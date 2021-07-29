İŞKUR Genel Müdürü Aktürk, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nda konuştu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Bekir Aktürk, geçen yıl salgının olumsuz etkilerine rağmen yaklaşık 900 bin vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini belirterek, "2021 yılı haziran ayı itibarıyla baktığımızda da 500 bine yakın vatandaşımızın işe yerleştirilmesini sağlamış olduk.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Bekir Aktürk, geçen yıl salgının olumsuz etkilerine rağmen yaklaşık 900 bin vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini belirterek, "2021 yılı haziran ayı itibarıyla baktığımızda da 500 bine yakın vatandaşımızın işe yerleştirilmesini sağlamış olduk." dedi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) tarafından, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin İlk ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer alan üyeler ile 40 yılı aşkın süredir oda üyesi olan firmalara teşekkür plaketi takdim töreni düzenlendi.

OTSO Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Aktürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığı günden itibaren devletin sahada çok yönlü bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi.

Aktürk, istihdam kayıplarının önüne geçmek, mümkün olan sektörler içerisinde istihdamı arttırmak, tüm çabalara rağmen de işini, gelirini kaybeden vatandaşlar için çok sayıda tedbiri hayata geçirdiklerini aktardı.

Özellikle salgının başladığı 2020 yılı mart ayı itibarıyla kısa çalışma uygulamasını tekrar ele aldıklarını ve bu uygulamanın kapsayıcılığını geliştirdiklerini vurgulayan Aktürk, istihdamın arttırılmasına yönelik adımları atmaya devam ettiklerine dikkati çekti.

Bekir Aktürk, "Bu çerçevede İŞKUR Genel Müdürlüğü olarak sahadayız, geziyoruz. Her hafta bir ilimize gidiyoruz. İşverenlerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, ticaret ve sanayi odalarımızla bir araya geliyoruz. Fabrikaları, iş yerlerinizi ziyaret ediyoruz. Mahalli, mülki amirlerimizle görüşüyoruz, 'İstihdamı arttırma, işgücü piyasamızı daha hareketli hale getirme adına neler yapıyoruz, neler yapabiliriz'. Ordu'da da çok güzel programlar yaptık." diye konuştu.

Aktürk, "2002 yılında İŞKUR aracılığıyla özel sektörde sadece 24 bin kişi işe yerleşiyordu. Son 18 yıla baktığımızda işe yerleşme sayımız 10 milyonu geçti. Bu oldukça muazzam bir rakam. 2020 yılında pandeminin olumsuz etkilerine rağmen yaklaşık 900 bin vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 2021 yılı haziran itibarıyla baktığımızda da 500 bine yakın vatandaşımızın işe yerleştirilmesini sağlamış olduk. Ordu'da da şu ana kadar 5 bin vatandaşımızı işe yerleştirdik." ifadesini kullandı.

İŞKUR olarak mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenlediklerini aktaran Aktürk, buradaki amacın işgücünün mesleki niteliğini arttırabilmek olduğunu dile getirdi.

Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, söz konusu firmalara teşekkür plaketlerini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli