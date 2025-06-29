İzmir yangınını çıkaran kim, benzin döküp İzmir'i yakan gözaltına alınan kişinin adı ne?

İzmir yangınını çıkaran kim, benzin döküp İzmir'i yakan gözaltına alınan kişinin adı ne?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İzmir ilimizin Buca ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli 1 kişi benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştır" açıklamasında bulundu. İzmir yangınını çıkaran kim, İzmir'i yakan, gözaltına alınan kişinin adı ne?

Türkiye orman yangınlarıyla boğuşurken İzmir'in Buca ilçesindeki yangına ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada "Yangına ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli 1 kişi benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı. Peki, İzmir yangınını çıkaran kim, İzmir'i yakan,gözaltına alınan kişinin adı ne?

İZMİR YANGININI ÇIKARAN KİŞİ KİM?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İzmir ilimizin Buca ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli 1 kişi benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştır" açıklamasında bulundu.

İzmir yangınını çıkaran kim, benzin döküp İzmir'i yakan gözaltına alınan kişinin adı ne?

Türkiye son günlerde orman yangınlarıyla mücadele ederken, bugün de ülkenin çeşitli noktalarında çok sayıda yangın çıktı.

İzmir yangınını çıkaran kim, benzin döküp İzmir'i yakan gözaltına alınan kişinin adı ne?

İZMİR'DEKİ YANGINDA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'in ilçelerinde çıkan birden fazla yangına ekipler müdahale ederken; Buca ilçesindeki yangına ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı.

İzmir yangınını çıkaran kim, benzin döküp İzmir'i yakan gözaltına alınan kişinin adı ne?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangına ilişkin soruşturmada şüpheli 1 kişinin benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Şüphelinin kimliği henüz açıklanmadı.

İzmir yangınını çıkaran kim, benzin döküp İzmir'i yakan gözaltına alınan kişinin adı ne?

GÖZALTI GEREKÇESİ: KASTEN ORMAN YANGININA SEBEBİYET VERME

Tunç açıklamasında ayrıca "İkametini kundakladığı ve sonrasında da orman yangınını başlattığı iddia edilen şüpheli şahıs hakkında, 'kasten orman yangınına sebebiyet verme' suçu kapsamında adli işlem başlatılmıştır.

İzmir yangınını çıkaran kim, benzin döküp İzmir'i yakan gözaltına alınan kişinin adı ne?

Ülkemizin farklı bölgelerindeki orman yangınlarıyla ilgili başlatılan soruşturmalar da çok yönlü ve titizlikle sürdürülmekledir" ifadelerini kullandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı

İşte Donald Trump'ı çileden çıkaran olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı! 43 kişi hayatını kaybetti

İsrail 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı
Macron, İran'da tutuklu Fransızların serbest bırakılmasını istedi

Macron'dan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a kritik telefon!
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin beklediği güzel haberleri art arda sıraladı
Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı

Kamikaze drone, Rus askerini tuvalette yakaladı! Sonrası korkunç
İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu

İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
Pakistan'da şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü

Şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü
Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.