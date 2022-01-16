Kadıköy'deki tantunici konuştu: "Personelimizin yaptığı video montajdır" - Haberler
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Kadıköy'deki tantunici konuştu: "Personelimizin yaptığı video montajdır"

Kadıköy'deki tantunici konuştu:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kadıköy'de çöpten toplanan biberlerle tepki çeken tantunici dükkanının sahibi konuştu.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de çöpten toplanan biberlerle tepki çeken tantunici dükkanının sahibi konuştu. İşletme sahibi iddiaları reddederek, "Gerçek dışı bir videodur. Bunları benim çocuğum da yiyor" dedi.

Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde bir tantunici dükkanında biberlerin çöpten toplandığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Gelen şikayetler üzerine yetkililer tarafından işletme hakkında inceleme başlatılmıştı. Yaşanan olay sonrası firma sahibi iddiaları reddederek işten çıkartılan çalışanların videoyu çektiğini belirterek, konuyla ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bizim elit yerlerde şubelerimiz var"

Olaya ilişkin iddiaları reddeden firma sahibi Rıza Şimşek, "Bizim çok sayıda şubemiz var. Günde binlerce tantuni satıyoruz. Tonlarca et tüketiyoruz. Yakın zamanda yüz kızartıcı suçtan dolayı işten ayrılan personelimizin yaptığı video montajdır. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bizim elit yerlerde şubelerimiz var. Biz ulusal anlamda tam not almış bir firmayız. Ayrıca sürekli denetimlerin yapıldığı bir firmayız. İşimizi gücümüzü bırakıp çöpten biber mi toplayacağız. Bunları benim çocuğum da yiyor. Böyle bir şey asla olamaz. Bu video tamamıyla gerçek dışıdır. Yasal sürecimizi başlattık. Bu video iftiradır bunlara itibar etmeyin. Bizim müşterilerimiz zaten bizi bilir. Bizim üretim esnasındaki tüm aşamalarımız video halinde var. Bizim vicdanımız çok rahat. Alnımız ak. Biz bu işe yıllarımızı verdik. Bu zamana kadar herhangi bir sağlık problemi yaşayan olmadı. Ben buna kalıbımı basarım" diye konuştu. - İSTANBUL

Kadıköy'deki tantunici konuştu: Personelimizin yaptığı video montajdır

Kadıköy'deki tantunici konuştu: Personelimizin yaptığı video montajdır

Kadıköy'deki tantunici konuştu: Personelimizin yaptığı video montajdır

Kadıköy'deki tantunici konuştu: Personelimizin yaptığı video montajdır

Kadıköy'deki tantunici konuştu: Personelimizin yaptığı video montajdır

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Kadıköy'de çöpten toplanan biberlerle tepki çeken tantunici dükkanının sahibi konuştu.

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