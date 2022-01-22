Bugün yayınlanacak olan Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konuklarından İzel kimdir merak ediliyor. Peki, İzel kimdir, gerçek adı nedir? İzel kaç yaşında, nereli? İzel şarkıları nelerdir? İzel tüm şarkı sözleri nedir? İzel'in albümleri! İzel gerçek ismi nedir? İzel'in tüm şarkıları nelerdir? İşte bilgiler...

Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler konukları kimlerdir merak ediliyor. Konuklardan birisi İzel oldu. İzel Çeliköz (d. 29 Nisan 1969, Yalova), Türk şarkıcıdır. Peki, İzel kimdir, gerçek adı nedir? İzel kaç yaşında, nereli? İzel şarkıları nelerdir? İzel tüm şarkı sözleri nedir? İzel'in albümleri! Detaylar sizlerle...

İZEL KİMDİR, GERÇEK ADI NEDİR?

İzel Çeliköz (d. 29 Nisan 1969, Yalova), Türk şarkıcıdır.

İzel gerçek adı nedir : İzel Çeliköz

İzel doğum tarihi : 29 Nisan 1969

İzel kaç yaşında : 52 yaşında

İzel nereli : Yalova

İzel mesleği nedir : Şarkıcı

İzel, 29 Nisan 1969 tarihinde Yalova'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarından mezun oldu, üç telli kemençe eğitimi aldı. Okul ve cemiyet korolarında yer aldı. Müzik dünyasına 1987 yılında Maksim Gazinosu'nda solistlerin arkasında kemençe çalarak adım attı. Eurovision Türkiye elemelerine ilk olarak 1989'da Neco'nun seslendirdiği "Fora Fora" (sonradan Neco'nun aynı yıl çıkan "Hayallerimi Bırak" albümünde yer aldı) şarkısında Neco'ya vokalist olarak eşlik etti. 1990'da bu kez tek başına "Selam Yabancı" şarkısıyla elemelere katıldı ve 1 puanla sonuncu oldu. Nihayet Türkiye'yi, 1991 senesinde, İtalya'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda Can Uğurluer ve Reyhan Karaca ile birlikte seslendirdiği İki Dakika adlı şarkı ile temsil etti. İzel, 1994 senesinde Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda Burak Kut, Ercan Saatçi, Ferda Anıl Yarkın, Hakan Peker ve Seden Gürel'le beraber seslendirdiği ve müziğini yaptığı Biz Hep Böyleyiz şarksıyla birincilik ödülünün sahibi oldu. Bu arada Grup Vitamin'in 1990-1991 arasındaki ilk kadrosunda yer aldı ve grubun ilk albümünde bulunan "Bol Vitamin", "Bir Derste" ve "Özgün Müzik" şarkılarında vokal yaptı.

İZEL'İN KARİYERİ

1991 yılının sonlarına doğru üç üniversite öğrencisi, Ajda Pekkan'la Almanya'ya ön grup olarak turneye çıktı. Üç genç, ülkelerine döndüklerinde bir anda ünlü oldu. Duruma bakıp bir albüm yaptılar. Albüm bir milyon barajını aşmayı başardı. Özellikle Dönmelisin dönemin assolisti Sibel Can tarafından sahnede sıkça okundu. Çelik Erişçi gruptan ayrıldı. İzel ve Ercan Saatçi bir albüm daha yaptı.

İzel'in ilk solo albümü Adak, 1995'te çıktı. İzel'i bu çalışmasında Kenan Doğulu, Emel Müftüoğlu, Yıldız Tilbe gibi isimler yalnız bırakmadı. Aykut Gürel'i de yanına alan Ercan Saatçi, İzel'e başarılı bir prodüksiyon yaptı. Hasretim'le büyük çıkış yapan İzel'in hitleri kesilmedi. Ardından "Ah Yandım" ve "Yakışıklım" geldi. O yıl İzel, Altın Kelebek ve MGD ödüllerini En İyi Kadın Pop Sanatçısı sıfatıyla aldı.

İkinci albümü Emanet 1997'de çıktı. Ercan Saatçi ve Aykut Gürel'le çalışacağı düşünülse de öyle olmadı ve İzel, Mustafa Sandal'ı seçti.

Üçüncü albümü Bir Küçük Aşk, 1999'da çıktı.

2001'de Bebek adlı dördüncü albümünü çıkardı.

EUROVİSİON GEÇMİŞİ

İzel, ilk kez Eurovision Türkiye Elemeleri'ne 1989'da Fora Fora (bu şarkı sonradan Neco'nun aynı yıl çıkan "Hayallerimi Bırak" albümünde yer aldı) şarkısında Neco'ya vokal yaparak katıldı. 1990 yılında, Selam Yabancı adlı eserle tek başına katıldı. O yıl finale kalamadı ve elendi. Ertesi yıl Can Uğurluer ve Reyhan Karaca ile birlikte elemelere katıldı ve kazandı. Roma'da yapılan 1991 Eurovision Şarkı Yarışması'nda 12. oldu. İzel'in bu Eurovision deneyiminden 13 yıl sonra 2005 yılında Türkiye adına yarışacak olan Gülseren adlı finalist yerine İzel'e bir teklif götürüldü. Ancak İzel yarışmada adı geçen kişiye haksızlık olur diye bu teklifi reddetti. Bu teklifin ardından üç ay geçtikten sonra, Ağustos 2005'te İzel, Nil Karaibrahimgil ve Sefarad grubuyla yeniden Eurovision'da Türkiye adına yarışacak adaylar arasında yerini aldı. Ancak hiçbir açıklama yapılmadan bu üç isim de Eurovision'a katılmadı.

DİSKOGRAFİ

Özledim (İzel-Çelik-Ercan) (1991) Raks Müzik

İşte Yeniden (İzel-Ercan) (1993) Raks Müzik

Adak (1995) Raks Müzik

Emanet (1997) Raks Müzik

Bir Küçük Aşk (1999) Universal Müzik

Bebek (2001) Universal Müzik

Şak (2003) Co-İz Prodüksiyon

Bir Dilek Tut Benim İçin (2005) Avrupa Müzik

Işıklı Yol (2007) Avrupa Müzik

Jazz Nağme (2010) Poll Production

Aşk En Büyüktür Her Zaman (2012) Poll Production

Kendiliğinden Olmalı (2019) Arpej Yapım

KATKIDA BULUNDUĞU ÇALIŞMALAR

"Fora Fora"/ Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Elemeleri'nde Neco'ya geri vokal (1989)

"Gel"/ Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması (1989)

"20 Yıl Önce 20 Yıl Sonra"/ (Çeşitli Sanatçılar) (1990)[9]

"Selam Yabancı"/ Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Elemeleri (1990)

"İki Dakika"/ Eurovision Şarkı Yarışması (İzel, Reyhan Karaca & Can Uğurluer) (1991)

"Mecbur Kaldım"/ Hoşgeldin Gülüm (Emrah albümü) (1991)

"Biz Hep Böyleyiz"/ Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması (1994)

"Sus"/ Çabuk Gel Annem (Ufuk Yıldırım albümü) (1994)

"Köle Gibi"/ Hakan (Hakan Altun albümü) (1999)

"Hayat Pencerenin Dışında"/ Bir Sevgi Yeter (Selmi Andak 60. Sanat Yılı) (2000)

"Yelken (Remix)/ Remix 2001 (Çeşitli Sanatçılar) (2000)

"Töre"/ 8inci (Çelik albümü) (2001)

"Ölmeye Hazırım"/ Emrin Olur (Arto albümü) (2003)

"Sevda Nöbeti"/ Affet (Çelik albümü) (2004)

"Sevme Kızım Yanarsın"/ O Şarkılar (Hakkı Yalçın Albümü) (2004)

"Bu Sene Yine Dene"/ (2006 Yeni Yıl Şarkısı) (2005)

"Dayan"/ Devamı Var (Mustafa Sandal albümü) (2007)

"Su"/ Sky Light (Ayhan Günyıl albümü) (2007)

"Senden Önce Senden Sonra"/ Söz Müzik Teoman (2008)

"Söyleme"/ Yıldızlar Da Kayar (Tan albümü) (2008)

"Kanat'ın Bestesi"/ Uzay Heparı Sonsuza (Aralık ayında piyasaya sürülecek.) (2008)

"Bir Bahar Akşamı Rastladım Size"/ Mucize Nağmeler: Live 1 (Çeşitli Sanatçılar) (2009)

"Bişey Olmuş"/ Kalp Sesi (Sinan Akçıl albümü) (2011)

"Tutun Ellerimden" Söz Müzik Ümit Sayın (Ümit Sayın) (2011)

"Hasretim"/ Tam 90'dan (Volga Tamöz albümü) (2012)

"Kabahat Seni Sevende"/ Orhan Gencebay ile Bir Ömür (Orhan Gencebay albümü) (2012)

"Batsın Bu Dünya"/ Orhan Gencebay ile Bir Ömür (Orhan Gencebay albümü) (2012)

"Zor"/ Başka İklimin Çiçekleri (Soner Arıca albümü) (2013)

"Kararsızım"/ Piyanist (Sinan Akçıl albümü) (2020)

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