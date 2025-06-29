İzmir yangınını çıkaran kim, benzin döküp İzmir'i yakan gözaltına alınan kişinin adı ne?

Türkiye orman yangınlarıyla boğuşurken İzmir'in Buca ilçesindeki yangına ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada "Yangına ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli 1 kişi benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı. Peki, İzmir yangınını çıkaran kim, İzmir'i yakan,gözaltına alınan kişinin adı ne?

İZMİR YANGININI ÇIKARAN KİŞİ KİM?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İzmir ilimizin Buca ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli 1 kişi benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştır" açıklamasında bulundu.

Türkiye son günlerde orman yangınlarıyla mücadele ederken, bugün de ülkenin çeşitli noktalarında çok sayıda yangın çıktı.

İZMİR'DEKİ YANGINDA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'in ilçelerinde çıkan birden fazla yangına ekipler müdahale ederken; Buca ilçesindeki yangına ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangına ilişkin soruşturmada şüpheli 1 kişinin benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Şüphelinin kimliği henüz açıklanmadı.

GÖZALTI GEREKÇESİ: KASTEN ORMAN YANGININA SEBEBİYET VERME

Tunç açıklamasında ayrıca "İkametini kundakladığı ve sonrasında da orman yangınını başlattığı iddia edilen şüpheli şahıs hakkında, 'kasten orman yangınına sebebiyet verme' suçu kapsamında adli işlem başlatılmıştır.

Ülkemizin farklı bölgelerindeki orman yangınlarıyla ilgili başlatılan soruşturmalar da çok yönlü ve titizlikle sürdürülmekledir" ifadelerini kullandı.