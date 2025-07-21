Konya'da Kullanılmamış Yüzlerce İlaç Kutusu Bulundu

Konya'da Kullanılmamış Yüzlerce İlaç Kutusu Bulundu
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Konya-Antalya kara yolunda park eden bir sürücü, boş arazide yüzlerce kutu ilaç buldu. Tansiyon, vitamin, insülin gibi çeşitli ilaçların bulunduğu kutuların sağlık açısından tehlike oluşturduğuna dikkat çekildi.

KONYA'da yol kenarındaki arazide yüzlerce kutu ilaç bulundu. Arazide bulunanların tansiyon, vitamin, insülin, ağrı kesici gibi ilaçlar olduğu tespit edildi.

Kentte ikaz lambasının yanan otomobilini Konya- Antalya kara yolunda yol kenarına park eden Ebru İncel, boş arazide kullanılmamış ilaç kutularının bulunduğunu ve aralarında tansiyon, vitamin, insülin, ağrı kesici, diyabet hastalarının kullandığı ilaçlar ve şırıngalar olduğunu fark etti. İlaçları bulan Ebru İncel, "Aracımızın seyir halindeyken ikaz lambası yandı. Güvenli bir şekilde sağ tarafa durdum. Durduğumda yerde tablet olarak ilaçları fark ettim. Daha sonra meraklanarak ne olduğuna baktım. Anlam veremedim. Kızımla birlikte birkaç adım attıktan sonra bir sürü ilaç bulduk. Hem milli servet hem de insan sağlığına zararlı. Ülkemizde bir de orman yangınlarıyla başı dertteyken cam şişelerin yangın çıkarmayacağını nereden bileceğiz. Dün yağmur yağdı bu bölgelere, ilaçlar ıslanmış. Zaten çok pahalı ilaçlar. Aralarında gerçekten kıymetli ilaçlar var" dedi.

Kızı Hayat İncel ise "Bu ilacı araştırırken hamilelerin kullandığını, 20 günlük tedavinin yaklaşık bin lirayı bulduğunu öğrendim. Bu ilaçlar çok pahalı ve bu atılan ilaçların hiç kullanılmamış olmaları ilginç" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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