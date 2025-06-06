İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 6 Haziran 2025 İstanbul'da az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON depremler listesi!

6 Haziran 2025 Cuma günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 6 Haziran 2025 Cuma günü İstanbul'da az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? (SON DAKİKA)

6 Haziran 2025 Cuma günü, İstanbul'da deprem olup olmadığı sorusu vatandaşların gündeminde yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan bazı iddiaların ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek açıklamalara çevrildi. Ancak yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da bugün itibarıyla hissedilen herhangi bir deprem meydana gelmedi.

İstanbul'da az önce deprem mi oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son depremler listesine göre, İstanbul merkezli ya da İstanbul'da etkili olan bir sarsıntı kaydedilmedi. Buna karşın Marmara Denizi açıklarında zaman zaman düşük şiddetli artçı depremler yaşandığı bildiriliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler