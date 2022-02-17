İstanbul elektrik kesintisi! 17-18 Şubat Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik, Ümraniye, Bahçelievler ve Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL (Haberler.com) - BEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) ve AYEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre 17 Şubat Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik, Ümraniye, Bahçelievler, Sultangazi, Maltepe, Üsküdar, Başakşehir, Gaziosmanpaşa ve Kadıköy olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 11594316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 746., 758., ISPARTAKULE sk bölgelerinde 17/02/2022 10:00:00 - 17/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11597316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1340., 1515., 1516., 1517., 1602., 1604., ERZURUM KONGRE sk bölgelerinde 17/02/2022 12:00:00 - 17/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 11476697

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 702., 704., 705., AYÇİÇEĞİ, GÜL, HANIMELİ, KAKTÜS, KARADUT, KASIMPATI, KAYIN, KAZIM KARABEKİR, KULE, KÖKNAR, KİRAZ, SARDUNYA, TURUNÇ, YASEMİN, ÜZÜM sk bölgelerinde 17/02/2022 08:00:00 - 17/02/2022 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11582844

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.BAYRAK, 4.FATİH, ZENGİN sk/ TEVFİKBEY mah TEKİN sk bölgelerinde 17/02/2022 09:00:00 - 17/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11476689

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 2.YAVUZ SELİM, FEVZİ ÇAKMAK, GENÇ OSMAN sk bölgelerinde 17/02/2022 09:00:00 - 17/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11668323

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah DEVE KUŞU, ŞAHİN sk bölgelerinde 18/02/2022 09:00:00 - 18/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11582846

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah ATMACA, PELİKAN sk bölgelerinde 18/02/2022 09:00:00 - 18/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11669326

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah BARBAROS sk bölgelerinde 18/02/2022 09:00:00 - 18/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 11399110

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2235. sk// ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 54., 55., 56., 58., 61., 62., 63., 64., 64/1., 65., 67., AKDENİZ, DAVUTPAŞA, MELİKŞAH, SEMERKANT, YILDIZ sk bölgelerinde 17/02/2022 09:00:00 - 17/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11476604

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1706., 1707., 1708., 1709., 1711., 1712. sk bölgelerinde 17/02/2022 10:00:00 - 17/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11443316

İSTANBUL, Bağcılar İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1955, 1953, 1956, 1959,1960,1951,1952 Sokak bölgelerinde 18/02/2022 09:00:00 - 18/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11399118

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 259., 260., 261., 262., 263., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 271., 272., 274., 292., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 311., 332., 337., 338., 339., 340., 341., 342., MEVLANA sk/ İNÖNÜ mah 375., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 18/02/2022 09:00:00 - 18/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11399117

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 4., MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 18/02/2022 11:00:00 - 18/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 11558325

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah NEYZEN, NURETTİNPAŞA, RESSAM NAMIK İSMAİL, ÇINARLI, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 17/02/2022 00:00:00 - 17/02/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11558329

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HANIMELİ sk bölgelerinde 17/02/2022 02:00:00 - 17/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11558327

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALBAY İBRAHİM KARAOGLANOĞLU, AYVALI, CELAL NURİ, IHLAMUR 1, NEYİRE NEYİR, YASEMİNLİ, ÇALDIRAN, ÇINARLI, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 17/02/2022 02:00:00 - 17/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11441319

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KEREM 1 sk/ ZAFER mah AKARSU 1, AKARÇEŞME, AKATLAR, AKYOL, ALTINTAŞ, AYDINLIK, AYŞEÇAVUŞ, AZİMKAR, BAHARİSTAN, BALÇIK, BAĞLARBAŞI, BULUT 1, BİLGİLİ, EMİR SULTAN, MARSAN, SİTE 3, TEBRİZ, ÖZLEM sk bölgelerinde 17/02/2022 09:00:00 - 17/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11605333

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 17/02/2022 12:00:00 - 17/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11558330

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ARZU, ERDE, IHLAMUR 1, NACİ KASIM, ÇALDIRAN, ÇINARLI, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 18/02/2022 00:00:00 - 18/02/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11563317

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BOZKIR, PINARLI, SARMAŞIK 2 sk bölgelerinde 18/02/2022 02:00:00 - 18/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 11473322

