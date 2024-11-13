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Uşak Milletvekili Güneş'ten Diyabet Hastalarına Destek Çağrısı

Uşak Milletvekili Güneş'ten Diyabet Hastalarına Destek Çağrısı
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AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, diyabetli hastaların insülin pompaları ve şeker ölçüm cihazlarının SGK kapsamına alınmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Uşak'taki cirit takımlarının başarısını öne çıkardı.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Diyabetli hastalarımızın bizlerden beklentisi insülin pompalarının ve şeker ölçüm cihazlarının SGK kapsamı altına alınması, bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını devam ettirmekte." dedi.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cirit sporunun en fazla oynandığı illerin başında Uşak'ın geldiğini, Uşak'ta 55 cirit takımının bulunduğunu anlattı. Atlı Cirit 2024 Esat Akdağ Sezonu'nu Uşak takımlarının birinci ve ikinci tamamladığını belirten Güneş, başarılı olan takımları tebrik etti.

14 Kasım'ın Dünya Diyabet Günü olduğunu hatırlatan Güneş, diyabetin tüm dünyada görülen en yaygın hastalıklardan biri olduğunu belirtti. Türkiye'de de 9 milyon kişinin diyabet hastası olduğunu aktaran Güneş, diyabet hastalığına ilişkin bilgi verdi.

Diyabet hastalığında insülin tedavisini kullanmanın zorluğunu anlatan Güneş, şöyle konuştu:

"Her gün şekeri ölçmenizi gerektiren, ona göre dozunu ayarlamanızı gerektiren zahmetli bir tedavi süreci var. Son yıllarda kullanılan elektronik sistemlerle, insülin pompası kişinin şekerini ölçüp gerekli olan insülini sağlamaktadır. Diyabetli hastalarımızın bizlerden beklentisi, insülin pompalarının ve şeker ölçüm cihazlarının SGK kapsamı altına alınması, bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını devam ettirmekte. İnşallah kısa sürede sonuçlanmasını arzu etmekteyiz."

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
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