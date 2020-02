: İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok kimdir? İsmail Ok hayatı ve biyografisi!

17.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:51

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Yazılı açıklama yaparak aldığı kararı kamuoyu ile paylaşan İsmail Ok, "İyi Partili ailesine başarılar diliyorum. Ve İYİ Parti'deki bütün görevlerimden istifa ettiğimi saygıyla kamuoyuna ilan ediyorum." sözlerini kullandı. Peki, İsmail Ok kimdir? İşte İsmail Ok hayatı ve biyografisi!

İSMAİL OK KİMDİR?

Doğum tarihi: 1.1.1964

Kaç yaşında: 56 yaşında

Nereli: Balıkesir/ Kepsut

Eğitimi: Uludağ Üniversitesi (Balıkesir), Necatibey Eğitim Fakültesi, Kimya Bölümü

Partisi: Milliyetçi Hareket Partisi; (2009 - 2017); İyi Parti; (2017- 2020)

İSMAİL OK HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

İsmail Ok, 1964 yılında Balıkesir`in Kepsut ilçesi Hotaşlar köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu köyünde tamamladı. 1979 yılında Bursa Tarım Meslek Lisesi'ne girdi. Buradan, 1982'de Ziraat Teknisyeni olarak mezun oldu.

1982 yılında Uludağ Üniversitesi Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Kimya-Fizik Bölümü'nü kazandı. 1987'de mezun olduktan sonra, 1987-1989 yılları arasında Bursa-Yenişehir`de Sivil Savunma Memuru olarak görev yaptı.

1989-1991 yılları arasında İstanbul-Beyoğlu Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi'nde, 1991-1994 yılları arasında Susurluk Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi` nde 1994-1999 yılları arasında, Balıkesir Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Kimya Öğretmeni olarak görev yaptı. 1999 yılında Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'ne atandı.

Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi`ndeki öğretmenlik görevinden, yaşadığı şehir olan Balıkesir`e hizmet etme düşüncesi ile 01 Aralık 2008 tarihinde istifa etti. 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimi`nde Milliyetçi Hareket Partisi adayı olarak katıldığı seçimi kazanarak Balıkesir Belediye Başkanı oldu.

1994-1999 yılları arasında Balıkesir Türk Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyesi, 1994-2004 yılları arasında ise, Balıkesir Türkiye Kamu-Sen Balıkesir İl Temsilciliği ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanlığı görevlerinde bulunan Belediye Başkanı İsmail Ok, halen Türkiye Kamu Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Türk Ocakları üyesidir.

İsmail Ok, 3 Nisan 2009 tarihinde Balıkesir Belediye Başkanlığı görevini devralarak yeni görevine başlamıştır. Görev süresince herkese eşit mesafede hizmet etmeyi prensip edinen Başkan Ok, evli, iki erkek çocuk babasıdır ve İngilizce bilmektedir.

TBMM 25. ve 26. Dönem MHP ve İyi Parti Balıkesir milletvekilidir.

İsmail Ok, 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

İsmail Ok Şubat 2020'de İYİ Parti'den istifa etti.

İSMAİL OK'UN İSTİFA AÇIKLAMASI

İsmail Ok, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Devletimize ve milletimizi zarar verecek, bölücü, yıkıcı faaliyet gösteren parti ya da sivil toplum kuruluşlarında yer alan, gücünü ve sermayesini emperyalist güçlerden alan kişi ya da kişilerin asla erişemeyeceği Atatürk'ümüzün Milliyetçilik anlayışı ile kurulmuş ve bu doğrultuda siyaset yapması arzu edilmiştir. Ancak bu iddiamız çok kısa bir zamanda yerle bir olmuş ve hayallerimiz yıkılmıştır. Şöyle ki sözde sivil toplum örgütü adındaki, emperyalist Soros Vakıfları'nda görev yapanlar, başkanlık divanında en hassas görevlere getirilmişlerdir. Daha da kötüsü Genel Başkan bu durumu bilmesine rağmen bu Soros'çuların partinin en hassas birimlerinde görevlendirilmesinde bir sakınca görmemiştir. Ve 03.09.2019 tarihinde yaptığım yazılı basın açıklaması ile özellikle Genel Merkez Yönetimini de bu konuda eleştirmişimdir.