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2005., 2073., 2074., 2075., 2076., 2077., 2078., 2079., 2080., 2085., 2152., 2154., 2155., 2158., 2159., 2161., 2162., 2163., 2164., 2165., B, I, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 17/02/2022 00:05:00 - 17/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11399170

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2079., 2081., 2085., 2092., 2100., 2101., 2103., 2149., 2151., 2155., 2156., 2157., 2158., 2159., 2160., 2161., 2165., I sk bölgelerinde 17/02/2022 00:05:00 - 17/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11417321

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah SEVCAN sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 750., 751., 755., 756., 756/1., 758/3., 758/4., 758/7., 758/8., 760., 760/1., 761., 761/1., 762., 763., 764., 765., 765/1., 766., 767., 768., 769., 773., 775., BARBAROS, GEBZELİ, OSMAN ÖZKÜÇÜK, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE sk/ ŞEMSİPAŞA mah 30., 31., 55., 56., LÜTFÜ AYKAÇ, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE, ŞEHİT ALİ KÖSE sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2868. sk bölgelerinde 17/02/2022 10:00:00 - 17/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11582821

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2042., 2239. sk/ UĞUR MUMCU mah 2237., 2238., 2239., 2256., 2257., 2258., 2259., 2260., 2261., G, H sk bölgelerinde 18/02/2022 10:00:00 - 18/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11604316

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2000., 2001., 2002., 2006., 2083., 2084., B, ESKİ EDİRNE ASFALTI, I, MEVLANA sk bölgelerinde 18/02/2022 10:00:00 - 18/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11604318

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1258/2., 1258/3., 1260., 1261., 1262., 1263., 1263/2., 1270., 1301., 1303., 1304., 1305., 1306., 1314., FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL sk/ ZÜBEYDE HANIM mah 1264., 1265., 1266., 1267., 1268., 1271., 1273., 1274., 1275., 1276., 1277., 1278., 1279., FEVZİ ÇAKMAK, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 18/02/2022 13:00:00 - 18/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11604319

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 500 EVLER sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/1., 2364/3., 2382., 2386/3., 2390/1., 2390/3., 2391/1., 2391/2., 2392., 2393., 2422., 2423., 2424., 2424/1., 2425., 2425/3. sk bölgelerinde 18/02/2022 14:00:00 - 18/02/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 11417328

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU, NEZİH BARUT sk bölgelerinde 17/02/2022 00:00:00 - 17/02/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11418339

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 17/02/2022 00:01:00 - 17/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11480333

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 17/02/2022 00:01:00 - 17/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11417343

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah ABANT ÇIKMAZI, AKDENİZ, DOĞA PARKI, SÜZER sk bölgelerinde 17/02/2022 03:00:00 - 17/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11458273

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah AVNİ AKYOL, DELTA, POSTA, YAMAÇ ÇIKMAZI, İMBAT, ŞELALE sk bölgelerinde 18/02/2022 00:00:00 - 18/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11418356

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 18/02/2022 00:01:00 - 18/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11418355

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 18/02/2022 00:01:00 - 18/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11669316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1107., AHMET YESEVİ, AYAZ, BUCAK, CUMHURİYET, ERTEKİN, FATİH, FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA, FERMAN, GÜL, MALAZGİRT, ODABAŞI, ORHANGAZİ, SEYREK, TEKDAL, TOSUN, YILDIRIM, ŞEN sk bölgelerinde 18/02/2022 14:00:00 - 18/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 11315316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 255., 257., 258., 259., 260., 262., 280., 281., 282., 283., 284., 306., 308., 308/1., 309., 310., 311., 312., 500 EVLER, AKDENİZ, BAŞARAN, PAŞAÇAYIRI, RUMELİ sk bölgelerinde 17/02/2022 10:00:00 - 17/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11417321

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah SEVCAN sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 750., 751., 755., 756., 756/1., 758/3., 758/4., 758/7., 758/8., 760., 760/1., 761., 761/1., 762., 763., 764., 765., 765/1., 766., 767., 768., 769., 773., 775., BARBAROS, GEBZELİ, OSMAN ÖZKÜÇÜK, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE sk/ ŞEMSİPAŞA mah 30., 31., 55., 56., LÜTFÜ AYKAÇ, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE, ŞEHİT ALİ KÖSE sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2868. sk bölgelerinde 17/02/2022 10:00:00 - 17/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11583128

