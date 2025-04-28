İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU: 28 Nisan Pazartesi az önce deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel deprem listesi!

28 Nisan 2025 Pazartesi günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 28 Nisan 2025 Pazartesi günü deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

AZ ÖNCE İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

28 Nisan 2025 Pazartesi günü İstanbul'da kısa süreli bir sarsıntı hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12:58'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise aynı depremin büyüklüğünü 3.6 olarak ölçtüğünü duyurdu. Depremin merkez üssü Marmara Denizi olarak belirlenirken, özellikle Silivri ve Büyükçekmece ilçelerinde hafif şekilde hissedildiği bildirildi.

AZ ÖNCE İSTANBUL'DA DEPREM Mİ AFAD

Bu sarsıntının, 23 Nisan 2025 tarihinde Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki büyük depremin ardından oluşan artçı depremlerden biri olduğu açıklandı. Uzmanlar, Marmara Denizi çevresinde meydana gelen bu tür artçı sarsıntıların önümüzdeki birkaç hafta boyunca devam edebileceği uyarısında bulunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler