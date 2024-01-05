İnsülin direnci nasıl hesaplanır? İnsülin direnci belirtileri neler?

İnsülin direnci vücut hücrelerinin insüline karşı az tepki gösterdiği bir durumu ifade eder ve uzun vadede tip 2 diyabet riskini artırabilir. İnsülin direncinin belirtileri arasında artan açlık, yorgunluk, kilo artışı, susuzluk, düzensiz kan şeker seviyeleri ve hafıza problemleri bulunabilir. İnsülin direnci genellikle HOMA-IR indeksi ile ölçülür, bu indeks ne kadar yüksekse insülin direnci o kadar yüksek kabul edilir.

İNSÜLİN DİRENCİ NEDİR?

İnsülin direnci, vücut hücrelerinin insüline normalden daha az tepki gösterdiği bir durumu ifade eder. İnsülin, kan şekerini düzenlemede önemli bir rol oynar ve hücrelere glikozun alınmasını sağlar. İnsülin direnci durumunda, hücreler insüline karşı daha az duyarlıdır, bu da kan şekerinin yükselmesine ve uzun vadede tip 2 diyabet riskinin artmasına neden olabilir.

İNSÜLİN DİRENCİ BELİRTİLERİ

Artan Açlık: Sürekli açlık hissi ve sık aralıklarla yemek isteği.

Yorgunluk: Genel vücut halsizliği ve enerji eksikliği.

Kilo Artışı: Özellikle karın bölgesinde kilo artışı gözlemlenebilir.

Yoğun Susuzluk: Aşırı susuzluk hissi ve sürekli su içme ihtiyacı.

Düzensiz Kan Şeker Seviyeleri: Kan şekerindeki dalgalanmalar ve düzensizlikler.

Hafıza Problemleri: Zihinsel odaklanmada zorluklar ve hafıza sorunları.

İNSÜLİN DİRENCİ NASIL HESAPLANIR?

İnsülin direnci, genellikle HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment for Insulin Resistance) indeksi ile ölçülür. Bu indeks, açlık kan şekeri ve insülin seviyelerinin bir kombinasyonuyla hesaplanır. HOMA-IR indeksi ne kadar yüksekse, insülin direnci o kadar yüksek kabul edilir.

HOMA-IR = (Açlık İnsülini (mIU/L) × Açlık Glukozu (mmol/L)) / 22.5