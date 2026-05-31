Sinop'ta lüks yat su alarak yan yattı: 6 mürettebat kurtarıldı

Sinop İskelesi'nde demirli yabancı bayraklı lüks yat, henüz bilinmeyen bir nedenle su alarak yan yattı. Yattaki 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Sinop'ta iskelede demirli bulunan yabancı bayraklı lüks yat, su alarak yan yattı. Yatta bulunan 6 mürettebat, ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi.

Sinop İskelesi'nin arka kısmında bağlı bulunan ve yaklaşık 2 milyar lira değerinde olduğu belirtilen yabancı bayraklı lüks yat, henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Kısa süre içerisinde iskele kenarında yan yatan yatı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Olay esnasında yatın içerisinde bulunan 6 mürettebat, durumun fark edilmesiyle birlikte hızla tahliye edildi. Karaya çıkarılan personelin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Su alan lüks yatın kurtarılması için limanda çalışma başlatıldı. - SİNOP

