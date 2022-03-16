İnsülin Haberleri - İnsülin Haber - Haberler

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İnsülin Haberleri

İnsülin haber, İnsülin son dakika haberleri ve gelişmeleri.

DSÖ, Ukrayna'daki sağlık tesislerine yönelik saldırıları kınadı

DSÖ, Ukrayna'daki sağlık tesislerine yönelik saldırıları kınadı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge, Ukrayna'da sağlık kuruluşlarına yönelik saldırılar konusunda 16 doğrulanmış rapor olduğunu belirterek "DSÖ, sağlık kuruluşlarına yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyor.
İnsülin - 08.03.2022
Son dakika haberi | Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden obeziteye farkındalık

Son dakika haberi | Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden obeziteye farkındalık

Gelen son dakika haberlerine göre Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden obeziteye farkındalık Medical Park Gaziantep Hastanesi, 4 Mart Dünya Obezite Günü münasebetiyle farkındalık oluşturmak için hastalıkla alakalı tüm branşlardan doktorların katılımıyla hastalık hakkında bilgiler verdi.
İnsülin - 04.03.2022
Aksaray'da diyabetli 5 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak

Aksaray'da diyabetli 5 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak

Aksaray'da, tip 1 diyabet hastası 5 çocuğa sensörlü glikoz ölçüm cihazı verildi.
İnsülin - 02.03.2022
'Türk kahvesi kanseri önlüyor'

'Türk kahvesi kanseri önlüyor'

Kahve tüketiminin kanser türleriyle olan ilişkisinin tıp dünyasındaki çalışmalara konu olduğunu belirten Diyetisyen Melisa Karataş, "Genel olarak, Türk kahvesi olarak da bilinen kahvenin tüketimindeki 1 porsiyonluk artış ile kanser riskinde yüzde 3'lük azalma gözlemlenmiştir" dedi.
İnsülin - 01.03.2022
Rusya'nın saldırısı nedeniyle kanser hastası çocuklar sığınaklara alındı

Rusya'nın saldırısı nedeniyle kanser hastası çocuklar sığınaklara alındı

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir çocuk hastanesinde kanser tedavisi gören çocuklar sığınaklara alındı.
İnsülin - 28.02.2022
Sağlıklı bir vücuda sahip olmak isteyenler spor salonlarına rağbet gösteriyor

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak isteyenler spor salonlarına rağbet gösteriyor

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak isteyenler spor salonlarına rağbet gösteriyor Bitlis'in Tatvan ilçesindeki vatandaşlar kış aylarında daha sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için spor salonlarına rağbet gösteriyor.
İnsülin - 25.02.2022
Enginar tezgahtaki yerini aldı... Yılın ilk enginarları Kıbrıs'tan geldi

Enginar tezgahtaki yerini aldı... Yılın ilk enginarları Kıbrıs'tan geldi

Enginar tezgahtaki yerini aldı.
İnsülin - 25.02.2022
Dubai'de yaralanan paralimpik okçu Bülent Korkmaz uçak ambulans ile Türkiye'ye getirildi

Dubai'de yaralanan paralimpik okçu Bülent Korkmaz uçak ambulans ile Türkiye'ye getirildi

Dubai'de düzenlenen Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda geçirdiği kaza nedeniyle yaralan milli sporcu Bülent Korkmaz ambulans uçak ile Türkiye'ye getirildi.
İnsülin - 24.02.2022
DSÖ, yerel ilaç ve aşı üretimini artırmak için Güney Kore'de eğitim merkezi kurdu

DSÖ, yerel ilaç ve aşı üretimini artırmak için Güney Kore'de eğitim merkezi kurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), orta ve düşük gelirli ülkelerin aşı, insülin ve kanser tedavi ilaçları üretebilmesine destek için Güney Kore'de küresel biyolojik üretim eğitimi merkezi kurulduğunu duyurdu.
İnsülin - 23.02.2022
Şeker Hastalığı (Diyabet) nedir? Şeker hastalığı belirtileri nelerdir?

Şeker Hastalığı (Diyabet) nedir? Şeker hastalığı belirtileri nelerdir?

Dünyadaki en sık rastlanan rahatsızlıklar arasında yer alan şeker hastalığı bir başka adıyla diyabet vücudun vücuttaki kan şekerini ayarlamada yaşadığı bir rahatsızlıktır. Yüz binlerce insan şeker rahatsızlığı çekerken bu hastalığa önlem alınmaması uzuv kaybı ve ölüm gibi ciddi sorunlara neden olmaktadır. Bu sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen bir çok kişi internette "Şeker hastalığı nedir? Şeker hastalığı belirtileri nelerdir?" gibi soruların cevaplarını aramaktadır.
İnsülin - 09.02.2022
Covid-19 bizi on yıllar boyunca nasıl etkileyebilir?

Covid-19 bizi on yıllar boyunca nasıl etkileyebilir?

Bir pandemiden sağ çıkmak her zaman sorunun sona erdiği anlamına gelmeyebilir; bazı virüsler sağlık üzerinde uzun vadeli etkide bulunabilir ve sonunda bir dizi yıkıcı hastalığa yol açabilir.
İnsülin - 02.02.2022
'Şişman Amca' hayatını hayvanlarına adayarak kendi terapisini buldu

"Şişman Amca" hayatını hayvanlarına adayarak kendi terapisini buldu

"Şişman Amca" hayatını hayvanlarına adayarak kendi terapisini buldu Hayvanları sayesinde hastalığını unuttu Uzun yıllar yaptığı börek ve poğaçaları satan, 130 kilo olduğu için de herkes tarafından "Şişman Amca" olarak bilinen 65 yaşındaki Şerif Ekti, mücadele ettiği şeker ve...
İnsülin - 31.01.2022
Sokak sokak gezip poğaça satan Şişman Amca'nın yeni hayatı

Sokak sokak gezip poğaça satan Şişman Amca'nın yeni hayatı

Uzun yıllar yaptığı börek ve poğaçaları satan, 130 kilo olduğu için de herkes tarafından "Şişman Amca" olarak bilinen 65 yaşındaki Şerif Ekti, mücadele ettiği şeker ve tansiyon rahatsızlıkları sebebiyle şehir yaşamını bırakıp, 13 yıl önce köye yerleşti.
İnsülin - 31.01.2022
Yemen'in 'sarı altını' bal iç savaş nedeniyle tükenme tehlikesiyle karşı karşıya

Yemen'in "sarı altını" bal iç savaş nedeniyle tükenme tehlikesiyle karşı karşıya

Yemen'in kalitesi ve ihracattaki payı dolayısıyla "sarı altını" olarak bilinen bal, yaklaşık 7 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.
İnsülin - 29.01.2022
Türkiye'de her 4 çocuktan 1'i obezite

Türkiye'de her 4 çocuktan 1'i obezite

- Türkiye'de her 4 çocuktan 1'i obezite Çocuklarda "erken ergenlik" obezite ile birlikte arttı Uzmanlar tarafından sık sık dile getirilen ve tüm dünyanın en önemli sağlık problemlerinden biri olan obezite ile ilgili Diyetisyen Dilem İrkin Koçan artık Türkiye'de her 4 çocuktan birinin...
İnsülin - 28.01.2022
Son dakika sağlık: 132 kiloydu, hayaline kamu hastanesinde kavuştu

Son dakika sağlık: 132 kiloydu, hayaline kamu hastanesinde kavuştu

Son dakika haberleri... 132 kiloydu, hayaline kamu hastanesinde kavuştuKOCAELİ Kocaeli'de, İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde tüp mide ameliyatı olan 132 kilo hasta Sevtap Yavuz (32), "Kendi ayakkabı bağlayamaz, çoraplarımı giyemez ve yürüyemez olmuştum. 32 yaşındayım ve kendi çoraplarımı annem giydiriyor" dedi.
İnsülin - 18.01.2022
Son dakika haber | Haftada 1 bardak şekerli içecek çocukların beyin fonksiyonlarını yüzde 30 bozuyor

Son dakika haber | Haftada 1 bardak şekerli içecek çocukların beyin fonksiyonlarını yüzde 30 bozuyor

Gelen son dakika haberlerine göre ? Yeni araştırmalar, şekerli içeceklerin çocukların beyin fonksiyonlarını olumsuz etkilendiğini ortaya koydu.
İnsülin - 17.01.2022
Samsun'dan Almanya'ya uzanan sağlık eli

Samsun'dan Almanya'ya uzanan sağlık eli

Samsun'dan Almanya'ya uzanan sağlık eli Samsun'dan Almanya'ya iki dilde yapılan yayınla alanında uzman doktorlar Türkiye'deki obezite cerrahisi, tip 2 diyabet tedavisi ve saç ekimi konusundaki imkanları anlatarak Türk ve Almanları sağlık turizmine davet etti.
İnsülin - 15.01.2022
Dünya diken üstünde! Bilim insanları Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit olduğunu 6 maddeyle anlattı

Dünya diken üstünde! Bilim insanları Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit olduğunu 6 maddeyle anlattı

Dünya üzerinde 5 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs, Omicron varyantı üzerinden tehlike saçmaya devam ediyor. Yeni bir tehdit olarak nitelendirilen Omicron varyantı için çok net uyarılarda bulunan ve "Hastalık daha hafif geçiyor" açıklamalarına yanıt veren bilim insanları sıraladıkları 6 madde ile tehlikenin halen çok büyük olduğuna vurgu yaptı.
İnsülin - 13.01.2022
Paket yiyecekler doymuş yağ ve aşırı süt tüketimi akne oluşumunu tetikliyor

Paket yiyecekler doymuş yağ ve aşırı süt tüketimi akne oluşumunu tetikliyor

Dermatoloji Uzmanı Dr. Burak Sezen, yüksek glisemik indeksli gıdalar, paket yiyecekler, doymuş yağ ve aşırı süt tüketiminin akne oluşumunu tetikleyebileceğini söyledi.
İnsülin - 11.01.2022
Yapay tatlandırıcılar metabolik dengeyi bozabilir

Yapay tatlandırıcılar metabolik dengeyi bozabilir

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi'nden Diyetisyen Gizem Gençyürek, "İster doğal içerikli ister yapay içerikli olsun tüm tatlandırıcılar diyabet ve kilo kontrolü durumlarında güvenli kullanım ile avantaj sağlarken uzun süre ve kontrolsüz kullanımı maalesef metabolik bozukluklara neden olabiliyor.
İnsülin - 07.01.2022
'Gebelik diyabeti sezaryen riskini artırıyor'

"Gebelik diyabeti sezaryen riskini artırıyor"

"Gebelik diyabeti sezaryen riskini artırıyor" Gebelik diyabeti 'iri bebek' doğumuna sebep oluyor Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Özgür Akkurt, gebelik diyabetinin annenin sezaryen doğum yapma riskini artırdığını söyledi.
İnsülin - 05.01.2022
Diyetisyenden 2022 yılı için diyet önerileri

Diyetisyenden 2022 yılı için diyet önerileri

Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, 2022'yi 'kilo verme yılı' ilan ederek "Yeni yıla beslenme alışkanlıklarınızı değiştirerek girin.
İnsülin - 30.12.2021
Bitter çikolata sağlıklı mıdır? Bitter çikolata faydaları..

Bitter çikolata sağlıklı mıdır? Bitter çikolata faydaları..

Bitter çikolatanın kalori yakıp yakmadığı merak ediliyor. Aynı zamanda sağlıklı ve faydalı olduğu söylentisi halk arasında dolaşıyor. Peki bu söylentinin bilimsel bir açıklaması var mı? Bitter çikolata sağlıklı mıdır? Bitter çikolata faydaları..
İnsülin - 28.12.2021
'Tip1 Diyabetli Çocuklarda Sağlıklı Yaşam Projesi'

'Tip1 Diyabetli Çocuklarda Sağlıklı Yaşam Projesi'

-Eroğlu Holding'den Tip1 Diyabetli çocuklara anlamlı destekAksaray'da Valilik öncülüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde hazırlanan 'Tip1 Diyabetli Çocuklarda Sağlıklı Yaşam Projesi' ile ildeki Tip1 diyabet hastası çocuklara sensörlü glikoz ölçüm...
İnsülin - 24.12.2021
AYNALARA KÜSMÜŞTÜ; 15 DAKİKALIK ENDOSKOPİK İŞLEMLE 17 KİLO VERDİ

AYNALARA KÜSMÜŞTÜ; 15 DAKİKALIK ENDOSKOPİK İŞLEMLE 17 KİLO VERDİ

İstanbul'da yaşayan 45 yaşındaki Elif Mantea, menopoza girdikten sonra sürekli kilo almaya başladı.
İnsülin - 21.12.2021
Erken hasat zeytinyağının bağışıklığa olumlu etkisi araştırmayla kanıtlandı

Erken hasat zeytinyağının bağışıklığa olumlu etkisi araştırmayla kanıtlandı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesindeki bilim insanları, erken hasat sızma zeytinyağındaki "yüksek polifenol"ün beyni olumlu etkileyen ve bağışıklık sistemini güçlendiren etki sağladığını tespit etti.
İnsülin - 19.12.2021
Öğrenci Kulübü Gen Aktuel, Biyolojik ve Metabolik araştırmalar üzerine bir konferans düzenledi

Öğrenci Kulübü Gen Aktuel, Biyolojik ve Metabolik araştırmalar üzerine bir konferans düzenledi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrenci kulübü GEN AKTUEL tarafından Biyolojik ve Metabolik araştırmalarda matematiksel yaklaşımlar isimli konferans düzenlendi.
İnsülin - 18.12.2021
Uşak'ta diyabetli çocuklara kan şekeri ölçüm cihazı hediye edilecek

Uşak'ta diyabetli çocuklara kan şekeri ölçüm cihazı hediye edilecek

Uşak Valiliğince başlatılan "Diyabeti (Y)aşıyorum Projesi" kapsamında diyabetli 75 öğrenciye, sensörlü kan şekeri ölçüm cihazı verilecek.
İnsülin - 16.12.2021
Obez olmayan hastalarda da insülün direnci görülebilir

Obez olmayan hastalarda da insülün direnci görülebilir

Medical Park Gaziantep Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Biyokimya Uzmanı Doç. Dr. Ataman Gönel İnsülin direnci hakkında yaptığı açıklamada vücut hücrelerinin insülin hormonuna gerektiği gibi yanıt vermemesi sonucunda insülin direncinin meydana geldiğini belirtti.
İnsülin - 14.12.2021
Şeker hastalarının favorisi 'küçük mücevher'

Şeker hastalarının favorisi "küçük mücevher"

Genellikle şeker hastalarının tercihi "küçük mücevher" olarak bilinen kamkat meyvesi, Eskişehir tezgahlarındaki yerini aldı.
İnsülin - 12.12.2021
Tarihte bugün ne oldu? 6 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Aralık tarihte bugün vefat edenler!

Tarihte bugün ne oldu? 6 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Aralık tarihte bugün vefat edenler!

6 Aralık'ta ne oldu? Tarihte bugün ne oldu? Tarihte bugün olan olaylar, 6 Aralık'ta doğan ünlüler, Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşan gelişmeler... Tarihte bugün doğanlar ve vefat edenler, ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 6 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 6 Aralık dünya ne günü? İşte, tarihte bugün ne gerçekleşen olaylar, 6 Aralık tarihte bugün vefat edenler!
İnsülin - 09.12.2021
Çocuklarda gece alt ıslatması diyabet belirtisi olabilir

Çocuklarda gece alt ıslatması diyabet belirtisi olabilir

Ailelere, çocuklarda yeni başlayan gece alt ıslatmalarının diyabetin bir belirtisi olabileceği ihtimalini de göz önünde bulundurarak dikkatli gözlem yapmaları önerildi.
İnsülin - 08.12.2021
Diyabete karşı tüketilmesi gereken 10 besin

Diyabete karşı tüketilmesi gereken 10 besin

Günümüzde hızla artan diyabet hastalığına karşı uyaran Dyt. Gizem Gençyürek, "Şeker hastalarının mutlaka diyet programında yer alması gereken ve diyabete karşı iyi gelen besinler vardır.
İnsülin - 06.12.2021
Kanada'da şeker hastalarının insülin ihtiyacı için yeni bir yöntem geliştirildi

Kanada'da şeker hastalarının insülin ihtiyacı için yeni bir yöntem geliştirildi

Kanada'da gerçekleştirilen tıbbi bir çalışma, kök hücre temelli bir tedavi yolu ile şeker hastalarının ihtiyacı olan insülinin vücutta üretilebileceğini ortaya koydu.
İnsülin - 06.12.2021
KARTON BARDAKLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE

KARTON BARDAKLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE

GÜNLÜK hayatta sıklıkla kullanılan karton bardaklar tehlike saçıyor.
İnsülin - 05.12.2021
Diyabet nedir? Tip 1 diyabet ne demek? Diyabetle mücadele kapsamında neler yapılır?

Diyabet nedir? Tip 1 diyabet ne demek? Diyabetle mücadele kapsamında neler yapılır?

Her yıl bir milyondan fazla kişi diyabet nedeniyle hayatını kaybediyor. Diyabet nedir? Diyabetle mücadele kapsamında neler yapılır? Şeker hastalığınız olup olmadığını nasıl anlarsınız? Erken belirtilerin çoğu, kanınızdaki normalden daha yüksek seviyelerdeki glikozdan, bir tür şekerden kaynaklanır. Uyarı işaretleri o kadar hafif olabilir ki onları fark etmezsiniz. Bu özellikle tip 2 diyabet için geçerlidir. Şeker hastalığınız olup olmadığını nasıl anlarsınız? Diyabet nedir?
İnsülin - 03.12.2021
MHP'li Aycan, Tip 1 diyabet hastalarının sorunlarının çözülmesini istedi

MHP'li Aycan, Tip 1 diyabet hastalarının sorunlarının çözülmesini istedi

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Tip 1 diyabet hastalarının kullandığı sensör ve insülin pompasının, SGK tarafından karşılanmasını talep etti.
İnsülin - 02.12.2021
Elinize Değil Yüreğinize Dokunuyoruz

Elinize Değil Yüreğinize Dokunuyoruz

Sivas'ta, 'Elinize Değil Yüreğinize Dokunuyoruz' projesi kapsamında Sivas Valiliği himayesinde, İl Özel İdaresi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında ilimizdeki 4-18 yaş aralığında tespit edilen Tip 1 Diyabetli 157 evladımıza sensörlü glikoz ölçüm cihazı verilmesine ilişkin protokol imzalandı.
İnsülin - 01.12.2021
DİYABETLİ ÖĞRENCİLERE SENSÖRLÜ GLİKOZ ÖLÇÜM CİHAZI DAĞITILDI

DİYABETLİ ÖĞRENCİLERE SENSÖRLÜ GLİKOZ ÖLÇÜM CİHAZI DAĞITILDI

SİVAS'ta valiliğin düzenlediği 'Elinize değil, yüreğinize dokunuyoruz' projesi kapsamında 4-18 yaş aralığında Tip 1 diyabet hastası 157 öğrenciye sensörlü glikoz ölçüm cihazı dağıtımına başlandı.
İnsülin - 01.12.2021
Son dakika haberleri: Aileleri gözyaşlarına boğan proje: Diyabet hastası çocuklara sensörlü glikoz ölçüm cihazı kazandırılacak

Son dakika haberleri: Aileleri gözyaşlarına boğan proje: Diyabet hastası çocuklara sensörlü glikoz ölçüm cihazı kazandırılacak

Bir son dakika haberine göre Aileleri gözyaşlarına boğan proje: Diyabet hastası çocuklara sensörlü glikoz ölçüm cihazı kazandırılacak Diyabet hastası çocuklara sensörlü glikoz ölçüm cihazı kazandıracak projenin protokol imza töreninde ailelerin anlattıkları katılımcıları gözyaşlarına boğdu Diyabet hastası çocuklara...
İnsülin - 01.12.2021
Diyabetli çocukların parmağı artık acımayacak

Diyabetli çocukların parmağı artık acımayacak

Sivas'ta, "Elinize Değil Yüreğinize Dokunuyoruz" projesi kapsamında, 4-18 yaş aralığında tespit edilen tip 1 diyabetli 157 çocuğa sensörlü glikoz ölçüm cihazı verilmesine ilişkin protokol imzalandı.
İnsülin - 01.12.2021
Adana Okyanus Koleji öğrencilerinin projesi, dünya birincisi oldu

Adana Okyanus Koleji öğrencilerinin projesi, dünya birincisi oldu

ADANA Okyanus Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Melisa Boz ve Lider Efe Yoğun'un hazırladığı, karaturp, nar kabuğu ve turunçgil kabuğu özütlerinin kansere neden olan enzime etkisiyle ilgili proje, dünyanın en büyük bilim organizasyonlarından biri olan Global Competition for Life...
İnsülin - 01.12.2021
Eczacılara göre Türkiye ciddi bir ilaç kriziyle karşı karşıya: '650'den fazla ilaç bulunamıyor'

Eczacılara göre Türkiye ciddi bir ilaç kriziyle karşı karşıya: '650'den fazla ilaç bulunamıyor'

Eczacılık meslek örgütleri, Türkiye'de 650'nin üzerinde ilacın temininde ciddi sorunlar yaşandığını söylüyor.
İnsülin - 30.11.2021
Nedensiz kilo kaybı, diyabet ve sarılığa dikkat

Nedensiz kilo kaybı, diyabet ve sarılığa dikkat

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Şahin, pankreas kanserinde erken tanının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Ülkemizde her yıl yaklaşık 4 bin yeni pankreas kanseri tanısı konuyor.
İnsülin - 30.11.2021
'Şeker hastalığı görme kaybına neden olabiliyor'

"Şeker hastalığı görme kaybına neden olabiliyor"

Şeker hastalığının görme kaybına neden olabildiğini belirten Göz Sağlığı ve Hastalıları Uzmanı Op. Dr. Begüm Dirican, "15 yılı aşkın diyabeti olanların yüzde 75'inde, yani 4 hastanın 3'ünde diyabetik retinopatiye bağlı görme kaybı yaşanıyor" dedi.
İnsülin - 29.11.2021
Her 11 kişiden biri diyabet hastası

Her 11 kişiden biri diyabet hastası

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Safiye Arık, Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun açıkladığı verilere göre dünyada her 11 yetişkinde biri diyabet hastalığına sahip olduğunu, Türkiye'de ise bölgelere göre değişmekle birlikte ortalama yüzde 7 oranında diyabetli...
İnsülin - 26.11.2021
Gece mesaileri kalp sağlığınızı nasıl etkiliyor?

Gece mesaileri kalp sağlığınızı nasıl etkiliyor?

Bilim insanları, yorgunluk ve uyku sorunlarına neden olduğu bilinen gece vardiyasının, kalp sağlığını da olumsuz etkilediğini ortaya koydu.
İnsülin - 24.11.2021
'Diyabetli hastalara cerrahi yöntem seçeneği sunulmalı' önerisi

"Diyabetli hastalara cerrahi yöntem seçeneği sunulmalı" önerisi

Bariatrik Metabolik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahir Özmen, bazı gruptaki diyabet hastalarının cerrahi yöntemle tamamen tedavi olabileceklerini bildirdi.
İnsülin - 22.11.2021
'Türkiye'de 20 yaş üstü her 7 kişiden 1'i diyabet'

"Türkiye'de 20 yaş üstü her 7 kişiden 1'i diyabet"

"Türkiye'de 20 yaş üstü her 7 kişiden 1'i diyabet" Atakum'da şeker hastalığı farkındalık paneli Türkiye'de 20 yaş üstü her 7 kişiden 1'inin diyabet(şeker hastası) olduğu belirtildi.
İnsülin - 20.11.2021
Türkiye'de diyabet artış hızı Avrupa'dan 3 kat daha yüksek

Türkiye'de diyabet artış hızı Avrupa'dan 3 kat daha yüksek

Ülkemizde toplum sağlığı ve diyabet hastalığından korunmaya dönük yaptığı etkili farkındalık çalışmalarıyla bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası projeyi hayata geçiren Türkiye Diyabet Vakfı, D 2020: Vizyon ve Hedefler Programı Sonuç Raporuna dair önemli açıklamalarda bulundu.
İnsülin - 19.11.2021
Türkiye'de diyabet artış hızı Avrupa'dan 3 kat daha yüksek

Türkiye'de diyabet artış hızı Avrupa'dan 3 kat daha yüksek

Diyabet hastalığından korunmaya yönelik ulusal ve uluslararası projeler yürüten Türkiye Diyabet Vakfı, D 2020: Vizyon ve Hedefler Programı Sonuç Raporuna dair önemli açıklamalarda bulundu.
İnsülin - 19.11.2021
Metabolizmamızı kış saatine güncelliyoruz

Metabolizmamızı kış saatine güncelliyoruz

İskenderun Gelişim Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Eray Albayrak, kış aylarında hareket düzeyinin azalmasının kilo artışını beraberinde getirdiğini söyledi.
İnsülin - 19.11.2021
Diyabet hastaları uzman doktorlarla buluştu

Diyabet hastaları uzman doktorlarla buluştu

GÜVEN Hastanesi, '14 Kasım Dünya Diyabet Günü' kapsamında seminer düzenledi.
İnsülin - 18.11.2021
Onkoloji Doktoru Özarslan: Pankreas kanserinin en büyük nedeni sigara

Onkoloji Doktoru Özarslan: Pankreas kanserinin en büyük nedeni sigara

ONKOLOJİ Doktoru Doç. Dr. Ersin Özaslan, endokrin organlardan olan pankreasta görülen kanserin en büyük nedeninin sigara olduğunu, son 40 yıllık çalışmalarda kadınlarda görülme oranının arttığını söyledi.
İnsülin - 18.11.2021
Diyabet nedir? Tip 1 diyabet ne demek? Diyabetle mücadele kapsamında neler yapılır?

Diyabet nedir? Tip 1 diyabet ne demek? Diyabetle mücadele kapsamında neler yapılır?

Her yıl bir milyondan fazla kişi diyabet nedeniyle hayatını kaybediyor. Diyabet nedir? Diyabetle mücadele kapsamında neler yapılır?
İnsülin - 17.11.2021
Kovid-19 diyabet hastalarında daha ciddi ve ölümcül seyrediyor

Kovid-19 diyabet hastalarında daha ciddi ve ölümcül seyrediyor

Türkiye Diyabet Derneği Başkanı Prof. Dr. Rıfat Emral, Kovid-19'un diyabetlilerde daha ciddi ve ölümcül seyrettiğini belirterek, "Ülkemizde yapılan çalışmalar, PCR testi pozitif çıkan ve hastaneye yatırılan diyabetli bireylerde ölüm oranının yüzde 13,6 olduğunu göstermiştir.
İnsülin - 17.11.2021
Kolostrum yönetimi buzağıların ilk günlerinde hayati önem taşıyor

Kolostrum yönetimi buzağıların ilk günlerinde hayati önem taşıyor

Doğumdan hemen sonra salgılanmaya başlayan ve ağız sütü olarak ifade edilen kolostrum, zengin besin, yüksek kuru madde ve bağışıklık sistemini destekleyen immunoglobulinler, içeriği sayesinde buzağıların doğumdan sonra alması gereken çok önemli bir besin kaynağı olarak öne çıkıyor.
İnsülin - 17.11.2021
Son dakika haberleri! 9 yaşındaki diyabetli Sunay, şeker hastası çocuklar için yardım istedi

Son dakika haberleri! 9 yaşındaki diyabetli Sunay, şeker hastası çocuklar için yardım istedi

Son dakika yerel haberine göre Samsun'da düzenlenen diyabet eğitiminde hikayesini anlatarak çağrıda bulunan 9 yaşında şeker hastası Sunay Şenol, "Sensörümle havuza gidip yüzmeyi bile öğrendim.
İnsülin - 16.11.2021
Hareketsiz yaşam 'diyabet' yapıyor

