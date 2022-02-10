İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan, imajını ve adını değiştirdi - Haberler
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İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan, imajını ve adını değiştirdi

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Ahu Tuğba ile yaşadığı aşkla adını duyuran ve sonrasında izdivaç programlarındaki danslarıyla tanınan Meriç Erkan, maneviyata yöneldi. Sakal bırakarak sarık takan ve adını da Mahmut Erkan olarak değiştiren ünlü isim, Esra Erol'un programında yaptıklarının da kurgu olduğunu söyledi.

Yıllar önce Ahu Tuğba ile aşk yaşayan ve sonrasında Esra Erol'un izdivaç programına çıkan Meriç Erkan, ilginç danslarıyla hafızalara kazınmıştı. Canlı yayınlardaki halleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü isim imaj değiştirerek yıllar sonra ortaya çıktı.

Maneviyata yönelen Meriç Erkan, giyim tarzını değiştirip sarık takmaya başladı. Erkan, Meriç olan adını da Mahmut olarak değiştirdi. Yeni Şafak'a yaşadığı süreçten bahseden ünlü isim, "Ben aynı adamım ama hayat insanı başka taraflara geçiyor. İslamiyet'e daha uygun şekildeyim. Bu şekilde çıkmak istemedim.

İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan, son haliyle bambaşka biri oldu

Görüntümüzden mutluluk duyuyoruz. Bu Rabbimle aramdaki hesaplaşma. Nasıl yaşamışız böyle? Kimseyi yadırgamıyorum biz de bu yoldan geçtik" ifadelerini kullandı.

İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan, imajını ve adını değiştirdi

"En son kefeni giyeceksin. Bu kadar lüks araçlardan sonra en son cenaze arabasına gireceksin. O güzel köşklerden sonra kabre. Mahmut Erkan'la güvende olduğumu hissettim" diyen Erkan, Esra Erol'un izdivaç programında da bahsetti. Danslarıyla damga vurduğu Esra Erol'un programı için "Hepsi kurguydu" itirafını yapan Erkan, "Ben bir bayanla bir araya gelmiyorum" dedi.

İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan, son haliyle bambaşka biri oldu

İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan, son haliyle bambaşka biri oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Ahu Tuğba, Esra Erol, Magazin, Haberler

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Yorumlar (10)

Nur Gungor:

''Ben aynı adamım ama hayat insanı başka taraflara geçiyor. İslamiyet'e daha uygun şekildeyim. Bu şekilde çıkmak istemedim.'' "Ben bir bayanla bir araya gelmiyorum" dedi ANLAMAYAN KERİZ...ANLAYANA

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Hamit Gündoğdu:

Müridleri kim acaba!?!? Baş müride Banu Alkan mı? Yahu bu ülkenin her konuda çivisi çıktı. Bu ve buna benzer binlerce kişi sırf çevre ve para için bu kalıplara giriyorlar. Yiyen var mı? O da çok. Kontrol denetleme olmayan bir yerde her türlü muhabbete açıktır ve yazık oluyor ülkeme.

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Ertantan :

doğrucu davud. sarık ve cübbe sünnettir tabiki islamiyeti kalbinde yaşarsın lakin sünnete karşı çıkarsan dinden imandanda çıkarsın dikkat aman.

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