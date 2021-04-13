Kabine toplantısında alınan kararlar açıklandı mı? 13 Nisan Kabine Toplantısı tüm kararlar nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları!
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Kabine toplantısında alınan kararlar açıklandı mı? 13 Nisan Kabine Toplantısı tüm kararlar nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları!

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Kabine toplantısında alınan kararlar açıklandı mı? 13 Nisan Kabine Toplantısı tüm kararlar nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları!

Kabine toplantısının bitmesinin ardından vatandaşlar yeni kararlar nelerdir, yeni kısıtlamalar olacak mı merak etti. Peki 13 Nisan Kabine toplantısı bitti mi? Kabine toplantısı kararları nelerdir? Kabine toplantısında hangi kararlar alındı? Kabine toplantısı tüm açıklamaları haberimizde.

Türkiye'nin gözü kulağı bu toplantıda! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası yeni tedbirleri açıklayacak
Türkiye'nin gözü kulağı bu toplantıda! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası yeni tedbirleri açıklayacak

Kabine toplantısı ile alakalı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kabine toplantısı kararları neler merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Şuanda toplantı devam ediyor! Peki yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kabine toplantısı kararları nelerdir? Tüm cevaplar haberimizde.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Kabine toplantısı bugün 13 Nisan Salı günü saat 15:00 'da başladı.

Koronavirüsle mücadelede kapsamında Ramazan ayı boyunca uygulanması beklenen yeni tedbirler, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine sonrası netleşecek. Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararlarını görüşecek olan Kabine'den seyahat yasağı, tam kapanma, kısıtlama saatlerinin değiştirilmesi gibi kararların çıkması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Kabine toplantısı bugün 13 Nisan 2021 tarihinde başladı. Henüz toplantı bitmedi devam ediyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.00'te toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi, koronavirüsle mücadele ve bu doğrultuda Ramazan ayında alınacak yeni tedbirler olacak. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı'nın kameralar karşısına geçerek alınan kararları açıklaması bekleniyor.

Kabine toplantısında alınan kararlar açıklandı mı, tüm kararlar nelerdir? 13 Nisan Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları!

13 NİSAN KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK KONULAR NELERDİR? TOPLANTI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Toplantı kararları henüz açıklanmadı. Toplantıda ele alınacak bazı konular aşağıdaki gibidir.

Toplantının ana gündem maddesi, koronavirüsle mücadele ve bu doğrultuda Ramazan ayında alınacak yeni tedbirler olacak. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı'nın kameralar karşısına geçerek alınan kararları açıklaması bekleniyor.

BAKAN KOCA, BİLİM KURULU'NUN TAVSİYELERİNİ İLETECEK

Dün Bakan Koca öncülüğünde toplanan Bilim Kurulu'nda Kabine'ye sunulan birçok tavsiye kararı alındı. Hatta Koca, kendisine yöneltilen kısıtlama sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi: "Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti; Ramazan'da dinlenerek tedbirlere uymayı söylemişti. Bilim Kurulumuz da bu yaklaşımda bulundu. Ek tedbirler konusunda alternatifli önerileri yarın yapılacak Kabine toplantısında sunacağız. Sizlerin söylediği farklı olabilir ama toplumun psikolojik ekonomik yapısı da var. Bunların hepsi gözetilerek karar alınmış olur"

81 İL İÇİN KARAR VERİLECEK

Toplantının genel amacı Ramazan ayında insan hareketliliğini azaltmak ve vaka sayılarını düşürmek. Bu doğrultuda alınması planlanan ek tedbirler Kabine toplantısında görüşülecek. 81 ilde tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek. 1 Mart itibariyle başlayan kademeli normalleşme sürecinde "geriye dönüş ya da tam kapanma olacak mı?" sorusuna kabine üyeleri karar verecek.

Kulislerde konuşulan ve Bilim Kurulu'nun Kabine'ye tavsiye edeceği belirtilen kısıtlama tedbirleri ise şunlar:

- Tam kapanma

- Türkiye genelinde ya da kırmızı illerde seyahat yasağı

- Yüz yüze eğitimin devam ettiği illerle ilgili değerlendirme

- Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur tedbirleri uygulanacak

- Kamuda yeniden esnek çalışma modeli

- Özel sektörün uzaktan çalışmaya teşvik edilmesi

- Kısıtlama saatlerinin değiştirilmesi

- Ramazanda kafe ve lokantaların kapalı olması

- Hafta sonu yasaklarının devam etmesi

- Ramazan boyunca teravihler için camilerde geçtiğimiz yıl uygulanan tedbirlerin uygulanması

- Kalabalık meydan ve caddelerin sınırlandırılması

- Bayramda seyahat kısıtlaması

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü

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