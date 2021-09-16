İsveç'in En Yüksek Dağı İklim Değişikliğinden Küçüldü

İsveç'in en yüksek dağı iklim değişikliği nedeniyle küçülüyor! Kebnekaise Dağı 2 bin 120 metre ve 2020'ye göre neredeyse 198 cm daha düşük ölçüm veriyor, çünkü çalışma bulguları artan sıcaklıklar buzlu zirveyi erittiğini gösteriyor.

Ölçümler, iklim değişikliğinin dağları kısa sürede küçültebileceğini gösteriyor.

Yeni bir çalışma, iklim değişikliğinin dağları küçültme gücüne bile sahip olduğunu gösteriyor.

2000 yılından bu yana, buzullu güney zirvesinin yüksekliği, iklim değişikliğinin neden olduğu artan hava sıcaklıkları nedeniyle 'büyük ölçüde' azaldı.

Stockholm Üniversitesi'ndeki uzmanlar, olayı "doğanın kırılganlığının bir sembolü" olarak adlandırdılar.

Stockholm Üniversitesi'nde buzulbilim profesörü Per Holmlund, yükseklik değişiminin 'buzulların İsveç'te ısınan iklime tepkisinin iyi bir sembolü' olduğunu söyledi.

Üniversiteye göre, değişiklikler İsveç'te uzun süredir ısınan bir iklimi yansıtıyor ve bu "insanlık için kırmızı bir kod" olarak adlandırılan son BM iklim paneli raporuna atıfta bulunuyor.

"ZİRVE DAHA ALÇALDI"

Bomba raporu, küresel ısınmanın benzersiz bir buzul erimesine neden olduğunu ve kontrolden çıkmaya yakın olduğunu söyledi.

Ancak Profesör Holmlund, güney zirvesini oluşturan buzul malzemesi olan 'sürüklenmenin' bazı yerlerde kalınlığının arttığını da sözlerine ekledi.

Ancak Profesör Holmlund "Güney zirveyi oluşturan buzul malzemenin bazı yerlerde kalınlığının artma nedeninin sürüklenme olduğunu" belirtti.

"Bugün yürüyüşçüler zirveye tırmandıklarında, 2000'li yılların başında var olmayan düz bir kısımdan – bir "tepe öncesi"nden geçiyorlar" dedi.

"2020'den bu yana, zirve 2,2 metre daha alçak, ancak tepe öncesi 1,2 metreye kadar büyüdü."

Buzulları eriten iklim değişikliğinin yanı sıra, büzülme, kışın karın nerede biriktiğini etkileyen değişen rüzgar koşullarına bağlanabilir. Kebnekaise, Kuzey Norveç ve İsveç'in büyük bir bölümünü kapsayan İskandinav Dağları silsilesindeki Kuzey Kutup Dairesi'nin yaklaşık 150 km kuzeyinde yer alır ve Laponia Dünya Mirası Alanı'nın bir parçasıdır.

Kebnekaise'nin iki ana zirvesi vardır - buzullu bir güney zirvesi (büzülmeye eğilimli) ve şu anda İsveç'te en yüksek yer olan kuzey buzsuz bir zirve.

Kayadan yapıldığı için kuzey zirvesinin yüksekliği değişmez, ancak güney zirvesi (buzdan yapılmış) dalgalanır.

Ne yazık ki, güney zirvesi şu anda İsveç'in kalan tek dağın buzuludur.

14 Ağustos'ta Kebnekaise'nin güney zirvesi, Tarfala araştırma istasyonundan araştırmacılar tarafından deniz seviyesinden 2,094,6 metre yükseklikte ölçüldü.

KUZEY, GÜNEY ZİRVELERİ

Üniversite, bunun 1940'larda ölçümlerin başlamasından bu yana görülen en düşük seviye olduğunu ve geçen yıl aynı zamandan neredeyse iki metre daha alçak olduğunu iddia ediyor.

Zirvedeki düşüş ve sürüklenmenin değişen görünümü, esas olarak artan hava sıcaklığıyla değil, aynı zamanda kışın karın biriktiği yeri etkileyen değişen rüzgar koşullarıyla da açıklanabilir.

Stockholm Üniversitesi'nin Tarfala araştırma istasyonu, 20. yüzyılda 'hem yükseklik hem de şekil olarak' değişen güney zirvesini 1940'ların ortalarından beri ölçüyor.

Genel olarak, yüksekliği yaz ve kış arasında iki ila üç metre arasında değişir.

Normalde zirve, Mayıs ayında en yüksek ve Eylül ayında en düşük seviyededir.

2019 yılına kadar, güney zirvesi, 139 yıl boyunca İsveç'teki en yüksek dağ zirvesiydi.

O yılın Eylül ayında, güney zirvesi, buzulunun üçte birinin erimesinden sonra İsveç dağlarının sıralamasında ikinci sıraya düştü ve onu kuzey zirvesinin arkasına geçirdi.

Stockholm Üniversitesi "Kuzey zirvesinin en yüksek noktası dağlardan oluşuyor ve bu nedenle istikrarlı" dedi.

"Bu gelişme, uzun vadede kuzey zirvesinin tüm yıl boyunca İsveç'in en yüksek noktası olacağı anlamına geliyor."

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