Yine ilk fırsatta Genel Başkanımız ile bire bir yaptığım görüşmede bu uygulamadan dolayı artık partimizin siyasi faaliyetlerine katılmayacağımı ama partiye de zarar vermeyeceğimi ifade ettim. Yine bu görüşmede artık milletvekili adayı da olmayacağımı ve yapılacak ilk genel seçimde aktif siyaseti bırakacağımı da kararlı ve net bir şekilde ifade ettim. Devamla Meclis Başkanlık Divanı'ndaki görevimden de ayrılabileceğimi ifade etmeme rağmen Genel Başkanımız kararlı bir şekilde devam etmemi istedi. Haliyle siyasi çalışmalarıma seçim bölgemde de son verdim. Partimizin zarar görmemesi adına bu ayrıntıları paylaşmadığım partili arkadaşlarımın yerelde hiçbir siyasi çalışma yapmadığım ve onları yalnız bıraktığım için haklı olarak bana kırıldıklarını da biliyorum.

Partimiz yetkili kurulları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olmasından benim de gurur duyduğum CHP ile seçim işbirliği kararı aldı. İptal edilen İstanbul seçimlerinden sonra üç hafta Sayın İmamoğlu'na destek vermek için İstanbul'a gittim. Sayın İmamoğlu seçimden hemen sonra sanki yapacak hiçbir işi kalmamış gibi hemen HDP'li belediyeleri ve yine ilk yurt dışı gezisinde de PKK'lı Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret etmiştir. Dahası, başkan eşleri ve ihanet sürecinin akil adamlarından Kadir İnanır ile birlikte PKK sevicisi Demirtaş'ın yazdığı kitaptan sergilenen tiyatroyu seyretmeye gitmişlerdir. Bütün bunlar artık ortağımız CHP'nin HDP ile adı konulmamış bir ortaklık yaptığının meydana dökülmesidir. Partimiz Yönetiminin milletvekilleri ile yaptığı ilk toplantıda bu durumdan rahatsız olduğumu ve bunun tarafımdan kabul edilemeyeceğini ifade ettikten sonra "Parti Yönetimin görüşünü sordum." En yetkili ağızdan verilen cevapla aynen devam edileceğini anlaşılmış oldu.

Partimizde Türk Milliyetçiliği Ülküsü davasını savunan ve farklı görüşlerde çok değerli vatansever-yurtsever arkadaşlarımın varlığından çok ama çok mutluyum. Özellikle de her biri ayrı bir değer olan çok kıymetli ve kaliteli bir TBMM Grubumuz var. Böyle seçkin bir grupla çalışmak benim için ayrıcalıktı. Kurucular kurulumuz başta olmak üzere bütün Türkiye'de kurucu olarak ve üye olarak katkıda bulunan bütün arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Başta Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendi olmak üzere başkanlık divanı üyelerim maddi manevi fedakarlık yaparak, zorluklara göğüs gererek partimizi bu noktaya taşımışlardır. Başta Genel Başkanımız olmak üzere hiçbir partilimiz ile dargınlığım, kırgınlığım veya şahsi bir problemim söz konusu olamaz. Genel Başkanımızın şahsında bütün İyi Partili ailesine başarılar diliyorum.Ve İYİ Parti'deki bütün görevlerimden istifa ettiğimi saygıyla kamuoyuna ilan ediyorum. Ayrıca kamuoyunda yanlış algıların oluşmaması için altını önemle çizerek ifade etmek isterim ki ne memleketimizin şu an yaşadığı ve yaşanmakta olduğu sıkıntı ve acıların baş müsebbiplerinden olan Sayın Davutoğlu'nun kurduğu parti ile ne de Sayın Babacan'ın kuracağı parti ile zerre ilişkim söz konusu olamaz. Şahsım Türk Milliyetçiliği Ülküsüne gönül vermiş ve bu duruşumdan da asla taviz vermeyecek bir duruşa sahibim. Bu dönem son milletvekilliğimdir. Bundan sonra asla milletvekili adayı olmayacağımı da ifade etmek istiyorum."

Haber Videosu