Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır?

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları için gençlerin sorgulaması devam ediyor. Askerlik şartı olmamasının büyük avantaj sağlaması nedeniyle birçok kişinin başvuru kriterlerini sağladığı Jandarma uzman erbaş başvurusu, Jandarma Genel Komutanlığı internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. İşte, süreçle ilgili detaylı bilgiler

JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (02 Ocak 1990 [dahil] - 01 Ocak 1998 [dahil] tarihleri arasında arasında doğanlar)

ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2017 tarihi itibariyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (02 Ocak 1988 [dahil] - 01 Ocak 1998 [dahil] tarihleri arasında arasında doğanlar)

d. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak "Komando Uzman Erbaş Olur veya Uzman Erbaş Olur " kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

f. En az 164 cm boyunda olmak koşuluyla, Boy-Kilo Tablosunda oranları tablosunda (TABLO-1) belirtilen değerler içerisinde bulunmak. Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.

g. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

ğ. Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

h. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

ı. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

i. Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak.

j. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.

k. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesi (TABLO-2) almış olmak.

l. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre uygun bulunmak),



m. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak.

JANDARMA PERSONEL ALIMI ŞARTLARIYLA İLGİLİ DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Uzman erbaş alımı başvurusu 30 Ekim – 13 Kasım 2017 tarihleri arasında, www.jandarma.gov.tr internet adresinden Personel/Öğrenci Alımı sayfasına girilerek yapılabilecek. İnternetten yapılan başvurular ön başvuru olarak kabul edilecektir.

İnternetten ön başvuru işlemleri 13 Kasım 2017 tarihinde saat 17.00'de sona erecektir. Ön başvuru tamamladıktan sonra mutlaka yazıcıdan çıktısı alınacaktır. Başvurular tamamlandıktan sonra internetten yapılacak sınava çağrı duyurusunda ismini göremeyen ancak internetten başvuru yaptığını iddia eden adayların, bir hak iddia edebilmeleri için başvuru yapıldığına ilişkin yazıcı çıktısını şahsen beyan etmeleri gerekmektedir.

İnternet ortamı dışında dilekçe vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği gibi bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

İnternetten başvuru esnasında adayın nüfus bilgileri MERNİS sisteminden otomatik olarak alınacağından, girilen kimlik bilgilerinin nüfus kaydından farklı olması durumunda adayların başvuruları kabul edilmemektedir. Kimlik bilgilerinin doğru girilmesi önem arz etmektedir.

Başvuru sonuçları 01 Aralık 2017 tarihine kadar www.jandarma.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Posta yoluyla yazılı herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

Daha önce başvuru yapan, seçme sınavlarını geçip sağlık raporu alan (Başarılı) adaylar başvuru yapmayacaktır.

Başvurular masaüstü bilgisayar üzerinden "İnternet Explorer" tarayıcı kullanılarak yapılacaktır. Mobil cihazlardan (Cep Telefonu, tablet, vb.) veya başka tarayıcıdan (Chrome, Firefox, Opera Browser, vb.) başvuru yapılamamaktadır.