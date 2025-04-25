İSTANBUL'DA DEPREM RİSKİ YÜKSEK İLÇELER || İstanbul'da deprem riski fazla olan yerler hangileri?

23 Nisan'da meydana gelen İstanbul depremi, kentteki olası büyük depreme dair endişelerin artmasına neden oldu. Bu gelişmeyle birlikte, vatandaşlar özellikle hangi ilçelerin daha yüksek risk taşıdığını merak etmeye başladı. Uzmanlara göre, zemin yapısı zayıf olan, eski ve yoğun yapılaşmanın görüldüğü bazı ilçeler deprem açısından ciddi tehlike barındırıyor. Peki, İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangileri? İşte detaylar…

İSTANBUL'DA DEPREM RİSKİ YÜKSEK İLÇELER HANGİLERİ?

Deprem uzmanları, fay hatlarına yakınlık, zemin yapısı ve yapılaşma yoğunluğu gibi faktörlere dikkat çekerek İstanbul'daki risk dağılımına ilişkin önemli uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Özellikle şehir genelinde 1., 2. ve 3. derece deprem riski taşıyan bölgeler bulunduğunu belirten deprem uzmanları Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerin yüksek risk grubunda yer aldığı vurguluyor.

İSTANBUL'DA DEPREM RİSKİ YÜKSEK İLÇELER

Avrupa Yakası'nda deprem riski en yüksek ilçeler arasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih öne çıkıyor. Bu ilçeler, hem aktif fay hatlarına yakınlıkları hem de yoğun yapılaşmaları nedeniyle uzmanlar tarafından sıklıkla uyarılan bölgeler arasında bulunuyor.

Anadolu Yakası'nda ise riskli olarak değerlendirilen ilçeler şu şekilde sıralanıyor: Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar. Bu ilçeler de zemin durumu ve yapı yoğunluğu nedeniyle dikkatle takip edilmesi gereken yerler arasında yer alıyor.

İstanbul'da deprem riski fazla olan yerler hangileri

Depremlerde yaşanabilecek hasarı artıran en önemli etkenlerden birinin zemin yapısı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, özellikle yumuşak ve sıvılaşma riski taşıyan zeminlerde yer alan ilçelerin şiddetli sarsıntılarda ciddi yapısal zararlar görebileceğini beirtiyor.

Bu kapsamda, zemin kalitesi açısından riskli olarak değerlendirilen ve olası depremlerde büyük hasar görme ihtimali bulunan ilçeler arasında Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar, Zeytinburnu, Esenler, Bağcılar, Fatih, Beylikdüzü, Bakırköy, Güngören ve Esenyurt yer alıyor.

İstanbul'da deprem riski fazla olan yerler

İSTANBUL'DA DEPREM AÇISINDAN DAHA GÜVENLİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEN İLÇELER!

Fay hatlarına daha uzak konumda bulunan ve zemin yapısı daha sağlam olarak kabul edilen bazı ilçeler, İstanbul'da görece daha düşük deprem riski taşıyan bölgeler arasında gösteriliyor. Özellikle Anadolu Yakası'nda yer alan Çekmeköy, Beykoz, Şile, Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy ve Ataşehir, uzmanlar tarafından daha avantajlı bölgeler arasında değerlendiriliyor.

Ancak bu ilçelerde de mutlak bir güvenlikten söz etmek mümkün değil. Uzmanlar, özellikle sahil şeridinde yer alan alanların, zemin yapısı nedeniyle daha riskli olabileceğini vurguluyor. Bu bölgelerin aksine, ilçelerin iç kesimleri ve yüksek kotta yer alan mahalleleri daha az riskli kabul ediliyor.

Özellikle Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinin yüksek rakımlı kısımları daha güvenli olarak öne çıkarken, Maltepe, Pendik ve Kartal gibi sahil hattındaki alanlarda ise deprem riskinin daha fazla olduğu ifade ediliyor.