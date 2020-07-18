İsviçre'den tatile gelip, gurbetçilere 'korkmadan gelin' çağrısı yaptılar
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İsviçre'den tatile gelip, gurbetçilere 'korkmadan gelin' çağrısı yaptılar

ANTALYA'nın Kemer ilçesine tatil için İsviçre'den gelen Rıdvan-Nagihan Demircan çifti, gurbetçilere, "Hiç kimse korkmasın, gönül rahatlığıyla Türkiye'de tatile gelebilirler" çağrısı yaptı.

İsviçre'den tatile gelip, gurbetçilere 'korkmadan gelin' çağrısı yaptılar
18.07.2020 09:40 | Son Güncelleme: 18.07.2020 09:44

ANTALYA'nın Kemer ilçesine tatil için İsviçre'den gelen Rıdvan-Nagihan Demircan çifti, gurbetçilere, "Hiç kimse korkmasın, gönül rahatlığıyla Türkiye'de tatile gelebilirler" çağrısı yaptı.

Yaşadıkları İsviçre'de koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre izole bir hayat süren Rıdvan Demircan (50) ve Nagihan Demircan (45), tarifeli uçuşların başlaması üzerine kızlarını da yanlarına alıp, her yıl tatil yaptıkları Kemer ilçesindeki bir otele geldi. Havalimanı ile oteldeki hijyen ve verilen hizmetlerden memnuniyet duyan çift, gurbetçilere çağrıda bulunarak, gönül rahatlığıyla Türkiye'ye tatile gelebileceklerini söyledi.

'HİÇ KİMSE KORKMASIN'İsviçre'de adlieyede memur olarak çalışan Nagihan Demircan, "İsviçre'den geldik otelimize. Aslında her sene geldiğimiz otelimiz. Dört- beş yıldır bu otele geliyoruz. Çok memnunuz. Artık arkadaşlar, ailemiz gibi oldular. Covid-19 sürecinde bütün ülkeler kapılarını kapattı. Biz ocak ayından itibaren evden dışarı çıkamadık. Almanya'ya, Avusturya'ya dahi çıkamadık, alışverişe gidiyorduk normalde. Sınırlar açılır açılmaz da bir yere gitme ihtiyacı duyduk. Önce Fransa  ya da İtalya'yı düşündük. Sonra Türkiye girişinde problem olmadığını, karantina falan uygulanmadığını gördüm. Bir de o sırada tarifeli bir uçış vardı. 'Onlar gidiyorsa biz niye gidemeyelim' diye düşündüm. Sonrasında cesaret ettik, geldik. Hiçbir problem yaşamadık. Antalya Havalimanı'nda hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadık. Otelimize geldik. Şu an kalabalık değil. Az aile var. Çok rahat bir tatil geçiriyoruz. Çok memnunuz. Bence kimse korkmasın, rahatlıkla gelebilir herkes. Problem yaşamıyoruz" dedi.'ÇOK GÜZEL BİR TATİLE BAŞLADIK'İsviçre'de matbaada zarf üretimi yapan Rıdvan Demircan da "Türkiye'de büyüdük. 1993'ten beri gelip gidiyoruz. En az yılda 2- 3 kere geldiğimiz oluyor. Bu yaz 'Nasıl yapsak?' diye düşündük. Sonra 'Gidelim Türkiye'ye' dedik.  Biraz apar topar oldu ama çok güzel bir tatile başladık. Kızımla geldik. Oğlumuz gelemedi. Başka ülkelere de gidiyoruz ama yaz tatilininin 1 hafta, 10 gününü mutlaka Kemer'de geçiriyoruz" diye konuştu.'ŞU ANDA RAHATIZ'Otelde çok titiz davrandıklarını vurgulayan Rıdvan Demircan, şunları söyledi:

"Personel arkadaşlar otelin her bölümünü dezenfekte ediyor. Bana bile abartılı gibi geliyor ama personel, bu sıcak havada bile maskelerini ve eldivenlerini çıkartmıyor. Hem kendilerini hem de bizi koruyorlar. Havalimanında bir, iki form doldurduk, gayet normal. Isı kameralarından geçtik. Otelimize özel araçla geldik. Şu an rahatız. Herkesin tatil anlayışı farklı ama açık büfe olayı alakarta dönmüş şu anda. Hijyenik açısından, memnun kaldık. İstediğinizi yiyip, içebiliyorsunuz. Biz İsviçre'den sıkıntısız geldiysek başka ülkelerden de gelebilirler."


Kaynak: DHA

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