosyal destek, gerekse de devletin diğer yardımlarından, desteklerinden yararlanması için rehberlik yapılmasına çalışmalar var. Kades Uygulamasını Başta Kadınlarımız Olmak Üzere Tüm Toplumun Fertleri Cep Telefonlarına İndirmeli

Yine çok önemli bir uygulamaya işaret etmek istiyorum. İçişleri Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen KADES uygulaması Türkiye'de giderek yaygınlaşmaktadır. İlimizde de İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanımızın yapmış olduğu çalışmalarla KADES uygulamasında her geçen gün iyi bir seviyeye geliyoruz. Ancak bu yeterli değil sadece kadın olmak yetmez, herhangi bir şiddete uğrayan bir kadının komşusu da olabiliriz. KADES uygulamasını başta kadınlarımız olmak üzere toplumun tüm fertleri cep telefonlarına indirmeli ve herhangi bir şiddet olayı ile kötü uygulamayla, eylemle karşılaştığı zaman bu uygulamadan kolluk güçlerimize ihbar yapmalı üzücü hadiselerin önüne geçmek için yardımda bulunmalıdır. Kadına yönelik şiddetle ailede, okullarımızda, camilerimizde, toplumsal münasebetlerimizde şiddetin ne anlama geldiğini toplum için nasıl bir yıkıma sebep olduğunu herkese anlatmalıyız. Kamu Kurumları olarak, Belediyeler olarak, Sivil Toplum Kuruluşları olarak el ele hep birlikte gayret göstermeliyiz. İlimizde kadına yönelik şiddetle mücadelede önümüzdeki dönemde yapılması gereken çalışmaların, kurumsal sorumlulukların belli bir planlamaya dahil olarak gerçekleştirilmesini sağlamak üzere konu ile paydaşların görüşlerine başvurarak Hazırlanması öngörülen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Malatya İl Eylem Planı Hazırlık Çalıştay'ına katılımlarınızdan ve yapacağınız katkılardan dolayı bilhassa teşekkür ediyorum" dedi.

Üniversiteler, Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğünün bilgilendirme çalışmaları ve yapmış oldukları faaliyetler hakkındaki sunumların yer aldığı Çalıştay, 3 gün boyunca Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonunda devam edecek.

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet