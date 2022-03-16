İnsülin Haberleri - İnsülin Haber - Haberler

İnsülin Haberleri
İnsülin haber, İnsülin son dakika haberleri ve gelişmeleri.
DSÖ, Ukrayna'daki sağlık tesislerine yönelik saldırıları kınadıDünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge, Ukrayna'da sağlık kuruluşlarına yönelik saldırılar konusunda 16 doğrulanmış rapor olduğunu belirterek "DSÖ, sağlık kuruluşlarına yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyor.
Son dakika haberi | Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden obeziteye farkındalıkGelen son dakika haberlerine göre Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden obeziteye farkındalık Medical Park Gaziantep Hastanesi, 4 Mart Dünya Obezite Günü münasebetiyle farkındalık oluşturmak için hastalıkla alakalı tüm branşlardan doktorların katılımıyla hastalık hakkında bilgiler verdi.
Aksaray'da diyabetli 5 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacakAksaray'da, tip 1 diyabet hastası 5 çocuğa sensörlü glikoz ölçüm cihazı verildi.
'Türk kahvesi kanseri önlüyor'Kahve tüketiminin kanser türleriyle olan ilişkisinin tıp dünyasındaki çalışmalara konu olduğunu belirten Diyetisyen Melisa Karataş, "Genel olarak, Türk kahvesi olarak da bilinen kahvenin tüketimindeki 1 porsiyonluk artış ile kanser riskinde yüzde 3'lük azalma gözlemlenmiştir" dedi.
Rusya'nın saldırısı nedeniyle kanser hastası çocuklar sığınaklara alındıRusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir çocuk hastanesinde kanser tedavisi gören çocuklar sığınaklara alındı.
Sağlıklı bir vücuda sahip olmak isteyenler spor salonlarına rağbet gösteriyorSağlıklı bir vücuda sahip olmak isteyenler spor salonlarına rağbet gösteriyor Bitlis'in Tatvan ilçesindeki vatandaşlar kış aylarında daha sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için spor salonlarına rağbet gösteriyor.
Enginar tezgahtaki yerini aldı... Yılın ilk enginarları Kıbrıs'tan geldiEnginar tezgahtaki yerini aldı.
Dubai'de yaralanan paralimpik okçu Bülent Korkmaz uçak ambulans ile Türkiye'ye getirildiDubai'de düzenlenen Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda geçirdiği kaza nedeniyle yaralan milli sporcu Bülent Korkmaz ambulans uçak ile Türkiye'ye getirildi.
DSÖ, yerel ilaç ve aşı üretimini artırmak için Güney Kore'de eğitim merkezi kurduDünya Sağlık Örgütü (DSÖ), orta ve düşük gelirli ülkelerin aşı, insülin ve kanser tedavi ilaçları üretebilmesine destek için Güney Kore'de küresel biyolojik üretim eğitimi merkezi kurulduğunu duyurdu.
Şeker Hastalığı (Diyabet) nedir? Şeker hastalığı belirtileri nelerdir?Dünyadaki en sık rastlanan rahatsızlıklar arasında yer alan şeker hastalığı bir başka adıyla diyabet vücudun vücuttaki kan şekerini ayarlamada yaşadığı bir rahatsızlıktır. Yüz binlerce insan şeker rahatsızlığı çekerken bu hastalığa önlem alınmaması uzuv kaybı ve ölüm gibi ciddi sorunlara neden olmaktadır. Bu sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen bir çok kişi internette "Şeker hastalığı nedir? Şeker hastalığı belirtileri nelerdir?" gibi soruların cevaplarını aramaktadır.
Covid-19 bizi on yıllar boyunca nasıl etkileyebilir?Bir pandemiden sağ çıkmak her zaman sorunun sona erdiği anlamına gelmeyebilir; bazı virüsler sağlık üzerinde uzun vadeli etkide bulunabilir ve sonunda bir dizi yıkıcı hastalığa yol açabilir.
"Şişman Amca" hayatını hayvanlarına adayarak kendi terapisini buldu"Şişman Amca" hayatını hayvanlarına adayarak kendi terapisini buldu Hayvanları sayesinde hastalığını unuttu Uzun yıllar yaptığı börek ve poğaçaları satan, 130 kilo olduğu için de herkes tarafından "Şişman Amca" olarak bilinen 65 yaşındaki Şerif Ekti, mücadele ettiği şeker ve...
Sokak sokak gezip poğaça satan Şişman Amca'nın yeni hayatıUzun yıllar yaptığı börek ve poğaçaları satan, 130 kilo olduğu için de herkes tarafından "Şişman Amca" olarak bilinen 65 yaşındaki Şerif Ekti, mücadele ettiği şeker ve tansiyon rahatsızlıkları sebebiyle şehir yaşamını bırakıp, 13 yıl önce köye yerleşti.
Yemen'in "sarı altını" bal iç savaş nedeniyle tükenme tehlikesiyle karşı karşıyaYemen'in kalitesi ve ihracattaki payı dolayısıyla "sarı altını" olarak bilinen bal, yaklaşık 7 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.
Türkiye'de her 4 çocuktan 1'i obezite- Türkiye'de her 4 çocuktan 1'i obezite Çocuklarda "erken ergenlik" obezite ile birlikte arttı Uzmanlar tarafından sık sık dile getirilen ve tüm dünyanın en önemli sağlık problemlerinden biri olan obezite ile ilgili Diyetisyen Dilem İrkin Koçan artık Türkiye'de her 4 çocuktan birinin...
Son dakika sağlık: 132 kiloydu, hayaline kamu hastanesinde kavuştuSon dakika haberleri... 132 kiloydu, hayaline kamu hastanesinde kavuştuKOCAELİ Kocaeli'de, İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde tüp mide ameliyatı olan 132 kilo hasta Sevtap Yavuz (32), "Kendi ayakkabı bağlayamaz, çoraplarımı giyemez ve yürüyemez olmuştum. 32 yaşındayım ve kendi çoraplarımı annem giydiriyor" dedi.
Son dakika haber | Haftada 1 bardak şekerli içecek çocukların beyin fonksiyonlarını yüzde 30 bozuyorGelen son dakika haberlerine göre ? Yeni araştırmalar, şekerli içeceklerin çocukların beyin fonksiyonlarını olumsuz etkilendiğini ortaya koydu.
Samsun'dan Almanya'ya uzanan sağlık eliSamsun'dan Almanya'ya uzanan sağlık eli Samsun'dan Almanya'ya iki dilde yapılan yayınla alanında uzman doktorlar Türkiye'deki obezite cerrahisi, tip 2 diyabet tedavisi ve saç ekimi konusundaki imkanları anlatarak Türk ve Almanları sağlık turizmine davet etti.
Dünya diken üstünde! Bilim insanları Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit olduğunu 6 maddeyle anlattıDünya üzerinde 5 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs, Omicron varyantı üzerinden tehlike saçmaya devam ediyor. Yeni bir tehdit olarak nitelendirilen Omicron varyantı için çok net uyarılarda bulunan ve "Hastalık daha hafif geçiyor" açıklamalarına yanıt veren bilim insanları sıraladıkları 6 madde ile tehlikenin halen çok büyük olduğuna vurgu yaptı.
Paket yiyecekler doymuş yağ ve aşırı süt tüketimi akne oluşumunu tetikliyorDermatoloji Uzmanı Dr. Burak Sezen, yüksek glisemik indeksli gıdalar, paket yiyecekler, doymuş yağ ve aşırı süt tüketiminin akne oluşumunu tetikleyebileceğini söyledi.
Yapay tatlandırıcılar metabolik dengeyi bozabilirMedipol Üniversitesi Pendik Hastanesi'nden Diyetisyen Gizem Gençyürek, "İster doğal içerikli ister yapay içerikli olsun tüm tatlandırıcılar diyabet ve kilo kontrolü durumlarında güvenli kullanım ile avantaj sağlarken uzun süre ve kontrolsüz kullanımı maalesef metabolik bozukluklara neden olabiliyor.
"Gebelik diyabeti sezaryen riskini artırıyor""Gebelik diyabeti sezaryen riskini artırıyor" Gebelik diyabeti 'iri bebek' doğumuna sebep oluyor Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Özgür Akkurt, gebelik diyabetinin annenin sezaryen doğum yapma riskini artırdığını söyledi.
Diyetisyenden 2022 yılı için diyet önerileriUzman Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, 2022'yi 'kilo verme yılı' ilan ederek "Yeni yıla beslenme alışkanlıklarınızı değiştirerek girin.
Bitter çikolata sağlıklı mıdır? Bitter çikolata faydaları..Bitter çikolatanın kalori yakıp yakmadığı merak ediliyor. Aynı zamanda sağlıklı ve faydalı olduğu söylentisi halk arasında dolaşıyor. Peki bu söylentinin bilimsel bir açıklaması var mı? Bitter çikolata sağlıklı mıdır? Bitter çikolata faydaları..
'Tip1 Diyabetli Çocuklarda Sağlıklı Yaşam Projesi'-Eroğlu Holding'den Tip1 Diyabetli çocuklara anlamlı destekAksaray'da Valilik öncülüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde hazırlanan 'Tip1 Diyabetli Çocuklarda Sağlıklı Yaşam Projesi' ile ildeki Tip1 diyabet hastası çocuklara sensörlü glikoz ölçüm...
AYNALARA KÜSMÜŞTÜ; 15 DAKİKALIK ENDOSKOPİK İŞLEMLE 17 KİLO VERDİİstanbul'da yaşayan 45 yaşındaki Elif Mantea, menopoza girdikten sonra sürekli kilo almaya başladı.
Erken hasat zeytinyağının bağışıklığa olumlu etkisi araştırmayla kanıtlandıDokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesindeki bilim insanları, erken hasat sızma zeytinyağındaki "yüksek polifenol"ün beyni olumlu etkileyen ve bağışıklık sistemini güçlendiren etki sağladığını tespit etti.
Öğrenci Kulübü Gen Aktuel, Biyolojik ve Metabolik araştırmalar üzerine bir konferans düzenlediErzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrenci kulübü GEN AKTUEL tarafından Biyolojik ve Metabolik araştırmalarda matematiksel yaklaşımlar isimli konferans düzenlendi.
Uşak'ta diyabetli çocuklara kan şekeri ölçüm cihazı hediye edilecekUşak Valiliğince başlatılan "Diyabeti (Y)aşıyorum Projesi" kapsamında diyabetli 75 öğrenciye, sensörlü kan şekeri ölçüm cihazı verilecek.
Obez olmayan hastalarda da insülün direnci görülebilirMedical Park Gaziantep Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Biyokimya Uzmanı Doç. Dr. Ataman Gönel İnsülin direnci hakkında yaptığı açıklamada vücut hücrelerinin insülin hormonuna gerektiği gibi yanıt vermemesi sonucunda insülin direncinin meydana geldiğini belirtti.
Şeker hastalarının favorisi "küçük mücevher"Genellikle şeker hastalarının tercihi "küçük mücevher" olarak bilinen kamkat meyvesi, Eskişehir tezgahlarındaki yerini aldı.
Tarihte bugün ne oldu? 6 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Aralık tarihte bugün vefat edenler!6 Aralık'ta ne oldu? Tarihte bugün ne oldu? Tarihte bugün olan olaylar, 6 Aralık'ta doğan ünlüler, Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşan gelişmeler... Tarihte bugün doğanlar ve vefat edenler, ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 6 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 6 Aralık dünya ne günü? İşte, tarihte bugün ne gerçekleşen olaylar, 6 Aralık tarihte bugün vefat edenler!
Çocuklarda gece alt ıslatması diyabet belirtisi olabilirAilelere, çocuklarda yeni başlayan gece alt ıslatmalarının diyabetin bir belirtisi olabileceği ihtimalini de göz önünde bulundurarak dikkatli gözlem yapmaları önerildi.
Diyabete karşı tüketilmesi gereken 10 besinGünümüzde hızla artan diyabet hastalığına karşı uyaran Dyt. Gizem Gençyürek, "Şeker hastalarının mutlaka diyet programında yer alması gereken ve diyabete karşı iyi gelen besinler vardır.
Kanada'da şeker hastalarının insülin ihtiyacı için yeni bir yöntem geliştirildiKanada'da gerçekleştirilen tıbbi bir çalışma, kök hücre temelli bir tedavi yolu ile şeker hastalarının ihtiyacı olan insülinin vücutta üretilebileceğini ortaya koydu.
KARTON BARDAKLARDAKİ GİZLİ TEHLİKEGÜNLÜK hayatta sıklıkla kullanılan karton bardaklar tehlike saçıyor.
Diyabet nedir? Tip 1 diyabet ne demek? Diyabetle mücadele kapsamında neler yapılır?Her yıl bir milyondan fazla kişi diyabet nedeniyle hayatını kaybediyor. Diyabet nedir? Diyabetle mücadele kapsamında neler yapılır? Şeker hastalığınız olup olmadığını nasıl anlarsınız? Erken belirtilerin çoğu, kanınızdaki normalden daha yüksek seviyelerdeki glikozdan, bir tür şekerden kaynaklanır. Uyarı işaretleri o kadar hafif olabilir ki onları fark etmezsiniz. Bu özellikle tip 2 diyabet için geçerlidir. Şeker hastalığınız olup olmadığını nasıl anlarsınız? Diyabet nedir?
MHP'li Aycan, Tip 1 diyabet hastalarının sorunlarının çözülmesini istediMHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Tip 1 diyabet hastalarının kullandığı sensör ve insülin pompasının, SGK tarafından karşılanmasını talep etti.
Elinize Değil Yüreğinize DokunuyoruzSivas'ta, 'Elinize Değil Yüreğinize Dokunuyoruz' projesi kapsamında Sivas Valiliği himayesinde, İl Özel İdaresi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında ilimizdeki 4-18 yaş aralığında tespit edilen Tip 1 Diyabetli 157 evladımıza sensörlü glikoz ölçüm cihazı verilmesine ilişkin protokol imzalandı.
DİYABETLİ ÖĞRENCİLERE SENSÖRLÜ GLİKOZ ÖLÇÜM CİHAZI DAĞITILDISİVAS'ta valiliğin düzenlediği 'Elinize değil, yüreğinize dokunuyoruz' projesi kapsamında 4-18 yaş aralığında Tip 1 diyabet hastası 157 öğrenciye sensörlü glikoz ölçüm cihazı dağıtımına başlandı.
Son dakika haberleri: Aileleri gözyaşlarına boğan proje: Diyabet hastası çocuklara sensörlü glikoz ölçüm cihazı kazandırılacakBir son dakika haberine göre Aileleri gözyaşlarına boğan proje: Diyabet hastası çocuklara sensörlü glikoz ölçüm cihazı kazandırılacak Diyabet hastası çocuklara sensörlü glikoz ölçüm cihazı kazandıracak projenin protokol imza töreninde ailelerin anlattıkları katılımcıları gözyaşlarına boğdu Diyabet hastası çocuklara...
Diyabetli çocukların parmağı artık acımayacakSivas'ta, "Elinize Değil Yüreğinize Dokunuyoruz" projesi kapsamında, 4-18 yaş aralığında tespit edilen tip 1 diyabetli 157 çocuğa sensörlü glikoz ölçüm cihazı verilmesine ilişkin protokol imzalandı.
Adana Okyanus Koleji öğrencilerinin projesi, dünya birincisi olduADANA Okyanus Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Melisa Boz ve Lider Efe Yoğun'un hazırladığı, karaturp, nar kabuğu ve turunçgil kabuğu özütlerinin kansere neden olan enzime etkisiyle ilgili proje, dünyanın en büyük bilim organizasyonlarından biri olan Global Competition for Life...
Eczacılara göre Türkiye ciddi bir ilaç kriziyle karşı karşıya: '650'den fazla ilaç bulunamıyor'Eczacılık meslek örgütleri, Türkiye'de 650'nin üzerinde ilacın temininde ciddi sorunlar yaşandığını söylüyor.
Nedensiz kilo kaybı, diyabet ve sarılığa dikkatTıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Şahin, pankreas kanserinde erken tanının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Ülkemizde her yıl yaklaşık 4 bin yeni pankreas kanseri tanısı konuyor.
"Şeker hastalığı görme kaybına neden olabiliyor"Şeker hastalığının görme kaybına neden olabildiğini belirten Göz Sağlığı ve Hastalıları Uzmanı Op. Dr. Begüm Dirican, "15 yılı aşkın diyabeti olanların yüzde 75'inde, yani 4 hastanın 3'ünde diyabetik retinopatiye bağlı görme kaybı yaşanıyor" dedi.
Her 11 kişiden biri diyabet hastasıEndokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Safiye Arık, Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun açıkladığı verilere göre dünyada her 11 yetişkinde biri diyabet hastalığına sahip olduğunu, Türkiye'de ise bölgelere göre değişmekle birlikte ortalama yüzde 7 oranında diyabetli...
Gece mesaileri kalp sağlığınızı nasıl etkiliyor?Bilim insanları, yorgunluk ve uyku sorunlarına neden olduğu bilinen gece vardiyasının, kalp sağlığını da olumsuz etkilediğini ortaya koydu.
"Diyabetli hastalara cerrahi yöntem seçeneği sunulmalı" önerisiBariatrik Metabolik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahir Özmen, bazı gruptaki diyabet hastalarının cerrahi yöntemle tamamen tedavi olabileceklerini bildirdi.
"Türkiye'de 20 yaş üstü her 7 kişiden 1'i diyabet""Türkiye'de 20 yaş üstü her 7 kişiden 1'i diyabet" Atakum'da şeker hastalığı farkındalık paneli Türkiye'de 20 yaş üstü her 7 kişiden 1'inin diyabet(şeker hastası) olduğu belirtildi.
Türkiye'de diyabet artış hızı Avrupa'dan 3 kat daha yüksekÜlkemizde toplum sağlığı ve diyabet hastalığından korunmaya dönük yaptığı etkili farkındalık çalışmalarıyla bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası projeyi hayata geçiren Türkiye Diyabet Vakfı, D 2020: Vizyon ve Hedefler Programı Sonuç Raporuna dair önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye'de diyabet artış hızı Avrupa'dan 3 kat daha yüksekDiyabet hastalığından korunmaya yönelik ulusal ve uluslararası projeler yürüten Türkiye Diyabet Vakfı, D 2020: Vizyon ve Hedefler Programı Sonuç Raporuna dair önemli açıklamalarda bulundu.
Metabolizmamızı kış saatine güncelliyoruzİskenderun Gelişim Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Eray Albayrak, kış aylarında hareket düzeyinin azalmasının kilo artışını beraberinde getirdiğini söyledi.
Diyabet hastaları uzman doktorlarla buluştuGÜVEN Hastanesi, '14 Kasım Dünya Diyabet Günü' kapsamında seminer düzenledi.
Onkoloji Doktoru Özarslan: Pankreas kanserinin en büyük nedeni sigaraONKOLOJİ Doktoru Doç. Dr. Ersin Özaslan, endokrin organlardan olan pankreasta görülen kanserin en büyük nedeninin sigara olduğunu, son 40 yıllık çalışmalarda kadınlarda görülme oranının arttığını söyledi.
Diyabet nedir? Tip 1 diyabet ne demek? Diyabetle mücadele kapsamında neler yapılır?Her yıl bir milyondan fazla kişi diyabet nedeniyle hayatını kaybediyor. Diyabet nedir? Diyabetle mücadele kapsamında neler yapılır?
Kovid-19 diyabet hastalarında daha ciddi ve ölümcül seyrediyorTürkiye Diyabet Derneği Başkanı Prof. Dr. Rıfat Emral, Kovid-19'un diyabetlilerde daha ciddi ve ölümcül seyrettiğini belirterek, "Ülkemizde yapılan çalışmalar, PCR testi pozitif çıkan ve hastaneye yatırılan diyabetli bireylerde ölüm oranının yüzde 13,6 olduğunu göstermiştir.
Kolostrum yönetimi buzağıların ilk günlerinde hayati önem taşıyorDoğumdan hemen sonra salgılanmaya başlayan ve ağız sütü olarak ifade edilen kolostrum, zengin besin, yüksek kuru madde ve bağışıklık sistemini destekleyen immunoglobulinler, içeriği sayesinde buzağıların doğumdan sonra alması gereken çok önemli bir besin kaynağı olarak öne çıkıyor.
Son dakika haberleri! 9 yaşındaki diyabetli Sunay, şeker hastası çocuklar için yardım istediSon dakika yerel haberine göre Samsun'da düzenlenen diyabet eğitiminde hikayesini anlatarak çağrıda bulunan 9 yaşında şeker hastası Sunay Şenol, "Sensörümle havuza gidip yüzmeyi bile öğrendim.
Hareketsiz yaşam 'diyabet' yapıyorHareketsiz yaşam 'diyabet' yapıyor Dünyada en sık kalp krizi ve körlük nedeni şeker hastalığı Halk arasında diyabetin(şeker hastalığı) görülme sıklığının yaygınlaştığına dikkat çeken uzmanlar hareketli yaşam ve sağlıklı beslenmenin altını çizdi.
'Diyabetle Yaşam' Bornova'da anlatıldıBornova Belediyesi, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından olan diyabete, Mavi Gölgem Ege Diyabetliler Derneği ile birlikte düzenlediği seminerle dikkat çekti.
Sağlıklı beslenme diyabetin sistem tutulumunu önlüyorMedicana Kadıköy Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Esra Nur Ademoğlu Dilekçi, diyabetin yaşam boyu süren, kronik bir metabolik hastalık olduğunu belirterek, "Sağlıklı beslenmenin öğrenilmesi ve sürdürülmesi, egzersiz ve kilo kontrolü, sağlık kontrollerinin düzenli bir şekilde...
Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: "Ankara'nın aşılanma oranı şu anda tek dozda yüzde 90, iki dozda da yüzde 78"Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: "Ankara'nın aşılanma oranı şu anda tek dozda yüzde 90, iki dozda da yüzde 78" Başkent'te, 14 Kasım Diyabet Günü dolayıyla farkındalık etkinlikleri düzenlendi.
Diyabet nedir ve nasıl başa çıkılır?Her yıl bir milyondan fazla kişi diyabet nedeniyle hayatını kaybediyor.
DSÖ: Diyabet, 2019'da 1.5 milyon kişinin direkt ölümünden sorumluDünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), 14 Kasım Diyabet Günü nedeniyle yaptığı açıklamaya göre 2000 ve 2016 yılları arasında diyabet kaynaklı erken ölümler yüzde 5 arttı.
Büyükşehir Personelleri Testten Geçti14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Ekonomini Üniversitesi Medical Park Hastanesi ortaklığında personellerine ücretsiz açlık-tokluk kan şekeri ölçümü yapıldı.
'Pandemi döneminde diyabet hastalarının takibi önemli'Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzman Dr. Elif Sevil Alagüney, Covid-19 enfeksiyonunun kronik hastalığı olan kişilerde daha ağır seyrettiğini söyleyerek, "Diyabetli kişilerde enfeksiyonlara karşı artmış eğilim bulunması sebebiyle pandemi döneminde diyabet hastalarının takip ve...
'HASTALARIN 3'TE 1'İ DİYABET OLDUĞUNU BİLMİYOR'İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle farklı etkinlikler düzenleyerek diyabet ile ilgili farkındalık sağlamak istediklerini belirten Doç. Dr.
Diyalize giren hastaların yüzde 40'ı şeker hastası (2)Türk Böbrek Vakfı (TBV) Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Başhekimi Dr. Bilal Görçin, 30-40 yıl önce diyalize giren 100 hastadan 5-10'unun şekere bağlı böbrek yetmezliği hastası olduğunu belirterek, "Günümüzde dünyada ve ülkemizde diyalize giren hastaların ortalama yüzde 40'ı şeker hastalığı...
Uz. Dr. Hatike Hançer: "Diyabet hastaları toplumda gitgide artıyor"İstanbul Kartal'da 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla diyabet hastalığı olmayan 120 kişiye parmak ucundan şeker ölçümü yapılarak, bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.
Diyetisyen Özen, "Diyabet kontrol altında tutulabilir bir hastalıktır"- Diyetisyen Özen, "Diyabet kontrol altında tutulabilir bir hastalıktır" Diyetisten Özge Kayhan Özen, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında bilgiler aktarırken, sağlıklı yaşam konusunda da önerilerde bulundu.
SGK'den diyabet hastalarına 2020'de yaklaşık 7 milyar liralık destekSosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2020'de diyabet hastalarına 6,9 milyar liralık sağlık hizmeti desteğinde bulundu.
Kovid-19 sonrası TİP-2 diyabette artış bekleniyorİEÜ Medical Park Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği'nden Uzm. Dr. Ali Saklamaz, "Covid-19 döneminde insanların evden dışarı çıkmaması ve sürekli olarak hareketsiz bir hayat yaşamalarından dolayı TİP-2 diyabette ciddi bir artış bekliyoruz" dedi.
İnsülinin keşfinin 100. yılı: Dünyadaki 537 milyon diyabet hastasına marşlı mesajİnsülinin keşfinin 100. yılı: Dünyadaki 537 milyon diyabet hastasına marşlı mesaj Samsun'da, diyabetin (şeker hastalığı) en önemli ilaçlarından biri olan insülinin keşfinin 100. yılına özel verilen konserde sanatçı Kaan Uğur Yücekent, sözleri Uzm. Dr.
DSÖ, tip 2 diyabetlilerin yarısının insüline erişemediğini açıkladıDünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde tip 2 diyabet hastalarının yarısının ihtiyaç duydukları insülini temin edemediğini açıkladı.
Diyabet hastaları, Covid-19'dan daha çok etkileniyorDr. Öğr. Üyesi Barış Sarıakçalı, diyabet hastalarının Covid-19'dan daha çok etkilendiğini söyledi.
Diyabette yeni tedavi yöntemleri yüz güldürüyorDiyabetin dünyada ve Türkiye'de hasta sayısının giderek arttığı çok önemli bir hastalık olduğuna dikkat çeken, Endokrinolog Dr.
AMSTERDAM'DA YAPILAN MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATLARINI MATEMATİKSEL MODELLERLE İNCELİYORERZURUM Teknik Üniversitesi (ETÜ) Fen Fakültesi Matematik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Vehpi Yıldırım, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen mide küçültme ameliyatlarını matematiksel modellerle inceliyor.
Tip 2 diyabette, ameliyatla yüzde 86'ya varan iyileşme mümkünDünyanın büyük sorunlarından biri haline gelen Tip 2 diyabet hastalığının tedavisinin mümkün olduğunu söyleyen Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut İpek, Tip 2 Diyabet ameliyatlarıyla yüzde 86'ya varan iyileşmeler sağlanabildiğini dile getirdi.
Karslı dağcılar çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladıKars Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARSDAK) gönüllüleri, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kara yolu kenarında çöp topladı.
GÖNÜLLÜLER, 3 İLE ULAŞIMI SAĞLAYAN KAVŞAKLARDA ÇÖP TOPLADIKARS Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARSDAK) gönüllüleri, Ardahan-Kars-Erzurum kara yolundaki kavşaklarda temizlik yaptı.
Kışın bağışıklığı güçlendirmenin şifresi: Omega-3Omega-3 yağ asidinin özellikle kalp damar hastalıklarından korunmada çok önemli rol oynadığını belirten İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesinden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr.
TATLI SEVERLERE YENİ ALTERNATİF MOR KÜNEFEŞeker hastalarının rahat bir şekilde tatlı tüketimini sağladığı belirtilen, başta aronya olmak üzere çeşitli bitkilerden üretilen 'MorMiks' adlı üründen mor renkli künefe yapıldı.
Türkiye'nin İlk Yerli Plazma Üretim Tesisinin Temeli AtıldıTürkiye'nin ilaçta yerlileşme hamlesi kapsamında sağlıkta dışa bağımlılığı bitirecek "Plazma Ürünleri Elde Edilmesi Projesi" kapsamında ülkemizin ilk, dünyanın ise 13'üncü Plazma Ürünleri tesisinin temel atma töreni bugün gerçekleşti. İstanbul Silivri'de 172 bin metrekarelik alanda kurulacak Maxicells Yerli Plazma Üretim Tesisinin temel atma törenine çok sayıda davetli katıldı. Maxicells Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Kazancı'nın ev sahipliğinde yapılan tören ile dev yatırımın temeli atıldı.
