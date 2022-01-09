İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu'dan tahliyesinin 106. yılı töreni

ÇANAKKALE (AA) - İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu Yarımadası'ndan tahliyesinin 106. yılı dolayısıyla Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Seddülbahir köyünde tören düzenlendi.

Program, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ile Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaşdemir, törende yaptığı konuşmada, 9 Ocak 1916'nın, haklı ve kesin bir zafere ulaşılan gün olduğunu söyledi.

Bu tarihin önemine dikkati çeken Kaşdemir, şöyle konuştu:

"9 Ocak 1916, bu topraklara hadsizce saldıranların, merhum Akif'in ifadesiyle 'bu topraklara hayasızca saldıranların' yine bu topraklardan çekilip gittikleri, askeri tabirle firar ettikleri gündür. Biz Türk milleti olarak uğruna ne bedeller ödemiş olduğumuz bu toprakları yaklaşık 8 ay süren şanlı ve şerefli bir savunmanın sonunda bir kez daha korumayı bildik ve bu topraklarda biz haklı bir müdafaa yaparak vatanımızı, kutsalımızı ve ezanımızı koruduk. Mehmetçiğin iman dolu göğsüyle vatana ve millete olan bağlılığıyla vermiş olduğu bu mücadele sonunda bütün dünyaya 'Çanakkale geçilemez' dedirttik."

Tarihi Alan Başkanlığında görevli Türk dili ve edebiyatı uzmanı Yasemin Birtane tarafından Çanakkale Zaferi hakkında bilgi verilen program, vatan savunmasında hayatını kaybeden tüm şehitler için dua edilmesi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ikramlarla sona erdi.

Törene Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Belediye Başkanvekili Süleyman Canpolat, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, askeri erkan, daire müdürleri, gaziler ve çok sayıda kişi katıldı.

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

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