KÜTAHYA (Habermetre) - Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Edenler DPÜ'de Ödüllendirildi Kütahya Valiliği ve Güzel Sanatlar Fakültemizin iş birliğinde gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir Adım da Sen At Uluslararası Afiş, Kısa Film ve Karikatür Yarışması'nda başarı kazananlar için ödül töreni düzenlendi.

DPÜ'de uluslararası ölçekli Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir Adım da Sen At yarışmalarının ödül törenleri gerçekleştirildi.

Güzel Sanatlar Fakültemizdeki Ahmet Yakupoğlu Amfisi'nde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde gerçekleştirilen etkinliğe Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Kırbaç, rektör yarımcılarımız Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Atilla Batur, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Levent Mercin, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, akademik ve idari personellerimiz, ödül kazanan sanatçılar, öğrencilerimiz ve davetliler katıldı.

Protokol konuşmalarının öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın mesajı katılımcılara okundu. Bakan Yanık, yazılı mesajında düzenlenen törende emeği geçen herkesi tebrik ederek tüm katılımcıları selamladığını ifade etti.

PROF. DR. MERCİN: ESERLERİ 17'Sİ YURT DIŞINDAN 37 JÜRİ ÜYESİ DEĞERLENDİRDİ

Törende açılış konuşmasını yapan Güzel Sanatlar Fakültemizin Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında Hz. Muhammed, Buhari ve Neşet Ertaş'ın sözlerinden alıntılar yaptıktan sonra kadına yönelik şiddete ilişkin çeşitli kuruluşlarca hazırlanan istatistikleri paylaşıp sözü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir Adım da Sen At Projesi'ne getirdi ve şunları söyledi:

Yaklaşık bir yıl önce bir fikir olarak başlayan daha sonra Sayın Rektörümüzün ve Sayın Valimizin takdirleri ile kabul edilen bu proje, 17 Aralık 2020 tarihinde imzalanan bir protokol ile hayata geçti. Yarışmanın kamuoyuna duyurulmasından önce ilk işimiz sosyal amaçlı yarışmaların yapılabileceği ve Türkiye merkezli bir yarışma platformu oluşturmak oldu. Bu anlamda 'grafreedesign' adı tescillendi ve alan bedeli ödenerek kiralandı. Ardından yarışmacıların katılımını kolaylaştırmak, jüri üyelerinin bir araya gelmesini sağlamak, bunları yaparken zaman ve maliyet tasarrufu yapabilmek için çevrim içi değerlendirme imkanı veren bir yazılım hayata geçirildi.

Yapılan onlarca toplantı ve görüşmeler sonucunda, afiş gibi görünürlük çalışmaları ve internet sitesinin tasarımının tamamlanması ile 12 Mart 2021 tarihinde yarışmanın kamuoyuna duyurusunu yapıldı. Yarışma düzenleme ve danışma kurulu, jüri üyelerini belirlemek için bir çok kez toplandı. Jüri belirleme süreci uzun ve zahmetli oldu. Sonuçta 17'si farklı kıta ve ülkeden olmak üzere toplamda 37 jüri üyesi bu projede görev aldı. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır.

108 ÜLKEDEN 4 BİN 365 ESER YARIŞTI

30 Eylül 2021 tarihinde başvuru süresi tamamlanan yarışmaya dünyanın 108 farklı ülkesinden binlerce sanatçı/tasarımcı 4. 365 özgün eserle katıldı. Konunun kadına yönelik şiddete tepki göstermek ile sınırlı olmasına rağmen yüksek düzeyde katılım sağlanmasının, kadına yönelik şiddetin dünyada önemli bir sorun haline gelmesi kaynaklı olduğunu rahatlıkla söylenebilir. Katılımın olduğu ülkelere bakıldığında İran, Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin yanında ABD, Fransa gibi gelişmiş ülkeler de ön sıralarda yer almaktadır. Ayrıca adını ilk kez duyduğumuz Mikronezya'dan da katılım olmasından hareketle yarışmanın farkındalık oluşturma düzeyinde amacına ulaştığı ifade edilebilir.

Prof. Dr. Mercin konuşmasını, yarışmaların ve ödül töreninin düzenlenmesinde emeği geçenlerin, yarışmaların jüri üyelerinin ve etkinliğe destek verenlerin adlarını tek tek sayıp teşekkürlerini sunarak tamamladı.

PROF. DR. UYSAL: KADINA ŞİDDET İNSANLIĞA EN BÜYÜK DARBEDİR

Etkinlik kapsamında bir konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, etkinliğe katılımdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek şöyle konuştu:

Değerli misafirler hepiniz hoş geldiniz. Derdi olan konuşur derler. Tabii bizim derdimiz var. Kadına karşı şiddet önemli bir problem. Sadece bizim problemimiz değil tüm dünyanın problemi. Üniversitemizde böyle kapsamlı ve önemli bir etkinlik düzenlediği için Prof. Dr. Levent Mercin'e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Kadına karşı şiddet son yıllarda artan bir olgu. Belki de kadına şiddette bizim ülkemiz milletimiz diğer ülkelere göre daha geride. Kadın neden önemli. Ben kadını canlı vücudunda hücreye benzetiyorum. Vücutta hücre neyse toplumda aile odur, ailenin de direği kadındır. Kadın mahvoldu mu bir milleti mahvedersiniz. Hücre bozuldu mu kanserdir. Kadın bozuldu mu millet gider. Milletin bekası kadına bağlıdır. Kadını mahvetmek, kadına şiddet etmek, kadını kadınlıktan çıkarmak insanlığa vurulabilecek en büyük darbedir. Milletleri yok etmenin ciddi bir metodudur.

Peki, kadına karşı şiddet nereden kaynaklanır? Baktığımız zaman bitkiler aleminde böyle bir durum yok, hayvanlar aleminde de yok. Hayvanlar aleminde dişiye şiddet gösteren bir canlı yok. Böyle bir problem de yok. Hiçbir din kadına şiddeti uygun görmez. Bütün semavi dinler özellikle İslamiyet kadının değerini yüksek tutar. "Sizin en hayırlınız eşine faydalı olandır" der. İslamiyet, cenneti annelerin ayaklarının altına serer. O zaman kadına şiddet şeytani bir problem. İnsanın hayra da şerre de meyli var. Kadına karşı şiddet insanların o kötülük duygularına mağlup olmasının neticesidir. İnsanız böyle bir problemle karşı karşıyayız. Bunu önleme noktasında üniversitelere ciddi iş düşüyor. Kadına şiddeti önlemenin yegane yolunun eğitimden geçtiğini düşünürüm. Üniversitemiz kadına şiddet hususunda son derece hassas. Kadına şiddet problemini çözmek yolunda Güzel Sanatlar Fakültemizin etkinliğini tebrik ediyorum.

"KADINA ŞİDDETİ FİZİKSEL ŞİDDETLE SINIRLAYAMAYIZ"

Değerli arkadaşlar, kadına şiddet deyince sadece kötü söz söylemek, fiziki olarak şiddet göstermek, dövmek, öldürmek olarak algılamamak lazım. Günümüz dünyasının kadına ciddi şekilde şiddet uyguladığı kanaatindeyim. Mesela "Kadın-erkek eşittir" deyip iş hayatında ekonomi hayatında kadınla erkeğe eşit yükler yükleyip kadının biyolojisine, fizyolojine, fiziki gücüne bakmadan "Sen de benim kaldıracağım yükü kaldıracaksın, sen de benim kazandığım kadar kazanacaksın" diyerek ekonomik hayatın içine atmak da bir şiddettir. Daha sonra eve gelip tüm ev işlerini kadının üstüne atıp çocuğu ona emanet edip tüm yükleri ona yüklemek bırakın eşit olmayı bu anlamda çok fazla negatif ayrımcılık var. Aslında kadına şiddet bu. Adaletsizlik ve haksızlık olan bu. Günümüz dünyasında bırakın kadın ve erkeğin eşit yük almasını, kadın erkekten çok fazla yük alıyor. Bu sebeple de kadın çok fazla şiddete maruz kalıyor. Kadın insandır, bizim medeniyetimizde eşitlik adalettedir. Fiziken eşit değiliz. Eşitlik kanun önündedir. Kadın ve erkek bir bütünün parçalarıdır ve beraber olurlarsa bir bütün olur. Ne erkek, kadından ne de kadın, erkekten üstündür. Kadının cinselliğini ön plana çıkarmak ve bunu reklam malzemesi olarak yapmak da kadına karşı şiddettir. Kadına karşı şiddet deyince konuşulacak çok konu var.

Değerli arkadaşlar ben bu etkinliklere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bundan sonra kadının şiddet görmediği bir dünya hayal ediyorum. Rabbimden de bunu niyaz ediyorum.

BAŞKAN VEKİLİ DAMCI: BELEDİYEMİZ ÇOK SAYIDA KURUMLA İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR

Rektörümüzün ardından kürsüye gelen Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Kütahya Belediyesi olarak göreve geldikten sonra Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü ihdas ettik. Bu müdürlük bünyesinde danışman merkezleri, psikologlar, sosyologları kadromuza aldık ve yine belediyemiz bünyesinde sığınma evi kurduk. Tabi ki, bunlar övünülecek şeyler değil ama maalesef maruz kaldığımız konular. Yaklaşık 3 yıldır her yıl 700'e yakın kadınımızı, danışmanlarımızın vasıtasıyla ilgili kurumlara Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze, ilgili Sağlık Müdürlüğümüze yönlendirdik.

Sayın Valimiz ile de ciddi bir iş birliği yapıyoruz. Tabi burada istihdama yönelik de ticaret ve esnaf odaları ile iş birliği yapıyoruz. Kütahya Belediyesi olarak sığınma evlerinden çıkan kadınlarımıza da eşya bankacılığı, Hilal Kart gibi desteklerle yardımda bulunuyoruz. Tabi ki, temennimiz bu sayıların azalması; Ama bu gerçeklerden de maalesef kendimizi arındıramıyoruz. Ben Kütahya Belediyesi adına, şahsen 'Kadına şiddete hayır' diyorum. Bu vesileyle de tüm kadınlarımızın gelecekte mutluluk ve huzur içerisinde olmasını temenni ediyorum.

VALİ ÇELİK: YARIŞMALAR FARKINDALIĞIN ARTIRILMASINA BÜYÜK KATKI SUNDU

Törende katılımcılara hitap eden Kütahya Valisi Ali Çelik ise şunları kaydetti:

Hayırlı bir vesile ile bir araya geldiğimizi düşünüyorum ama 25 Kasım olması nedeniyle bu etkinliğin hayırlarında büyümesi için bir arada olmamızın da öneminin altını çiziyorum. Bugün malumlarınız olduğu üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü olarak ilan edilmiş ve bugünden sonra bu farkındalık etkinlikleriyle bugün bir arada olmamızın ve bu yarışmanın bugüne denk gelmesinin anlamı da bu farkındalığın büyütülmesi. Özellikle gençlerimizin bu çabanın bir parçası olarak bu işin içinde olmaları ve yarının aileleri olarak birlikte kuracakları ve yaşayacakları bir düzen içinde birbirlerine saygılı olan insanların farkındalıklarının arttırılması.

"ÜNİVERSİTELERİMİZ SOSYAL KONULARDA ÇOK SAYIDA ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR"

Özelde bizler devlet denilen organizasyon kurumların iş birliği yapmış ve etkinleşmiş haliyiz. bunun en önemli parçaları biraz önce saydığım gibi kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler. Üniversitelerimiz de, sağ olsun Kütahyamızda sosyal anlamda sosyal konuların öne çıkarılması farkındalıkların arttırılması için her alanda ciddi çalışmaların destekçisi, yürütücüsü ve paydaşı. Bugününde bu anlamda ciddi bir paydaşı olması ve bu organizasyonu üstlenmiş olması da kendi devletimiz adına mutluluk verici.

Kadına şiddet yalnızca Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu, gelişmiş ülkelerde dahi bu sorunla karşılaşılıyor. Kadına karşı şiddetin temel insanlık sorunu olduğu her ülke tarafından altının çizildiği bir gerçek. Özellikle kadın cinayetleri hepimizin kalbimizi parçalıyor. Şiddetin her türlüsü yanlış ve hiçbiri kabul edilemez. Umarım bu çalışmalar şiddet olgusunun önlenmesinde bir destek olarak yer bulur. Şiddetle mücadelede farkındalığın büyütülmesi için gençlerin desteği çok önemli. Sizlerden ricam sosyal medya platformlarında kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturacak etkinliklere destek olmanız. Şiddetle mücadelede hepimiz sorumluyuz. Dolayısıyla şiddetin ortadan kalkması için güç birliği yapmalıyız.

Konuşmasının sonunda salondaki kadın katılımcılara da seslenen Vali Çelik, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan KADES uygulamasını telefonlarına indirmelerini rica etti.

KAZANANLAR ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU

Protokol konuşmalarının ardından etkinlikler kapsamında düzenlenen kısa film yarışmasında Kurmaca, Belgesel ve Animasyon dallarında ödül alan yönetmenliğini Twamsen Danaan'ın yaptığı A Boy's Tale, Amit Rathee'nin yönetmeni olduğu The Last Brick ve Irwan Junaidy'nin yönettiği The Dalang's Tale filmlerinin gösterimi gerçekleştirildi. Film gösterimlerinin ardından Kurmaca, Belgesel ve Animasyon dallarındaki filmleri değerlendiren kurul üyelerinden temsilciler Prof. Dr. Uğur Atan, Doç Dr. Doğan Arslan ve Eda Sürmeli katılımcılara hitaben birer konuşma yaparak düşüncelerini ifade ettiler. Konuşmaların ardından afiş ve karikatür yarışmasının ödül törenine geçildi.

Afiş yarışmasında Xuwei Zhang birinciliği, Maxim Levkov ikinciliği, Yaren Aydınhan ise üçüncülüğü elde etti. Zhang ve Levkov'un katılamadığı ödül töreninde Yaren Aydınhan üçüncülük ödülünü Kütahya Valisi Ali Çelik'in elinden aldı. Karikatür yarışmasında ise Oleksiy Kustovsky birincilik, Nikola Listes ikincilik ve Nahid Zamani ise üçüncülük ödülünü elde etti.

ETKİNLİKLER PANEL VE SERGİLERLE DEVAM EDECEK

Yarışmanın jüri üyelerine plaketlerinin sunulmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona eren ödül töreninin ardından davetliler, etkinlikler kapsamındaki karikatür yarışmasında finale kalan 50 eserin sergilendiği Frigya Sergi Salonu'ndaki açılışa geçtiler.

Gece karikatür sergisinin gezilmesinin ardından sona erdi. 26 Kasım günü paneller ve sergilerle devam edecek etkinlik, Ahmet Yakupoğlu Amfisi'ndeki kapanış töreni ile sona erecek.

