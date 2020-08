İstanbul'da dev turnuva -1 İstanbul'da dev turnuvaFenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Antalyaspor; Match PR'ın organize ettiği 'The Land of Legends Cup' ile lige hazırlanacakYıllar sonra 2 İstanbul takımını aynı turnuvada buluşturan FIFA lisanslı maç organizatörü ve Match PR'ın kurucusu Cenk Turgut: Bu fikir...

İstanbul'da dev turnuva

Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Antalyaspor; Match PR'ın organize ettiği 'The Land of Legends Cup' ile lige hazırlanacak

OLGUCAN KALKAN - SERHAN TÜRK/ İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig 2020-2021 sezonu öncesi 4 kulüp son hazırlıklarını Match PR'ın organize ettiği 'The Land of Legends Cup' ile yapacak. Fenerbahçe, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor; Match PR'ın organizasyonu ile The Land of Legends sponsorluğunda D Smart'tan yayınlanacak maçlarda karşı karşıya gelecek. Uzun yıllardır İstanbul'da turnuvaya katılmayan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın aynı turnuvada olması yıllar önce düzenlenen TSYD Kupası'nı anımsatırken, pandemi sürecine rağmen bu kulüpleri ikna eden ve hem turnuvaya önayak olan hem de kulüplerin maddi gelir elde edebilecekleri bir ortam sağlayan FIFA lisanslı maç organizatörü ve Match PR'ın kurucusu Cenk Turgut, yaşanan süreci Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

Birçok ülkeden farklı takımlar için hazırlık kampları ve maçları organize ettiklerini belirten FIFA lisanslı maç organizatörü ve Match PR'ın kurucusu Cenk Turgut, "Match PR Türkiye ve Avrupa'daki birçok futbol kulübüne hazırlık maçları, kamplar ve turnuvalar düzenler. Bunun dışında televizyon ve canlı yayın prodüksiyonları yapar. Bunun dışında saha kenarı reklamları organize eder. Kısacası; alışılagelmişin dışında kulüplerin hazırlık kamplarından, hazırlık maçlarından ekonomik gelir elde edebilmeleri için çalışır. Bunu daha önceki yıllara göre kıyaslayacak olursak hazırlık maçlarındaki yayınlardan, seyirciye açık maçlardaki bilet gelirlerinden ya da saha kenarı reklam gelirlerinden, kulüplerin kamp maliyetlerini azaltıp para kazanabilecekleri bir konsept üzerine çalışır. Hollanda, Almanya ve Türkiye Süper Lig ekipleri çalıştığımız takımlar arasında sayılabilir" diye konuştu.

Büyük takımları turnuvada yer almaları için nasıl ikna ettiklerine de değinen Cenk Turgut, "Bu aslında yaptığınız işler sonrasında kulüplerin size duyduğu güvenle alakalı. Yaklaşık 3 yıldır Fenerbahçe'ye hizmet veriyoruz. Beşiktaş, Sivasspor ve Antalyaspor da hizmet verdiğimiz kulüpler. Onlara bu güveni verememiş olsaydık ya da onların güvenini boşa çıkarmış olsaydık, yapacak olduğumuz turnuvaya onları davet edemez, bu turnuvada onları yer almaya ikna edemezdik. Burada önemli olan organize ettiğiniz müsabakalarda seyircilerin tedbirini alabilmek, yurt dışında seyircili yaptığınız müsabakalarda güvenlik önlemlerini alabilmek, takımlara iyi saha, antrenman ve fiziki koşullar sağlayabilmek. En önemlisi; antrenman esnasında, otellerdeki kamplar esnasında takımlara hizmet bakımından en yüksek seviyede standartları sağlayabilmek. En önemlisi bu" şeklinde konuştu.

Şirket olarak genellikle yurt dışında kamplar ve maçlar organize ettiklerini aktaran ancak bu sene koronavirüs pandemisi nedeniyle takımların yurt içinde kamplar yaptığını dile getiren Turgut, "Biz şirket olarak sezon öncesi dediğimiz dönemde yurt dışı ağırlıklı organizasyonlar düzenliyoruz. Tabii ki yurt içinde de Afyon, Erzurum ve Bolu gibi değerli kamp merkezleri var. Ancak Match PR olarak yaz dönemlerinde yurt içinde kamp ya da maç organizasyonları gerçekleştirmiyoruz. Hazırlık kampları ve hazırlık maçları için ağırlık verdiğimiz lokasyonlar Hollanda, İsviçre ve Avusturya'dır. Dolayısıyla pandemi bu manada bizi biraz etkiledi. Şu an hiçbir Süper Lig takımı yurt dışına çıkmıyor. Birçok takım kendi tesislerinde ya da yurt içinde kamplarına devam ediyor. Tabii ki bu bir şekilde geçecek. Hiçbir salgın sonsuza kadar sürmedi. Ben gelecek yıl yurt dışı kamplarının yeniden başlayacağını düşünüyorum. Pandeminin uzantısı devre arasına da yansıyabilir. Ligler kısalmış durumda. EURO 2020, 1 yıl ertelendi ve ligler 1 ay erken sona erecek. Pandemiden dolayı her sene ağustosta başlayan ligler, eylül ayında başlayacak. Bu sene devre arası kampı şansımız da olmayacak. Bunun yanında ligdeki takım sayısı da çoğaldı. Devre arasında da kamp olmayacağını düşünüyoruz ve hazırlıklarımızı buna göre planlıyoruz. Şahsi öngörüm Avrupa'dan da takımların gelmeyeceği yönünde. Ancak belki farklı konfederasyonlara ait takımların, fikstürlerinden dolayı, devre araları müsait olduğu için Belek bölgesine kampa gelebileceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla devre arası bizim için biraz durgun geçecek. Mutlaka 3-4 gün de olsa bir ara verilecek ve bu arada takımların maç ihtiyaçları olabilir. Bizim beklentimiz ve odak noktamız maçlar üzerine kurulu" dedi.

İstanbul'da yıllar sonra 3 büyükler olarak adlandırılan takımlardan 2'sinin yer alacağı turnuva fikrinin çıkışıyla ilgili de bilgiler veren Turgut, şu ifadeleri kullandı:

"Bu fikir pandeminin başlamasıyla şöyle bir öngörüden çıktı: Süper Lig takımlarımızın yurt dışına kampa çıkmayacaklarını öngördük. Bizim takımlarımız neden yurt dışına kampa çıkıyorlar? Çünkü kendi liglerinde olmayan, ciddi hazırlık müsabakaları oynayabilecekleri takımlarla maç yapabilmek ve futbolcuların tesisler yerine farklı yerlerde maç oynayıp psikolojik olarak kamp ortamından uzaklaşmaları ve sezon öncesi son durumlarını sağlıklı bir şekilde test edebilmek adına, kendi liglerinden olmayan ciddi takımlarla maçlar oynayabilmek istiyorlar. Pandemi ülkemizde yayılmaya başladıktan sonra şöyle bir öngörü gelişti bizde: Takımlarımız yurt dışına çıkamayacaklar ve iyi maçlara ihtiyaçları olacak. Son durumlarını görmek isteyecekler. Bunu yaparken de hem kulüplerin maddi getiri sağlayabilecekleri hem stadyum atmosferinde resmi müsabaka havasında, son durumlarını görebilecek bir turnuva yapabileceklerini düşündük. Rixos Grubu'yla kesişme noktamız da onların Belek'teki tesislerinde kamp yaptığımız dönemlere dayanıyor. Hem Türk takımlarının birlik, beraberlik mesajı verebilmesi hem takımların kendi aralarında ciddi bir turnuvaya katılması fikriyle kendilerine gittiğimizde onlarda bu manada ciddi destek verdiler, oldukça sıcak karşıladılar. Bu sürece kadar da desteklerini esirgemediler. Ben bir kere daha burada Rixos Grubu'na, The Land of Legends markasına teşekkür etmek istiyorum. Burada destek veren farklı kurumlar da oldu. Demirören Medya Grubu, D-Smart olarak bize çok büyük destek verdi. Ayrıca Acıbadem Sağlık Grubu da turnuvanın sağlık sponsoru olarak turnuvaya destek oldu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi, Sivasspor Kulübü Başkanı Sayın Mecnun Otyakmaz ve Antalyaspor Sayın Başkanı Ali Şafak Öztürk, hepsi desteklerini esirgemedi ve turnuva talebimizi olumlu karşıladılar. Bir kez daha hepsine teşekkür ediyorum."

Turnuvada yer alan kulüplerle uzun zamandır çalıştıklarını belirten Cenk Turgut, "Fenerbahçe ile yaklaşık 3 yıldır keyifli ve verimli bir iş birliğimiz var. Beşiktaş'a da çeşitli zamanlarda farklı organizasyonlar düzenlemiş bir şirketiz. Ne mutlu bize ki Vodafone Park'ın açılış maçını organize etmek bize nasip oldu. Milli maç aralarında da onlar için çok fazla maçlar organize ettik. Dolayısıyla sürekli iletişim halindeyiz. Sivasspor ile de yaklaşık 5 yıldır çalışıyoruz. Antalyaspor da öyle çalıştığımız kulüplerden birisi. Böyle bir turnuva niyetimizin olduğunu, İstanbul'da yapmak istediğimizi ve maçları Vodafone Park ve Ülker Stadyumu'nda oynatmak istediğimizi söyledik. Onlar da bu pandemi sürecinde birlik ve beraberlik mesajı verebilmek adına, sezon öncesinde iyi bir turnuva olacağına inandıklarını ve bu konuda bize destek vermeye hazır olduklarını söylediler. The Land of Legends markasının sponsorluğu, kulüplerin destekleri, bizim organizasyondaki çabalarımız, kulüpleri bir araya getirmemizdeki tüm şartları sundu" diye konuştu.