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah CEYLAN, NALDÖVEN, OKUL ARKASI, TAŞLI, ÇAVDAR sk bölgelerinde 17/02/2022 11:00:00 - 17/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11473333

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 558., 560., 561., 561/2., 561/3., 576., 607/2., 608., GALERİ, KADİR AKDOĞAN sk/ YENİ MAHALLE mah 556., 556/1., 586., 586/1., GALERİ sk bölgelerinde 18/02/2022 00:05:00 - 18/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11399177

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 541., 541/1., 542., 543., 544., 545., 546., 547., 548., 549., 550., 551., 551/1., 552., 553., 554., 556., 556/1., 556/2., 593., 593/1., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 599/1., 599/2., CEBECİ, GALERİ sk bölgelerinde 18/02/2022 09:30:00 - 18/02/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11335489

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah 48/1., ADALET, AYTEKİN, BAĞLIK, DERYA, DESTEGÜL, DİLRUBA, EMEK, KAMER, KARTAL, KAVAKLIDERE, KEÇEKAMER, KEÇESUYU, KEÇEYOLU, KIBRIS, MERT, MUTLU, NEŞE, PARLAK, PLEVNE KAHRAMANLARI, PULLU, TOROS, VİŞNELİ, YURT sk/ FEVZİ ÇAKMAK mah 774/1., 797., 798., 799., 803., 803/4. sk/ ŞEMSİPAŞA mah 42., 42/1., 44., 46., 48., 48/1., 49., 50., 51., KEÇESUYU, MARAŞ, İSTANBUL sk bölgelerinde 18/02/2022 10:00:00 - 18/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11604319

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 500 EVLER sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/1., 2364/3., 2382., 2386/3., 2390/1., 2390/3., 2391/1., 2391/2., 2392., 2393., 2422., 2423., 2424., 2424/1., 2425., 2425/3. sk bölgelerinde 18/02/2022 14:00:00 - 18/02/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 11250316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah EFE sk bölgelerinde 17/02/2022 14:00:00 - 17/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11605332

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAHADIR, BATTAL, BAĞIŞ, BİNGÖL, BİRDAL, CEYDA, DUMAN, ERDAL, IŞIN, SAKARYA, SONBAHAR, TABİP, TATLI, TAŞÇI, TEKNİK, TOKGÖZ, TORUN, TURAN, UYGAR, YONCA, YUNUS EMRE, ŞAHİNLER sk/ YEŞİLCE mah ATATÜRK, BAĞIŞ, DADAŞ, DAL, DEFİNE, DEKAN, SONBAHAR, TEKNİK, TOKGÖZ, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 17/02/2022 15:45:00 - 17/02/2022 18:45:00 saatleri arasında Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11605336

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah EMEL, SOKULLU, YAVUZ SELİM, YENAL, ZÜHRE, İLKE sk// KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİBEY, KUBAN, ÇOBANÇEŞME sk/ NURTEPE mah AKİF, ALPER, ALİBEY, ARALIK, ARI, AYLİN, AYYÜZLÜ, BİRGÜL, CEMAL, DARGIN, FEDAKAR, GÜVEN, HAVADAR, HÜSNÜHAL, KAPTANPAŞA, KARANFİL, KARASU, KUBAN, KUTLU, MESKEN, NAR ÇİÇEĞİ, OSMANPAŞA, PAMUKKALE, SEDEF, SOKULLU, TAHİR, ÇAM, ÇAPRAZ, ÇİLEKLİ, ÖLÇÜ, ÖZEN, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk bölgelerinde 17/02/2022 15:45:00 - 17/02/2022 18:45:00 saatleri arasında Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11583001

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, GÜLYAYLA, KAZANCI, ÇAYELİ sk bölgelerinde 18/02/2022 09:00:00 - 18/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11399201

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ARPACIK, ASMALI, BAŞARI, ELÇİ, ELİF, KAHRAMANLAR, KIYIBOYU, KUBİLAY, TURGUT REİS, ZİYAPAŞA, ÖZVER sk bölgelerinde 18/02/2022 10:00:00 - 18/02/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11582932

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah ADA, AKAN YILDIZ, AKAN YILDIZ ÇIKMAZI, AKYÜZ, AKÇA, AKŞAM, AKŞEN, ALEMDAR, ALKAN, ALKAN ÇIKMAZI, AMAÇ, ANIT, ARİF, ASUMAN, ATILGAN, AYAN, AYARCI, AYDINLIK, AYKUT, AYSİMA, AYÇİÇEĞİ, AZİM, AZİM ÇIKMAZI, AÇELYA, AĞAÇLI, AŞİYAN, CANSEV, CENGİZHAN, GÜMÜŞHANE, KAVİM, MEVLANA, PLEVNE, SARIÇAM, İTİBAR, ŞEHİT HİLMİ KAYA ÇIKMAZI, ŞİRİNOĞLU sk bölgelerinde 18/02/2022 15:45:00 - 18/02/2022 18:45:00 saatleri arasında Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11582923

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah AVREN, AYSU, GÖKDENİZ, KAĞITHANE BARBAROS sk/ SULTAN SELİM mah BAKAY, BALCI, BALMUMU, BALÖZÜ, BARUT, BASKIN, BAYRAKTAR, BEDEN, BOSTANCI, BOYRAZ, BULUT, BURÇAK, BURÇİN, BUYRUK, BİLGİÇ, BİLLUR, BİRİCİK, EBABİL, KAĞITHANE BARBAROS, MELİK, SULTAN SELİM, TAKIM ÇIKMAZI, YEŞİL, ZAFER, ÇİSEM, ŞİRİNOĞLU sk/ ŞİRİNTEPE mah ACIYONCA, AKSÖĞÜT, ANAYURT, BAYRAKTAR, BETÜL, CANSEV, GÜMÜŞHANE, HASIR, KANYON, KAĞITHANE BARBAROS, NURTANESİ, OKUR, ZAFER, ŞEHİT OSMAN BOZKURT, ŞİRİNOĞLU sk bölgelerinde 18/02/2022 15:45:00 - 18/02/2022 18:45:00 saatleri arasında Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11582912

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CEVHER, KAĞITHANE BARBAROS sk/ SULTAN SELİM mah ATATÜRK, AYDINLAR, BEYZADE, BOZKIR, DEKAN sk/ YEŞİLCE mah ALINTERİ, ATATÜRK, AYDINLAR, BARBAROS, BASRİ, DADAŞ, DAL, DALGIN, DAMAR, DAYANIKLI, DEFİLE, DEFİNE, DEKAN, DOĞUŞ, DUYAR, DUYAR ÇIKMAZI, DUYGU, DİK, DİLBER, DİLŞAT, DİZGİ, KAĞITHANE BARBAROS, KEMALİYE, RAMİ ÇIKMAZI, TAŞÇI, YASİN, ÖMÜR, İRADE, İRADE ÇIKMAZI sk// SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah FAZIL KAFTANOĞLU sk bölgelerinde 18/02/2022 15:45:00 - 18/02/2022 18:45:00 saatleri arasında Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 11399183

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GÜNALTAY sk/ TURGUT REİS mah 400., 411., 412., 413. sk bölgelerinde 17/02/2022 09:30:00 - 17/02/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11399111

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 136., 137., 138., 139., 140., 142., 143., 144., 145., 146., 147., 148., 149., 150., AYAZMA, AZİZİYE, PASİNLER, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 17/02/2022 11:00:00 - 17/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11583129

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 127., 131., 144., 154., AZİZİYE, MERCAN sk bölgelerinde 17/02/2022 12:00:00 - 17/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11399166

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 81., 87., 88., 89., 93., 94., 96., 97., FARABİ, RUMELİ, İBNİ SİNA, İSTANBUL, ŞEHİT RUŞEN KÖKSALDI sk/ YAVUZ SELİM mah MEDRESE, MEHTAP, MERDİVEN, MERVE, METRO, İSTANBUL sk bölgelerinde 17/02/2022 14:00:00 - 17/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11602322

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1031., 1051., 1052., 1053., 1054., 1056., 1058., 1059., AŞIK VEYSEL, KARATAY sk bölgelerinde 18/02/2022 09:00:00 - 18/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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