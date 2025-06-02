İSTANBUL'DA AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 2 Haziran 2025 bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON depremler listesi!

İSTANBUL'DA AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 2 Haziran 2025 bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON depremler listesi!
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2 Haziran 2025 Pazartesi günü deprem mi oldu? Marmara Denizi ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, İstanbul'da deprem oldu mu, kaç şiddetinde? Son dakika deprem İstanbul'da nerede oldu? İşte, detaylar…

2 Haziran 2025 Pazartesi günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 2 Haziran 2025 Pazartesi günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İstanbul'da deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

İSTANBUL'DA AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 2 Haziran 2025 bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON depremler listesi!Kandilli Rasathanesi son depremler

İSTANBUL'DA AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, gün içinde meydana gelen sarsıntılar nedeniyle "İstanbul'da az önce deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan iddialar sonrası gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi açıklamalarına çevrildi.

İSTANBUL'DA AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 2 Haziran 2025 bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON depremler listesi!İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son dakika deprem verilerine göre, 2 Haziran 2025 tarihinde İstanbul'da hissedilen şiddette bir deprem kaydedilmedi.

Öte yandan, Marmara Denizi çevresinde düşük şiddetli mikro depremler zaman zaman meydana geliyor. Ancak bu tür sarsıntılar genellikle vatandaşlar tarafından hissedilmiyor ve herhangi bir tehlike oluşturmuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

İSTANBUL'DA AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 2 Haziran 2025 bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON depremler listesi!AFAD son depremler

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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