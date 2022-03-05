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Irpin halkı havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ukrayna'nın Irpin kentinde siviller, Rus ordusunun başkent Kiev'e ilerleyişinin engellenmesi için havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 10 gündür süren saldırılarında kadın ve çocuklar ülkeyi terk etmeye çalışıyor. Başkent Kiev'in bitişiğindeki Irpin kentinde siviller, Rus konvoyunun ilerleyişini engellemek için Ukrayna ordusu tarafından havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor.

Irpin halkı havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor

TRENLERLE BATIYA GİDECEKLER

Tahliye süreci, nehir üzerine koyulan tahtalarla sağlanıyor. Kasabayı terk eden siviller Kiev'deki trenlere binerek batıya gitmeyi planlıyor.

Irpin halkı havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyorIrpin'de, Rus füzesi tarafından vurulan köprü

BAŞKENT, SAVUNMAYA HAZIRLANIYOR

Öte yandan Rus ordusunun 64 kilometrelik konvoyunun Kiev sınırlarına kadar geldiği ve başkentin şehir savunmasına hazırlandığı öğrenildi. Bölgeden gelen görüntülerde Kiev'in her noktasına barikatların kurulduğu ve kritik noktalara hendeklerin kazıldığı görüldü.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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