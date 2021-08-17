Kabil'den kaçarken çektiği görüntüler gündem olan Afgan yönetmen Sahraa Karimi'den Türkiye'ye teşekkür: Acil olarak devreye girildi
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Kabil'den kaçarken çektiği görüntüler gündem olan Afgan yönetmen Sahraa Karimi'den Türkiye'ye teşekkür: Acil olarak devreye girildi

Kabil'den kaçarken çektiği görüntüler gündem olan Afgan yönetmen Sahraa Karimi'den Türkiye'ye teşekkür: Acil olarak devreye girildi
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Taliban'ın Kabile girmesinin ardından hızla şehri tahliye edenlerden biri de ünlü Afgan yönetmen Sahraa Karimi oldu. Karimi "Bizi öldürmeye geliyorlar" diyerek yardım çağrısında bulundu. Karimi'nin videosunun ardından devreye giren Türkiye, Ukrayna ve Slovakya, yönetmeni Afganistan'dan kurtardı. Twitter hesabından bir açıklama yapan Karimi, acil olarak devreye girilmesi nedeniyle 3 ülkeye de teşekkür etti.

Taliban'ın Kabil'i kontrol altına almasının ardından şehirden büyük kaçış başladı. Şehirden çıkmak isteyenlerden biri de Ünlü Afgan sinemacı Sahraa Karimi oldu. Karimi, Taliban'ı kast ederek, "Bizi öldürmeye geliyor" dedi. Yardım çağrısında da bulunan Karimi'nin çağrısı kısa sürede karşılık buldu. Türkiye'nin de yardımıyla Kabil'den kurtulan Sahraa, Twitter'dan teşekkürlerini iletti.

DEHŞET VERİCİ HAVAYI PAYLAŞTI

Çekya ve Slovakya'da eğitim gören ve 2012 yılında Afganistan'a dönen yönetmen Sahraa Karimi, Taliban'ın başkent Kabil'e girdiği sırada sosyal medya hesaplarından kentte yaşananlarla ilgili bir bir video paylaşmıştı. Afganistan'da devlet destekli film şirketi Afgan Film'in başına getirilen ilk kadın olan Karimi, Kabil sokaklarında hakim olan dehşet verici havayı dünyayla paylaştı.

"ŞEHRE GİRDİLER, BİZ KAÇIYORUZ"

Yaşanan korku dolu anları dünyaya tüm çıplaklığıyla aktaran Karimi, dünya kamuoyundan yardım talep ederek 'Bizi öldürmeye geliyorlar!' demişti.

ABD öncülüğünde NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle eş zamanlı olarak Taliban ülkenin kontrolünü ele geçirmiş ve Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmişti.

35 yaşındaki Afgan sinemacı Sahraa Karimi, Instagram hesabından paylaştığı videoyla Taliban'ın girdiği Kabil sokaklarındaki olağanüstü havayı yansıttı. Videoda Karimi'nin "Taliban şehre girdi ve biz kaçıyoruz. Herkes korkuyor" dediği duyuluyor.

Kabil'den kaçarken çektiği görüntüler gündem olan Afgan yönetmen Sahraa Karimi'den Türkiye'ye teşekkür: Acil olarak devreye girildi

"LÜTFEN SESSİZ KALMAYIN"

Sahra Karimi, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda ise şunları aktardı:

"Taliban Kabil'i kuşattı. Biraz para çekmek için bankaya gidecektim, kapatmışlar ve tahliye etmişlerdi. Bunun yaşandığına hâlâ inanamıyorum, bunu kimi yaptı. Lütfen bizim için dua edin. Tekrar çağrı yapıyorum: Bu büyük dünyanın insanları, lütfen sessiz kalmayın. Bizi öldürmeye geliyorlar"

"SAĞ VE GÜVENDEYİM"

Sahra Karimi'nin yaptığı çağrılar sosyal medyada ses getirip tüm dünyada yankılandıktan sonra devreye giren elçilikler ve uluslararası kuruluşlar ünlü yönetmeni Kabil'den kurtarmayı başardılar. Karimi, yaklaşık bir saat önce attığı twitte 'Sağ ve güvendeyim' paylaşımı yaparken kurtulması için acil şekilde devreye giren Türkiye ve Türk Büyükelçiliği'ne, Ukrayna Devleti ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığına ve Slovakya'ya teşekkür etti.

Bu üç ülke ve kurumların kendisiyle birlikte 11 kişinin daha Kabil'den kaçmasına yardımcı olduğunu aktaran Karimi teşekkürlerini Twitter'dan dünyayla paylaştı.

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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Kabil'den kaçarken çektiği görüntüler gündem olan Afgan yönetmen Sahraa Karimi'den Türkiye'ye teşekkür: Acil olarak devreye girildi - Haberler
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