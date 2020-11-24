Galata Kulesi'nin kısa tarihi, 2020 Galata Kulesi'ne giriş ücretleri, Galata Kulesi hikayesi

Galata Kulesi dünyanın en eski kulelerinden biridir. En tepeden İstanbul'un en güzel manzaralarından bazılarını bulabilirsiniz. Peki Galata Kulesi adı nereden gelmektedir? Galata Kulesi'nin kısa tarihi, Galata Kulesi efsanesi, Galata Kulesi hikayesi, 2020 Galata Kulesi giriş ücretleri...

Galata Kulesi İstanbul'un en ikonik görsellerinden biridir. Kulenin renkli ışıkları ise şehrin her yerinden geceleri görülebilmektedir. İşte Galata Kulesi'nin kısa tarihi, Galata Kulesi'nin adı nerden gelmektedir? Galata Kulesi'nin içinde asansör var mı? 2020 Galata Kulesi'ne giriş ücretleri ne kadar? Galata Kulesi hikayesi... İşte detaylar...

GALATA KULESİ'NİN KISA TARİHİ

Galata Kulesi kim tarafından yapılmıştır?

Galata Kulesi'nin tam olarak ne zaman yapıldığı bilinmemekle birlikte, kulenin MS 507 civarında Bizans İmparatoru Justinianus döneminde canlandığı kabul edilmektedir. O zamanlar kule Cenevizliler tarafından 'Christea Turris' veya Mesih Kulesi olarak bilinirken, Bizanslılar burayı 'Megalos Pyrgos' veya Büyük Kule olarak adlandırdı. Ancak Ceneviz döneminde, Akdeniz ve Karadeniz'de bir dizi ekonomik ve ticari karakol olarak hizmet veren Cenova Cumhuriyeti kolonilerinin Galata mahallesine yerleşmesiyle, kule bugünkü şeklini aldı.

1509 yılında depremde ağır hasar gören kule, Edirne'deki ünlü Sultan II. Bayezid kompleksini de inşa eden ünlü Osmanlı mimarı Hayreddin tarafından restore edilmiştir. Kule, Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman döneminde Kasımpaşa Tersanesi'nde çalışmaya mahkum edilen tutukluları tuttuğu için çok farklı bir amaca sahipti. 16 yılı sonu itibarıyla inci yüzyıl, bir gözlem astrolog Takiyüddin Efendi'nin çok üstünde eklendi ama kule daha 1546 ve 1595 yıllarında Sultan Murat III döneminde bir kez bir hapishane olmaya yazgılı edildi.

17. yüzyıl etrafında haddelenmiş, kule Mehter Band, bir Osmanlı askeri bando tarafından kullanılan kısaca, ve sonra çünkü onun mükemmel kuşbakışı görünümü 1717 yılında bir yangın gözlemevi haline tarihi şehir . 1794 yılında bir yangında kule tahrip olmuş, ancak Sultan III.Selim döneminde restore edilmiş ve bu noktada bir cumba (oyuk) eklenmiştir. 1831'de çıkan bir yangının yıkıcı etkilerinin ardından kule, Sultan Mahmut'un yaptırdığı iki kat ve konik uçlu bir uç eklenerek bir kez daha restore edildi. Günümüzde, 219ft (66,90 metre) yüksekliğindeki kule, yalnızca turistik bir cazibe merkezi olarak hizmet vermektedir ve ziyaretçiler, İstanbul'un 360 derecelik muhteşem manzarası için tepeye çıkmak için sıraya girmiştir.balkondan. Neyse ki, bir asansör ziyaretçileri yedi kata çıkarıyor, ancak son iki kata yalnızca merdivenlerden çıkılarak erişilebilir.

Galata Kulesi ile ilgili bazı ilginç hikayelere gelince, en bilinen hikayelerden biri efsanevi Osmanlı havacısı Hezarfen Ahmet Çelebi'nin etrafında dönüyor. Gözlemlerini ünlü bir Seyahâtnâme gezisinde kaydeden kâşif Evliya Çelebi'nin yazdığı bir anlatıma göreHezârfen Çelebi, kulenin tepesinden Üsküdar'daki Doğancılar Meydanı'na kollarına bağlı kanatlarla uçtu. İddiaya göre Sultan Murad Han, bu muhteşem başarı nedeniyle, adamdan şüphelenerek onu Cezayir'e sürgüne göndermişti.

GALATA KULESİ ADINI NERDEN ALMAKTADIR?

Galata Kulesi Bizans Dönemi'nde Megalos Pyrgos (Büyük Burç), Cenevizliler döneminde Christtea Turris olarak adlandırılmış ve şehrin şimdiki adı olan Galata'ya dayanmaktadır. Galata'nın adı tam olarak nereden geldiği bilinmemekle birlikte çeşitli söylentiler vardır.

17. yüzyılda ünlü Türk seyyah Evliye Çelebi'nin Seyahatname'si Galata çayırlara ve çiftçiye dönüşmüştür. Bu bölgede yaşayanlar Galata'da hayvanlarını otlatır ve hayvanların sütü zamanın kralına verilir. Bu tuhaf tadı nedeniyle Yunan dilinin sütü olduğu söylenen Galata olarak adlandırılırdı.

Engin Yenal adlı Türk akademisyenin Galata adına yaptığı araştırmalar var. Engin Yenal: "Galata'nın Galata isminin kökeniyle ilgili çeşitli efsaneler var; Bizans Sarayına ait keçilerin, meraların bulunduğu yamaçlarda sağılan süt anlamına gelen "gala" dan türemişlerdir. Diğeri ise yarımada ya da burun anlamına gelen Trakya kökenli Galat-Gol-Keltlerin dillerinde geçen bir kelimedir. Bir diğeri, İtalyanca cala (küçük körfez) veya calata (Ceneviz sırasındaki merdivenler) kelimesinden gelme şeklidir. Bir zamanlar merdivenler olan cadde yerleşimlerini en iyi anlatan kelime elbette Ceneviz kökenlidir. Galata, 1682'de tipik Ceneviz yerleşiminin kimliğini ve görünümünü korumayı başardı.

2020 GALATA KULESİ'NE GİRİŞ ÜCRETİ

Kulenin tarihini anlattık ama İstanbul'a olan estetik katkısını da yadsıyamayız. Şimdi sıra burayı keşfetmeye geldiyse birkaç bilgi vermemiz gerek. Galata Kulesi giriş ücreti 2018 itibarıyla 10 TL. Öğrenciler kuleye 5 TL'ye girebiliyor. Kulenin çalışma saatleri ise 09.00-19.00 arası.

Galata Kulesi'ne asansörle çıkıyorsun. Bir yere kadar sana asansör eşlik etse de son iki katında merdiven kullanmak durumundasın. İnişte ise asansörü kullanamıyorsun. Galata Kulesi'nin üst katı restorana ayrılmış durumda. Çok pahalı olmayan ve Türk mutfağının eşsiz menüsünün bulunduğu bu restoranda, tarihle iç içe muhteşem bir manzarayla yemek yeme deneyimini bünyenle tanıştırabilirsin

GALATA KULESİ EFSANESİ

Kollarına tahta kanatlar takarak ilk uçuş deneyimini gerçekleştiren Hezarfen Ahmet Çelebi kendini Galata Kulesi'nden boşluğa bırakmış, lodostan faydalanıp uçarak İstanbul Boğazı'nı aşmış ve Üsküdar Doğancılar semtine inmiş. Evliya Çelebi'nin anlattıklarına göre olay şöyle: "İptida Okmeydan'ın minberi üzere, rüzgar şiddetinden kartal kanatları ile sekiz, dokuz kere havada pervaz ederek talim etmiştir. Badehu Sultan Murad Han Sarayburnu'nda Sinan Paşa Köşkü'nden temaşa ederken Galata Kulesi'nin taa zirve-i belasından lodos rüzgarı ile uçarak Üsküdar'da Doğancılar meydanına inmiştir. Sonra Murad Han, kendisine bir kese altın ihsan ederek: 'Bu adam pek havf edilecek (korkulacak) bir ademdir. Her ne murad ederse elinden geliyor. Böyle kimselerin bekası caiz değil.' diye Gazir'e (Cezayir) nefyeylemiştir (sürmüştür). Orada merhum olmuştur." Bu tarihi olay Galata'da gerçekleştirdiği için kule daha da bir anlamlı, değil mi?