Süper Lig takımlarının yurt dışı kamplarının dönüşünde de Türkiye'de hazırlık maçları oynadığını hatırlatan Cenk Turgut, şöyle devam etti:

"Şu an geldiğimiz noktada en son hatırladığım kadarıyla TSYD turnuvası yapılıyordu. Bu organizasyon hazırlık maçının daha ötesinde. Normalde hazırlık maçlarında temsilci atanmaz ya da VAR sistemi kullanılmaz. Bu turnuvadaki tüm müsabakalarda temsilciler atanacak. VAR ve AVAR kullanılacak. TFF prosedürlerine göre akreditasyon uygulanacak. Tek eksiğimiz seyirci diyebilirim. Onun dışında gerçekten resmi müsabaka havasında, Ülker Stadyumu ve Vodafone Park gibi İstanbul'un 2 güzide stadında, oldukça iyi bir canlı yayın prodüksiyonuyla ciddi bir turnuva olacak. Uzun yıllar sonra TSYD Kupası tadında İstanbul'da bir turnuva yapmak bize nasip oldu. Niyetimiz bunu uzun yıllar devam ettirmek. The Land of Legends markasıyla yola çıkış noktalarımızdan birisi buydu. Bu ilk yılımız. İnşallah pandemi sürecini tüm dünya ve Türkiye olarak atlarız ve çok daha iyi, seyircili, çok daha coşkulu şekilde bunu devam ettireceğiz tabii ki. En büyük hedefimiz bu. Takımlarımız genelde yurt dışı kamplarının dönüşünde Türkiye'de 1 ya da 2 hazırlık maçı oynarlar. Dolayısıyla bir yerde bu takımlarımızın doğal ihtiyacı. Biz bu turnuvayla hem takımlarımızın maç ihtiyaçlarını karşılaşmış olacağız hem bunu geleneksel hale getirmiş olacağız. Kafamızdaki düşünce en az 3 yılı kapsıyor. Minimum 3 yıl boyunca devam edeceğini söyleyebilirim."

Koronavirüs salgını olmasaydı Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan takımlardan birinin bu turnuvada yer alacağını vurgulayan Cenk Turgut, "Turnuvanın kış ayağıyla ilgili de bir düşüncemiz var. Onu da bir şeyler netleştikten sonra sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyacağız. Önümüzdeki yaz pandemi sürecini atlatabilirsek burada Avrupa'dan 1 veya 2 oldukça üst düzey takımla yapacağız. Bununla alakalı çalışmalar yapıldı. Hatta pandemi süreci olmasaydı Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan takımlardan biri burada olacaktı. Görüşmeler yapılmış, hazırlıklar tamamlanmıştı. Pandemi maalesef buna engel oldu. İlk maçların sonuçlarına göre sezon başında bir Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi izleme ihtimalimiz var. Çok az bir zamanımız kaldı. 31 Ağustos'ta saat 21.00'de ilk başlama vuruşu yapılacak. Hazırlıklarımızın son aşamasındayız. Heyecan ile bekliyoruz" dedi.

Turnuvanın organizasyon aşaması hakkında bilgiler veren Rixos Grup Pazarlama Başkanı Yakup Aksoy ise şunları kaydetti:

"Mart ayı itibarıyla daha önce dünyada görülmemiş bir pandemi sürecine tanık olduk. Bu süreci yakından takip etmeyle beraber nasıl faydalanabileceğimizi teşhis ettik. 1 milyar 610 milyon çocuğun eğitimine ara verildiği, 25 bin uçağın aynı anda yere indiği bir yerde biz de Match PR ajansımızla birlikte böyle bir turnuva organize etmeyi düşündük. Sonrasında da hangi takımların yer alabileceği hakkında çalıştık ve The Land of Legends Cup'u Türk futbol camiasının önüne getirdik. Markamızın vaadi zaten insanlara daha güzel, daha eğlenceli, daha mutluluk verici bir ortam sağlamak olduğu için biz de bu kadar moralsizliğin içinde The Land of Legends Cup için taşın altına elimizi koyduk. Başarılı şekilde morali, motivasyonu tekrardan yükseltip, sezon öncesinde yeni bir başlangıçla beraber Türk futboluna armağan etmek istedik."

