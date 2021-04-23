İSTANBUL-KAYSERİ AŞI GÖNÜLLÜSÜ HATTI
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İSTANBUL-KAYSERİ AŞI GÖNÜLLÜSÜ HATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da yaşayan şirket yöneticisi Uğur Yüksel (45), Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) geliştirilen yerli Covid-19 aşısının Faz-2 çalışması için gönüllü oldu.

İSTANBUL'da yaşayan şirket yöneticisi Uğur Yüksel (45), Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) geliştirilen yerli Covid-19 aşısının Faz-2 çalışması için gönüllü oldu. 250 gönüllü arasında yer alan Yüksel, iki doz aşının uygulanması ve daha sonraki takip programı kapsamında şimdiye kadar kente 9 kez geldi. Yüksel, Bazı zamanlar uçak seferleri uymadığı için 1 gün önceden gelip, otelde kaldım. Sabah kalıp, ertesi gün işime döndüm. Biraz zor bir süreçti; ancak keyifli ve huzurluydu dedi.

İstanbul'da oturan Uğur Yüksel, ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından geliştirilen yerli aşının Faz-2 çalışmalarında gönüllü oldu. Evli ve 3 çocuk babası Yüksel, mart ile nisan aylarında yerli aşının ilk ve ikinci doz aşısını yaptırdı. Yüksel, aşı uygulandıktan sonra da her hafta kente gelmeye devam etti. Yüksel, iki doz aşının uygulanması ve sonrasındaki takip programı kapsamında şimdiye kadar 9 kez kente geldi. 9'uncu gelişinde takip programı kapsamında çeşitli testlerden geçen Yüksel, DHA'ya konuştu.

'KEYİFLİ VE HUZURLUYDU'

Şirket yöneticisi Uğur Yüksel, yerli aşı ile ilgili çalışmanın Kayseri'de yapıldığını basından öğrendiğini söyleyerek, Hemen ilgili kişilere başvurarak gönüllü olabileceğimi söyledim. Aradan birkaç gün geçtikten sonra beni aradılar. 'Hala gönüllü olmak ister misiniz' dediler. Ben de 'Evet olurum' dedim. Bana 'Çok meşakkatli bir iş, her hafta gelmeniz gerekiyor. İstanbul'da yaşıyorsunuz yapabilir misiniz' dediler. Ben de hayırlı bir iş olacağı için 'Neden olmasın' dedim. Vatana, millete bir faydamız dokunacaksa seve seve gelebileceğimi söyledim. Böylelikle bu süreç başlamış oldu. Kayseri'ye yerli aşı nedeniyle 9'uncu gelişim oldu. Her hafta buraya geldim. Bazı zamanlar saatlerimiz uydu, uçaktan inip, direkt buraya gelebildim. Bazı zamanlarda uçak seferleri uymadığı için 1 gün önceden gelip, otelde kaldım. Sabah kalıp, ertesi gün işime döndüm. Biraz zor bir süreçti; ancak keyifli ve huzurluydu. Çünkü herkes için faydalı olacağını düşünerek seve seve geldim diye konuştu.

'HERHANGİ BİR SIKINTIM YOK'

Uğur Yüksel, kendisini iyi hissettiğini söyleyerek, Buraya her hafta kontrol amaçlı geldik. Kan verdik. Hocalarımız sağ olsun, bizi kontrol etti. Gelmenin dışında da her gün arayarak durumumuzu sordular. Şikayetlerimizin olup olmadığını öğrendiler. Bu süreç içinde hiçbir zaman kendimi yalnız bırakılmış hissetmedim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bugün de gerçek aşı olduğumu öğrendiğim için içimde biraz daha rahatlama oldu. Herhangi bir sıkıntım yok. Buraya gelmek güzel bir duygu; çünkü bakıyorsunuz Almanya'nın, Amerika'nın, Çin'in aşısı var. Bizim aşımızın da olması gerekiyordu. Sağ olsunlar, hocalarımız çalışmaları başlatmışlar. Bize de gönüllü olup, bu aşıyı test etmek düştü. İnşallah aşımız en kısa sürede piyasaya çıkar dedi.

'FEDAKAR BİR GÖNÜLLÜMÜZ?

İKUM Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet İnal ise Faz-2 kapsamında gönüllülerin takiplerinin devam ettiğini anlatarak, Uğur bey de bize İstanbul'dan katılan gönüllülerimizden birisi. Her hafta geliyor. Bazen 1 gün önce gelip otelde kaldığı da oluyor. Hakikaten fedakar bir gönüllümüz. Bunun dışında Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllülerimiz var. Şehir dışından gelen gönüllülerimizin ekstra sarf ettiği bir efor var. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu süreçte büyük katkıları var. Sonuçta milli bir aşı olduğu için insanlar milli duygularla geliyor. Türkiye'nin birçok yerinden mailler alıyoruz. Güneydoğu gazisi olanları ya da herhangi bir hastalığı olup 'Sizin için neler yapabilirim' diye birçok mailler alıyoruz. Tabi bu durum bizi gururlandırıyor. İnsanlarımızın yerli olan bir ürüne ilgi duyduğunu görebiliyoruz. Bu durum bizleri sevindiriyor diye konuştu.

İSTANBUL-KAYSERİ AŞI GÖNÜLLÜSÜ HATTI
İSTANBUL-KAYSERİ AŞI GÖNÜLLÜSÜ HATTI
İSTANBUL-KAYSERİ AŞI GÖNÜLLÜSÜ HATTI
İSTANBUL-KAYSERİ AŞI GÖNÜLLÜSÜ HATTI
İSTANBUL-KAYSERİ AŞI GÖNÜLLÜSÜ HATTI
İSTANBUL-KAYSERİ AŞI GÖNÜLLÜSÜ HATTI
İSTANBUL-KAYSERİ AŞI GÖNÜLLÜSÜ HATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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