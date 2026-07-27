Bursa’da sokak ortasında silahlı kovalamaca: Husumetlisini bacağından vurdu
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde husumetli olduğu H.G. tarafından tabancayla bacağından vurulan E.T.’nin yaşadığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganın elinde silahla kurbanını kovaladığı, ateş ettikten sonra yerde boğuştukları ve çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldığı görüntüler ortaya çıktı.
VURMAK İÇİN PEŞİNDEN SİLAHLA KOŞTU
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde E.T.'nin (21), sokakta karşılaştığı husumetlisi H.G. (19) tarafından tabancayla bacağından vurularak, yaralandığı saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Elinde tabancayla E.T.'yi kovalayan H.G.'nin ateş açtıktan sonra yere düşen yaralıyla yerde boğuştuğu, çevredekilerin şüpheliyi engelleyip, olay yerinden uzaklaştırdığı anlar görüntüye yansıdı.
Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı