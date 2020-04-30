İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
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İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı

30.04.2020 22:03 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:10

Koronavirüsün en çok etkilediği ABD eyaleti olan New York, Beyaz Saray'dan gelen tavsiyeyle, 1450 solunum cihazı için Yaron Oren-Pines isimli mühendise 69 milyon dolar ödedi. Ancak cihazlar bir türlü teslim edilmedi. Yapılan araştırmada, Oren-Pines'in ve şirketinin tıbbi cihaz üretimi konusunda hiçbir tecrübesi olmadığı ortaya çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD'de hızla yayıldığı dönemde ülkede tıbbi malzeme ve alet konusunda büyük bir tartışma yaşanıyordu. ABD Başkanı, 27 Mart'ta Twitter'dan, Ford ve General Motors'a Twitter üzerinden, "Ventilatör (solunum cihazı) yapmaya başlayın, hemen" diye yazmıştı.

"SOLUNUM CİHAZI TEDARİKİ YAPABİLİRİZ"

Trump'ın bu mesajının altına kısa bir süre sonra mühendis Yaron Oren-Pines tarafından "Mekanik ve mekanik olmayan solunum cihazı tedariki yapabiliriz" mesajı yazıldı. İsrail'den ABD'ye 1990'lı yıllarda göç eden Yaron Oren-Pines tarafından yazılan mesaj hem ABD Başkanı Trump hem de General Motors ve Ford'a yanıt anlamı taşıyordu.

İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı

MEDİKAL ARAÇ VE GEREÇLERLE İLGİLİ BİR TECRÜBESİ BULUNMUYORDU

Bu sırada ABD'nin New York eyaleti valisi Demokrat Andrew Cuomo hızlıca tıbbi araç ve gereç temin etmeye çalışıyordu. ABD'de koronavirüs salgınının en fazla vurduğu eyalet New York olmuştu. Her gün binlerce insan virüse yakalanıyordu.

Cuomo solunum cihazı temin etmeye çalışırken Beyaz Saray'dan kendisine bir tavsiyede bulunuldu. Tavsiyede Silikon Vadisi'nde faaliyet gösteren Yaron Oren-Pines'ın hızlıca solunum cihazı tedarik edebileceği belirtiliyordu. Beyaz Saray'ın solunum cihazı için tavsiye ettiği Yaron Oren-Pines'ı Twitter'da sadece 75 kişi takip ediyordu ve cep telefonu teknolojisi üzerine uzmanlaştığı görülüyordu. Oren-Pines'ın medikal araç ve gereçlerle ilgili bir tecrübesi bulunmuyordu.

MÜHENDİSİN HESABINA 69 MİLYON DOLAR YATIRILDI

Beyaz Saray'ın tavsiyesine güvenen New York eyaleti üç gün sonra 1450 solunum cihazı üretimi için Yaron Oren-Pines'ın hesabına 69 milyon dolar yatırdı. Bir solunum cihazı 47 bin 656 dolara mal oluyordu. Bu rakam standart solunum cihazlarının fiyatlarının üç katı anlamı taşıyordu.

İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı

SOLUNUM CİHAZLARI TESLİM EDİLMEDİ

Ödemenin üzerinden bir ay geçmesine ve New York eyaletinde binlerce insan koronavirüsten hayatını kaybetmesine rağmen tek bir solunum cihazı dahi teslim edilmedi. Dolandırılan New York eyaleti sözleşmeyi iptal etti ve 69,1 milyon doları geri almaya çalışıyor. Söz konusu paradan ne kadarının devlet kasasına döneceği ise bilinmiyor.

Amerikan haber sitesi Buzzfeed'e konuşan ve isminin açıklanmamasını isteyen bir yetkili, Yaron Oren-Pines'ın Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü tarafından New York Valisi Cuomo'ya doğrudan tavsiye edildiğini belirtiyor.

Buzzfeed'in ulaşmaya çalıştığı Yaron Oren-Pines ise, telefonlara çıkmadığı gibi atılan yazılı mesajlara da cevap vermiyor. Söz konusu paranın 30 Mart'ta New York Valisi Andrew Cuomo'nun özel izniyle Oren-Pines'ın hesabına aktarıldığı belirtiliyor.

İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
Yaron Oren-Pines

PENCE'IN SÖZCÜSÜNDEN ZORUNLU AÇIKLAMA

Buzzfeed bu haberi hazırladığı sırada ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence bağlı Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü bu konuda bir açıklama yapmaktan kaçındı. Haberin yayınlanmasının ardından Mike Pence'in sözcüsü Katie Miller, "Beyaz Saray koronavirüs Görev Gücü'nün bu sözleşmeden asla haberi olmadı ve dahili yok" dedi.

ABD'DE SON DURUM

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs vaka sayısı şu anda ABD'de 1 milyon 64 bine ulaştı. ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 62 bine ulaştı. ABD'nin New York kentinde ise vaka sayısı 300 bin olurken, yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e ulaştı.

İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı

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