Denizli'deki otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarpıp alev alan yolcu otobüsünde 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Kazanın en küçük kurbanı 9 aylık Eyüp Miraç Şen, babasının kucağında hayatını kaybetti.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün alev alması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölen 8 kişinin kimlikleri belli oldu. Kazanın en küçük kurbanı olan 9 aylık Eyüp Miraç'ın babasının kucağında hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir - Antalya ekspres seferini yapan Mustafa Fevzi Mertun idaresindeki Pamukkale Turizme ait yolcu otobüsünün, Denizli-Aydın Otoyolunun Tırkaz Mahallesi yakınlarına geldiğinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp alev alması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ve 7 yolcu hayatını kaybederken, 33 yolcu da yaralandı.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde yaşanan acı kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Denizli Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Yapılan ilk belirlemelere göre kazada hayatını kaybedenlerin 50 yaşındaki kaptan şoför Mustafa Fevzi Mertun, Merve Erik, Hayriye Arıkan, Civan Şen, Şen'in 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen, Zehra Eyiol, Fatma Kartal ve Kırgız uyruklu Gültilay Bığa oldukları belirlendi.

Kazanın en küçük kurbanı olan 9 aylık Eyüp Miraç'ın babasının kucağında hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