Son dakika haber: BAKAN VARANK SİLİVRİ'DE YERLİ PLAZMA ÜRETİM TESİSİ TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDISon dakika habere göre Silivri'de, Yerli Plazma Üretim Tesisi Temel Atma Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu tesis ile birlikte dünyada sadece 12 merkezde üretilen, maalesef Türkiye'de üretimi daha önce gerçekleştirilemeyen kan ürünleri üretilecek.
Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Türkiye'de üretimi daha önce gerçekleştirilemeyen kan ürünleri, üretilmeye başlanacak"Gelen son dakika haberlerine göre - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Türkiye'de üretimi daha önce gerçekleştirilemeyen kan ürünleri, üretilmeye başlanacak" "Bu fabrika dünyada bu alandaki 13'üncü tesis olacak" "Global firmaları yatırım yapmak üzere Türkiye'ye davet ediyorum" Maxicells yerli plazma üretim tesisi temel atma...
Prof. Dr. Aziz Sancar, Antalya Diplomasi Forumu'nun ADFVisitorsCorner uygulamasına katıldı AçıklamasıNobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, bilim insanı olmak isteyen gençlerin çalışmalarında karşılaşacakları zorluklara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini belirterek, "Bilim, meşakkatli bir iş. Deneylerin yüzde 80 ila 90'ı işe yaramaz.
İlayda Şeker kimdir? İlayda Şeker hayatı ve biyografisi! İlayda Şeker kaç yaşında, nereli?Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen İlayda Şeker, vatandaşların merak konusu oldu. İşte İlayda Şeker hakkında merak edilenler. İlayda Şeker hayatı ve biyografisi. İlayda Şeker kimdir?
Korkuteli'nde karakılçık buğdayı ekimine başlandıKorkuteli ilçesinde, karakılçık türü buğdayın ekimine başlandı.
Günde 3 tatlı kaşığı zeytinyağı meme kanserinden koruyorMedipol Esenler Üniversite Hastanesi'nden Uzman Diyetisyen Canel Öner Sayar, "Günlük ortalama 30,5 gram yani yaklaşık 3 tatlı kaşığı zeytinyağı tüketimi meme kanserine karşı yüksek koruyuculuğa sahip.
Prof. Dr. Pirgon: "Covid-19 çocuklarda, obezite, karaciğer yağlanması ve insülin direncini arttırdı"Prof. Dr. Pirgon: "Covid-19 çocuklarda, obezite, karaciğer yağlanması ve insülin direncini arttırdı" "Evde eğlence için oyun için herhangi bir aktivite bulamayan çocuk yemeği aktivite olarak anladı, hareketsizlikler beraberinde hızlı bir kilo artışlarını getirdi" "Yeme alışkanlığını olumsuz...
Kışın vazgeçilmezi kestane kansere karşı koruyorBeslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk, soğuk havaların sevilen yiyeceklerinden kestanenin tam bir şifa deposu olduğunu belirtti.
Hastalarda milyonda bir görülen kitle başarıyla alındıHastalarda milyonda bir görülen kitle başarıyla alındı Dünyada sayılı merkezde yapılan yöntemle sağlığına kavuştu Eskişehir Şehir Hastanesi'nden Op. Dr.
KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ SANILIP 2 KEZ ANJİYO YAPILDI, MİLYONDA BİR GÖRÜLEN KİTLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTIESKİŞEHİR'de yüksek tansiyon rahatsızlığıyla başvurduğu hastanelerde kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapılan Ayşen Bozkurt'un (52) böbrek ile böbrek üstü bezi arasında 6 santimlik 'paraganglioma' adlı kitle olduğu tespit edildi.
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapılan kadında milyonda bir görülen hastalık çıktıEskişehir'de yüksek tansiyon nedeniyle başvurduğu hastanede kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilen Ayşen Bozkurt isimli vatandaşa iki kez anjiyo yapıldı. Doktorların daha sonraki incelemesi sonucunda vatandaşın böbrek ile böbrek üstü bezi arasında 6 santimlik 'paraganglioma' adında milyonda bir görülen kitleye rastlandı.