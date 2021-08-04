İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Kemalpaşa'da bir dizi programa katıldı

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'yı makamında ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Kemalpaşa ilçemiz hepimiz için çok değerli ve özel. Sizlere toz kondurmadan sizler için en iyisini yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçede sürdürdüğü yatırımları incelemek ve hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi almak için Kemalpaşa'yı ziyaret etti.Kemalpaşa'daki programa İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ile eşi Lütfiye Karakayalı, Kemalpaşa Belediyesi Başkan Yardımcıları, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Cemil Balyeli, İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İYİ Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Nizamettin Yılmaz, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"KEMALPAŞA AYRICALIKLI BİR YER OLDU"

Kemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisi ve Nif Çayı'nda inceleme yapan Soyer ve Karakayalı sonrasında İZSU'nun ilçedeki tüm altyapı yatırımlarının anlatıldığı toplantıya katıldı. Başkan Karakayalı kürsüde yaptığı konuşmada, Büyükşehir'in Kemalpaşa'da gerçekleştirdiği tüm yatırımları için teşekkür ederek, "Büyükşehir o kadar çok yatırım yapıyor ki, Kemalpaşa'nın tarihinde, hiçbir zaman, bu dönemki kadar yatırım yapılmamıştır. Kemalpaşa, ayrıcalıklı bir yer oldu. Bunun için mutlu ve gururluyum. En kısa sürede ilçemizi layık olduğu yere getireceğiz. Çalışmaları için başta başkanımız Tunç Soyer ve ekibi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN SOYER'DEN METRO MÜJDESİ

Karakayalı'nın ardından kürsüye çıkan Başkan Tunç Soyer, son 2 yılda Kemalpaşa'da 120 milyon liralık yatırım yapıldığını söyleyerek, "Kemalpaşa'nın tarihinde, yatırım görmediği kadar büyük yatırımlar içindeyiz. Olağanüstü bir hızla projelerimizi sonlandırmaya gayret ediyoruz" dedi. Ulucak'ta yapımı süren Atıksu Arıtma Tesisi hakkında bilgi veren Soyer, kuraklıkla mücadele açısından bu tesisin önemine vurgu yaparak, "İlk kez arıtılan A kalite su ile tarımda, bahçe sulamada kullanılabilir bir su olarak çıkacak. Yaklaşık günde 100 metreküp arıtılmış suyu tarla, bahçe sulama için kullanabiliyor hale geleceğiz. Önümüzde kuraklık, küresel ısınmanın yaratacağı daha büyük tehditler varken; kurduğumuz tesisi bu biçimde değerlendiriyor olmanın ne kadar önemli olduğunu daha sonra herkes görecek. Yapılan iş Türkiye'ye örnek olacak son derece değerli bir iş" diye konuştu. Soyer toplantıda Kemalpaşalılara metro müjdesi de vererek, "6 gün sonra, 9 Ağustos'ta Kemalpaşa tarihi için çok önemli bir dönüm noktası, milat olacak. Biraz daha iddialı söyleyeyim. Hep diyoruz ya 'Buca Metrosu İzmir tarihinin en büyük yatırımı, 1 milyar 70 milyon Euro bedelli çok büyük bir yatırım'. 9 Ağustos günü başlayacak yolculuk, muhtemelen Buca Metrosu için ortaya koyduğumuz bu rekor rakamı da geçecek bir rakam. Hepimizi çok heyecanlandıran, Kemalpaşa'nın 50-100 yılını olağanüstü değiştirecek yepyeni bir noktaya taşıyacak proje. Otogardan başlayarak ilk etap Pınarbaşı, arkasından Pınarbaşı – Kemalpaşa arası 27,5 kilometrelik metro hattı proje ihalesine 9 Ağustos'ta çıkıyoruz.

Hepimiz çok heyecanlıyız, gururluyuz. Kemalpaşa bunu hak ediyordu. Bu yatırımla beraber İzmir'de çıtayı bambaşka yere taşıyan ilçemiz olacak. Metro sadece ulaşım değil, medeniyeti ileri taşıyan bir yatırım" ifadelerini kullandı.

ÇEVRE YOLUNU İNCELEDİLER

Başkan Rıdvan Karakayalı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kemalpaşa programı kapsamında Ulucak Mahallesi'nde İZBETON Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaları inceledi. Başkan Tunç Soyer, Kemalpaşa'nın İstiklal Mahallesi'nde hayata geçirilen ve çalışmaları sona ermek üzere olan Ulucak Damlacık arasındaki yolu da inceledi. Ardından iki başkan, Kirazlı Caddesi'nde (Çevre Yolu) Büyükşehir ekiplerinin yapımına devam ettiği kaldırım çalışmalarını da inceledi. Belediye Başkanı Tunç Soyer, faaliyete başladıktan sonra ilk kez Kemalpaşa'da hizmet veren Gezici İnovasyon Merkezi ile yine ön kayıtları almaya başlayan ve gelecek Eylül ayında eğitim verecek 70 öğrenci kapasiteli Kreş ve Anaokulu eğitim merkezini inceledi. Başkan Karakayalı ile birlikte çocuklarla yakından ilgilenerek oyuncak hediye etti. Ardından da yine kısa süre içerisinde faaliyete geçecek Meslek Fabrikası Kemalpaşa Kurs Merkezini gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

BAŞKANLAR, TEK TEK MUHTARLARI DİNLEDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer programın devamında, Başkan Rıdvan Karakayalı ile birlikte Kemalpaşa Dere Mesire Alanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nde iki buçuk saat süren, muhtarlarla buluşma toplantısına katıldı. Kemalpaşa'nın 49 muhtarını tek tek dinleyen Başkan Soyer ve Karakayalı, muhtarların taleplerini not aldı. Programın sona ermesiyle, Karakayalı ve Soyer ilçede kurulan köylü pazarı esnafını da ziyaret etmeyi ihmal etmedi. İki başkan programın devamında Kemalpaşa Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Doğan Öz ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

CHP VE İYİ PARTİ İLÇE BAŞKANLIKLARINA ZİYARET

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Başkan Karakayalı'nın eşliğinde, Cumhuriyet Halk Partisi Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Cemil Balyeli ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette ilk olarak konuşan Balyeli, Soyer'e teşekkür ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Karakayalı ise konuşmasında birlik ve bütünlük mesajı verdi. İlçe belediyesi ile uyumlu çalışmaların önemine vurgu yapan Başkan Tunç Soyer, "Birbirimize hiç tereddütsüz sımsıkı sahip çıkacağız. Çok çalışacağız. Bu vatanın her şeyinden kendimizi sorumlu hissedeceğiz" ifadelerini kullandı. İYİ Parti İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret ederek İlçe Başkanı Nizamettin Yılmaz ve yönetimiyle bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Karakayalı ülke ve Kemalpaşa gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Rıdvan Karakayalı ve Soyer, Kemalpaşa'da yapılacak olan meyve kurutma ve işleme tesisi projesi ile ilgili saha gezisi gerçekleştirdi. Soyer, Başkan Karakayalı ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nden proje hakkında bilgi alarak ziyareti sonlandırdı.

Kaynak: Bültenler