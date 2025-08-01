İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 1 Ağustos 2025 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler!
1 Ağustos 2025 Cuma günü deprem mi oldu? Marmara Denizi ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, az önce İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, detaylar…
1 Ağustos2025 Cuma günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 1 Ağustos2025 Cuma günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika deprem İstanbul'da nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA
Marmara Bölgesi'nde zaman zaman meydana gelen sismik hareketlilik, "İstanbul'da bugün deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Konuyla ilgili merak edilenlere, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika açıklamalarıyla yanıt verildi.
Yapılan değerlendirmelere göre, İstanbul'da bugün itibarıyla hissedilir büyüklükte bir deprem yaşanmadı. Dün, Silivri açıklarında kaydedilen 3.5 büyüklüğündeki sarsıntı, şehir genelinde ciddi bir etkisi olmadan atlatıldı.
Uzmanlar, Marmara Denizi çevresinde zaman zaman düşük şiddetli artçı depremlerin yaşanabileceğini belirtirken, şu an için endişe yaratacak bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.