Match PR ile birlikte heyecanı bol, sıradan olmayan bir turnuvayı herkese armağan etmek istediklerine dikkat çeken Aksoy, "Futbol herkesin vazgeçilmezi haline geldi. The Land of Legends olarak 520 bin metrekare alan üzerinde kurulan bir tesisiz. Bu yaklaşık 70 futbol sahası büyüklüğüne tekabül ediyor. Biz böyle bir şeyi herkese armağan etmiştik. Bunun çalışmalarını yapıyorduk. Bu organizasyonla beraber tekrardan evde kalmış, daha az imkanı olan gençler, çocuklara, ailelere, herkese bu imkanı verip, onlarla beraber eğlenceli vakit geçirmek istedik. Biz de heyecanı bol, sıradan olmayan bir turnuvayı herkese armağan edelim, hep beraber yeni bir başlangıcı yapalım diye bir araya geldik" şeklinde konuştu.

Yurt dışından gelen takımların ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı yaptığını söyleyen Yakup Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalya, sporun global manada ev sahiplerinden biri. Biz de Rixos olarak gerek Türk gerekse de yurt dışındaki takımlara imkanları sağlayıp, bugünlere kadar geldik. Ülke ekonomisine, futboluna yurt dışından ciddi manada kaynak geliyor. Aynı zamanda da tesislerimizi, imkanlarımızı, ülkemizi tanıtma fırsatımız olur. Spor kulüplerinde gerek futbolcular, gerek yöneticiler çok ciddi takipçileri olan, medya değeri olan kişiler. Gittikleri yerlerde insanların dikkatini çekip, ilgili yerleri tanıtıyorlar. Bu bağlamda da Antalya, Türkiye öncü yerlerden biri."

Grup olarak bu sezon heyecanının başladığına vurgu yapmak için Match PR ile bu turnuvayı düzenlediklerinin altını çizen Aksoy, "Geçtiğimiz günlerde Sevilla, 6'ncı kez UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. Bir gün öncesinde de önümüzdeki sezonun elemeleri oynandı. Pandeminin yarattığı gerçekler sonrasında biz de The Land of Legends olarak, bu sezonun heyecanının başladığı, yeni bir sayfanın açıldığı vurgusunu yapmak için bir araya gelmek istiyoruz. Bu da turnuvayı düzenleme amaçlarımızdaki etmenlerden birisi" diye konuştu.

Düzenlenecek turnuvanın minimum 3 yıl boyunca Match PR ile gerçekleştirileceğini dile getiren Rixos Grup Pazarlama Başkanı Aksoy, "Grup olarak aldığımız kararlarda ses getiren, öncü olan taraf olmak istedik. Anlaşmanın ilk gününde minimum 3 yılla başlayıp, sürdürülebilir, anlam yaratan tarafında olmak istedik. Bunun yanında 7 farklı ülkede 26 tane tesisimiz var. Bu tesislerde atletizmden yelkene, futboldan basketbola kadar neredeyse her türlü alanda yatırımlar yapıyoruz. Organizasyonlar düzenleyip, sponsor oluyoruz. Turnuvanın devamı gelecek. Türkiye'deki takımlarla, yurt dışından da birçok önemli yabancı futbol kulübüyle beraber dünya çapında ses getirecek bir hale getireceğiz" dedi.

Match PR ile iş birliklerinin nasıl başladığı hakkında da bilgiler veren Yakup Aksoy, sözlerini şöyle noktaladı:

"Biz Cenk Bey ile bir devre arası kampında tanıştık. Yaptığı işler, vizyonu ve ortaya koyduğu gerçeklerle beraber biz ortak projeler çıkarabiliriz, dedik. Bu doğrultuda da hareket ve aksiyon alabiliriz diye düşündük. Bu konuşmanın üzerinden koronavirüs pandemisi gibi olumsuz bir süreç geçti. Şöyle ki; 2 dünya savaşında bile olimpiyatlar iptal olmadı. 2020 yılında başımıza böyle bir şey geldi. Ona rağmen biz bu planı hızlıca hayata geçirelim, dedik. Beraber yola çıktık, şu ana kadar da başarılı bir şekilde geldik. Gelecek yıllarda daha başarılı işler yapacağımızı düşünüyorum."

The Land of Legends Cup'ta ilk maç Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor arasında 31 Ağustos'ta Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

1 Eylül'de Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Vodafone Park'ta karşılaşacak. Kaybedenler 4 Eylül'de üçüncülük maçını, kazananlar 5 Eylül'de final oynayacak. Bu maçların statları daha sonra belirlenecek ve 21.00'de başlayacak tüm mücadeleler D Smart'tan naklen yayınlanacak.

Kaynak: DHA