Hareketsiz yaşam 'diyabet' yapıyor

Hareketsiz yaşam 'diyabet' yapıyor Dünyada en sık kalp krizi ve körlük nedeni şeker hastalığı Halk arasında diyabetin(şeker hastalığı) görülme sıklığının yaygınlaştığına dikkat çeken uzmanlar hareketli yaşam ve sağlıklı beslenmenin altını çizdi.
İnsülin - 16.11.2021
'Diyabetle Yaşam' Bornova'da anlatıldı

'Diyabetle Yaşam' Bornova'da anlatıldı

Bornova Belediyesi, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından olan diyabete, Mavi Gölgem Ege Diyabetliler Derneği ile birlikte düzenlediği seminerle dikkat çekti.
İnsülin - 16.11.2021
Sağlıklı beslenme diyabetin sistem tutulumunu önlüyor

Sağlıklı beslenme diyabetin sistem tutulumunu önlüyor

Medicana Kadıköy Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Esra Nur Ademoğlu Dilekçi, diyabetin yaşam boyu süren, kronik bir metabolik hastalık olduğunu belirterek, "Sağlıklı beslenmenin öğrenilmesi ve sürdürülmesi, egzersiz ve kilo kontrolü, sağlık kontrollerinin düzenli bir şekilde...
İnsülin - 15.11.2021
Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: 'Ankara'nın aşılanma oranı şu anda tek dozda yüzde 90, iki dozda da yüzde 78'

Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: "Ankara'nın aşılanma oranı şu anda tek dozda yüzde 90, iki dozda da yüzde 78"

Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: "Ankara'nın aşılanma oranı şu anda tek dozda yüzde 90, iki dozda da yüzde 78" Başkent'te, 14 Kasım Diyabet Günü dolayıyla farkındalık etkinlikleri düzenlendi.
İnsülin - 14.11.2021
Diyabet nedir ve nasıl başa çıkılır?

Diyabet nedir ve nasıl başa çıkılır?

Her yıl bir milyondan fazla kişi diyabet nedeniyle hayatını kaybediyor.
İnsülin - 14.11.2021
DSÖ: Diyabet, 2019'da 1.5 milyon kişinin direkt ölümünden sorumlu

DSÖ: Diyabet, 2019'da 1.5 milyon kişinin direkt ölümünden sorumlu

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), 14 Kasım Diyabet Günü nedeniyle yaptığı açıklamaya göre 2000 ve 2016 yılları arasında diyabet kaynaklı erken ölümler yüzde 5 arttı.
İnsülin - 14.11.2021
Büyükşehir Personelleri Testten Geçti

Büyükşehir Personelleri Testten Geçti

14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Ekonomini Üniversitesi Medical Park Hastanesi ortaklığında personellerine ücretsiz açlık-tokluk kan şekeri ölçümü yapıldı.
İnsülin - 14.11.2021
'Pandemi döneminde diyabet hastalarının takibi önemli'

'Pandemi döneminde diyabet hastalarının takibi önemli'

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzman Dr. Elif Sevil Alagüney, Covid-19 enfeksiyonunun kronik hastalığı olan kişilerde daha ağır seyrettiğini söyleyerek, "Diyabetli kişilerde enfeksiyonlara karşı artmış eğilim bulunması sebebiyle pandemi döneminde diyabet hastalarının takip ve...
İnsülin - 14.11.2021
'HASTALARIN 3'TE 1'İ DİYABET OLDUĞUNU BİLMİYOR'

'HASTALARIN 3'TE 1'İ DİYABET OLDUĞUNU BİLMİYOR'

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle farklı etkinlikler düzenleyerek diyabet ile ilgili farkındalık sağlamak istediklerini belirten Doç. Dr.
İnsülin - 14.11.2021
Diyalize giren hastaların yüzde 40'ı şeker hastası (2)

Diyalize giren hastaların yüzde 40'ı şeker hastası (2)

Türk Böbrek Vakfı (TBV) Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Başhekimi Dr. Bilal Görçin, 30-40 yıl önce diyalize giren 100 hastadan 5-10'unun şekere bağlı böbrek yetmezliği hastası olduğunu belirterek, "Günümüzde dünyada ve ülkemizde diyalize giren hastaların ortalama yüzde 40'ı şeker hastalığı...
İnsülin - 14.11.2021
Uz. Dr. Hatike Hançer: 'Diyabet hastaları toplumda gitgide artıyor'

Uz. Dr. Hatike Hançer: "Diyabet hastaları toplumda gitgide artıyor"

İstanbul Kartal'da 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla diyabet hastalığı olmayan 120 kişiye parmak ucundan şeker ölçümü yapılarak, bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.
İnsülin - 14.11.2021
Diyetisyen Özen, 'Diyabet kontrol altında tutulabilir bir hastalıktır'

Diyetisyen Özen, "Diyabet kontrol altında tutulabilir bir hastalıktır"

- Diyetisyen Özen, "Diyabet kontrol altında tutulabilir bir hastalıktır" Diyetisten Özge Kayhan Özen, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında bilgiler aktarırken, sağlıklı yaşam konusunda da önerilerde bulundu.
İnsülin - 13.11.2021
SGK'den diyabet hastalarına 2020'de yaklaşık 7 milyar liralık destek

SGK'den diyabet hastalarına 2020'de yaklaşık 7 milyar liralık destek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2020'de diyabet hastalarına 6,9 milyar liralık sağlık hizmeti desteğinde bulundu.
İnsülin - 13.11.2021
Kovid-19 sonrası TİP-2 diyabette artış bekleniyor

Kovid-19 sonrası TİP-2 diyabette artış bekleniyor

İEÜ Medical Park Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği'nden Uzm. Dr. Ali Saklamaz, "Covid-19 döneminde insanların evden dışarı çıkmaması ve sürekli olarak hareketsiz bir hayat yaşamalarından dolayı TİP-2 diyabette ciddi bir artış bekliyoruz" dedi.
İnsülin - 13.11.2021
İnsülinin keşfinin 100. yılı: Dünyadaki 537 milyon diyabet hastasına marşlı mesaj

İnsülinin keşfinin 100. yılı: Dünyadaki 537 milyon diyabet hastasına marşlı mesaj

İnsülinin keşfinin 100. yılı: Dünyadaki 537 milyon diyabet hastasına marşlı mesaj Samsun'da, diyabetin (şeker hastalığı) en önemli ilaçlarından biri olan insülinin keşfinin 100. yılına özel verilen konserde sanatçı Kaan Uğur Yücekent, sözleri Uzm. Dr.
İnsülin - 13.11.2021
DSÖ, tip 2 diyabetlilerin yarısının insüline erişemediğini açıkladı

DSÖ, tip 2 diyabetlilerin yarısının insüline erişemediğini açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde tip 2 diyabet hastalarının yarısının ihtiyaç duydukları insülini temin edemediğini açıkladı.
İnsülin - 12.11.2021
Diyabet hastaları, Covid-19'dan daha çok etkileniyor

Diyabet hastaları, Covid-19'dan daha çok etkileniyor

Dr. Öğr. Üyesi Barış Sarıakçalı, diyabet hastalarının Covid-19'dan daha çok etkilendiğini söyledi.
İnsülin - 12.11.2021
Diyabette yeni tedavi yöntemleri yüz güldürüyor

Diyabette yeni tedavi yöntemleri yüz güldürüyor

Diyabetin dünyada ve Türkiye'de hasta sayısının giderek arttığı çok önemli bir hastalık olduğuna dikkat çeken, Endokrinolog Dr.
İnsülin - 12.11.2021
AMSTERDAM'DA YAPILAN MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATLARINI MATEMATİKSEL MODELLERLE İNCELİYOR

AMSTERDAM'DA YAPILAN MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATLARINI MATEMATİKSEL MODELLERLE İNCELİYOR

ERZURUM Teknik Üniversitesi (ETÜ) Fen Fakültesi Matematik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Vehpi Yıldırım, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen mide küçültme ameliyatlarını matematiksel modellerle inceliyor.
İnsülin - 11.11.2021
Tip 2 diyabette, ameliyatla yüzde 86'ya varan iyileşme mümkün

Tip 2 diyabette, ameliyatla yüzde 86'ya varan iyileşme mümkün

Dünyanın büyük sorunlarından biri haline gelen Tip 2 diyabet hastalığının tedavisinin mümkün olduğunu söyleyen Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut İpek, Tip 2 Diyabet ameliyatlarıyla yüzde 86'ya varan iyileşmeler sağlanabildiğini dile getirdi.
İnsülin - 11.11.2021
Karslı dağcılar çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladı

Karslı dağcılar çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladı

Kars Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARSDAK) gönüllüleri, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kara yolu kenarında çöp topladı.
İnsülin - 08.11.2021
GÖNÜLLÜLER, 3 İLE ULAŞIMI SAĞLAYAN KAVŞAKLARDA ÇÖP TOPLADI

GÖNÜLLÜLER, 3 İLE ULAŞIMI SAĞLAYAN KAVŞAKLARDA ÇÖP TOPLADI

KARS Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARSDAK) gönüllüleri, Ardahan-Kars-Erzurum kara yolundaki kavşaklarda temizlik yaptı.
İnsülin - 08.11.2021
Kışın bağışıklığı güçlendirmenin şifresi: Omega-3

Kışın bağışıklığı güçlendirmenin şifresi: Omega-3

Omega-3 yağ asidinin özellikle kalp damar hastalıklarından korunmada çok önemli rol oynadığını belirten İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesinden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr.
İnsülin - 01.11.2021
TATLI SEVERLERE YENİ ALTERNATİF MOR KÜNEFE

TATLI SEVERLERE YENİ ALTERNATİF MOR KÜNEFE

Şeker hastalarının rahat bir şekilde tatlı tüketimini sağladığı belirtilen, başta aronya olmak üzere çeşitli bitkilerden üretilen 'MorMiks' adlı üründen mor renkli künefe yapıldı.
İnsülin - 31.10.2021
Türkiye'nin İlk Yerli Plazma Üretim Tesisinin Temeli Atıldı

Türkiye'nin İlk Yerli Plazma Üretim Tesisinin Temeli Atıldı

Türkiye'nin ilaçta yerlileşme hamlesi kapsamında sağlıkta dışa bağımlılığı bitirecek "Plazma Ürünleri Elde Edilmesi Projesi" kapsamında ülkemizin ilk, dünyanın ise 13'üncü Plazma Ürünleri tesisinin temel atma töreni bugün gerçekleşti. İstanbul Silivri'de 172 bin metrekarelik alanda kurulacak Maxicells Yerli Plazma Üretim Tesisinin temel atma törenine çok sayıda davetli katıldı. Maxicells Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Kazancı'nın ev sahipliğinde yapılan tören ile dev yatırımın temeli atıldı.
İnsülin - 30.10.2021
Son dakika haber: BAKAN VARANK SİLİVRİ'DE YERLİ PLAZMA ÜRETİM TESİSİ TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

Son dakika haber: BAKAN VARANK SİLİVRİ'DE YERLİ PLAZMA ÜRETİM TESİSİ TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

Son dakika habere göre Silivri'de, Yerli Plazma Üretim Tesisi Temel Atma Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu tesis ile birlikte dünyada sadece 12 merkezde üretilen, maalesef Türkiye'de üretimi daha önce gerçekleştirilemeyen kan ürünleri üretilecek.
İnsülin - 30.10.2021
Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Türkiye'de üretimi daha önce gerçekleştirilemeyen kan ürünleri, üretilmeye başlanacak'

Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Türkiye'de üretimi daha önce gerçekleştirilemeyen kan ürünleri, üretilmeye başlanacak"

Gelen son dakika haberlerine göre - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Türkiye'de üretimi daha önce gerçekleştirilemeyen kan ürünleri, üretilmeye başlanacak" "Bu fabrika dünyada bu alandaki 13'üncü tesis olacak" "Global firmaları yatırım yapmak üzere Türkiye'ye davet ediyorum" Maxicells yerli plazma üretim tesisi temel atma...
İnsülin - 30.10.2021
Prof. Dr. Aziz Sancar, Antalya Diplomasi Forumu'nun ADFVisitorsCorner uygulamasına katıldı Açıklaması

Prof. Dr. Aziz Sancar, Antalya Diplomasi Forumu'nun ADFVisitorsCorner uygulamasına katıldı Açıklaması

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, bilim insanı olmak isteyen gençlerin çalışmalarında karşılaşacakları zorluklara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini belirterek, "Bilim, meşakkatli bir iş. Deneylerin yüzde 80 ila 90'ı işe yaramaz.
İnsülin - 29.10.2021
İlayda Şeker kimdir? İlayda Şeker hayatı ve biyografisi! İlayda Şeker kaç yaşında, nereli?

İlayda Şeker kimdir? İlayda Şeker hayatı ve biyografisi! İlayda Şeker kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen İlayda Şeker, vatandaşların merak konusu oldu. İşte İlayda Şeker hakkında merak edilenler. İlayda Şeker hayatı ve biyografisi. İlayda Şeker kimdir?
İnsülin - 27.10.2021
Korkuteli'nde karakılçık buğdayı ekimine başlandı

Korkuteli'nde karakılçık buğdayı ekimine başlandı

Korkuteli ilçesinde, karakılçık türü buğdayın ekimine başlandı.
İnsülin - 25.10.2021
Günde 3 tatlı kaşığı zeytinyağı meme kanserinden koruyor

Günde 3 tatlı kaşığı zeytinyağı meme kanserinden koruyor

Medipol Esenler Üniversite Hastanesi'nden Uzman Diyetisyen Canel Öner Sayar, "Günlük ortalama 30,5 gram yani yaklaşık 3 tatlı kaşığı zeytinyağı tüketimi meme kanserine karşı yüksek koruyuculuğa sahip.
İnsülin - 23.10.2021
Prof. Dr. Pirgon: 'Covid-19 çocuklarda, obezite, karaciğer yağlanması ve insülin direncini arttırdı'

Prof. Dr. Pirgon: "Covid-19 çocuklarda, obezite, karaciğer yağlanması ve insülin direncini arttırdı"

Prof. Dr. Pirgon: "Covid-19 çocuklarda, obezite, karaciğer yağlanması ve insülin direncini arttırdı" "Evde eğlence için oyun için herhangi bir aktivite bulamayan çocuk yemeği aktivite olarak anladı, hareketsizlikler beraberinde hızlı bir kilo artışlarını getirdi" "Yeme alışkanlığını olumsuz...
İnsülin - 22.10.2021
Kışın vazgeçilmezi kestane kansere karşı koruyor

Kışın vazgeçilmezi kestane kansere karşı koruyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk, soğuk havaların sevilen yiyeceklerinden kestanenin tam bir şifa deposu olduğunu belirtti.
İnsülin - 22.10.2021
Hastalarda milyonda bir görülen kitle başarıyla alındı

Hastalarda milyonda bir görülen kitle başarıyla alındı

Hastalarda milyonda bir görülen kitle başarıyla alındı Dünyada sayılı merkezde yapılan yöntemle sağlığına kavuştu Eskişehir Şehir Hastanesi'nden Op. Dr.
İnsülin - 18.10.2021
KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ SANILIP 2 KEZ ANJİYO YAPILDI, MİLYONDA BİR GÖRÜLEN KİTLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ SANILIP 2 KEZ ANJİYO YAPILDI, MİLYONDA BİR GÖRÜLEN KİTLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

ESKİŞEHİR'de yüksek tansiyon rahatsızlığıyla başvurduğu hastanelerde kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapılan Ayşen Bozkurt'un (52) böbrek ile böbrek üstü bezi arasında 6 santimlik 'paraganglioma' adlı kitle olduğu tespit edildi.
İnsülin - 18.10.2021
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapılan kadında milyonda bir görülen hastalık çıktı

Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapılan kadında milyonda bir görülen hastalık çıktı

Eskişehir'de yüksek tansiyon nedeniyle başvurduğu hastanede kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilen Ayşen Bozkurt isimli vatandaşa iki kez anjiyo yapıldı. Doktorların daha sonraki incelemesi sonucunda vatandaşın böbrek ile böbrek üstü bezi arasında 6 santimlik 'paraganglioma' adında milyonda bir görülen kitleye rastlandı.
İnsülin - 18.10.2021
Eskişehir'de bir hastanın karnından 'nadir görülen' kitle çıkarıldı

Eskişehir'de bir hastanın karnından "nadir görülen" kitle çıkarıldı

Eskişehir Şehir Hastanesinde bir kadın hastanın vücudunda bulunan ve nadir görüldüğü belirtilen kitle başarıyla çıkarıldı.
İnsülin - 18.10.2021
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