İzmir Belediye Başkanı olayı ne? Eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ne oldu? - SON DAKİKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan son gelişmeler, belediye başkanı ve yönetimle ilgili kimlikler olmak üzere, merak konusu oldu. Belediye içerisindeki bazı operasyonlar ve eylemler, şehirdeki gündemi etkileyerek halk arasında geniş yankı uyandırdı. Peki, eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer gözaltına mı alındı, ne oldu? İzmir Belediye Başkanı olayı ne?İşte, detaylar…

İZMİR BELEDİYE BAŞKANI OLAYI NE?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde son dönemde yaşanan gelişmeler, belediye başkanı ve yönetimle ilgili kimlikler başta olmak üzere, büyük bir merak konusu haline geldi. Belediyedeki operasyonlar ve gelişmeler, şehrin gündemini etkileyerek halk arasında geniş yankılar uyandırdı.

Eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ne oldu

ESKİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER'E NE OLDU?

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Temmuz 2025 tarihinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON A.Ş.'de taşeron firmalar aracılığıyla gerçekleştirilen usulsüzlükler nedeniyle "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu zararına dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Soyer'in ismi, belediyede yapılan denetim raporları ve şikayetler sonucu bu soruşturmanın merkezine yerleşti.

İzmir Belediye Başkanı olayı ne

Tunç Soyer'in gözaltına alınmasının ardından, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, belediyedeki yolsuzlukların boyutları araştırılmaya devam ediyor. İlgili soruşturma, Soyer'in de dahil olduğu pek çok belediye yetkilisinin suçlamalarla karşı karşıya kalmasına yol açtı. Bu gelişmeler kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İlgili Haberler