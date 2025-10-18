Sanofi, Pekin'de 1 milyar euro yatırımla yeni insülin üretim tesisi kurdu

Haberler

Fransız ilaç devi Sanofi, Beijing Ekonomik-Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde 1 milyar euro yatırımla yeni bir insülin etken maddesi üretim üssünün temelini attı. Tesisin 2032'de faaliyete geçmesi bekleniyor ve Çin'in sağlık ihtiyaçlarını daha iyi karşılamayı hedefliyor.

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Fransız ilaç devi Sanofi, cuma günü Beijing Ekonomik-Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde toplam 1 milyar euro (yaklaşık 1,16 milyar ABD doları) yatırımla yeni bir insülin etken maddesi üretim üssünün temelini attı.

Yaklaşık 60.000 metrekare alanı kaplayan tesis, Sanofi'nin bugüne kadar Çin'deki en büyük yatırımı ve Beijing'in ilaç üretim sektöründeki en büyük yatırım projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Projenin 2032 yılına kadar tamamlanarak faaliyete geçmesi bekleniyor.

Sanofi'nin Üretim ve Tedarikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Brendan O'Callaghan, Çin'in devam eden inovasyon odaklı reformlarından yararlanacak tesisin, şirketin küresel çaptaki en gelişmiş ve dijital olarak entegre üretim tesislerinden biri olacağını ve yeşil üretim uygulamalarını tam olarak hayata geçireceğini söyledi.

Sanofi Büyük Çin Başkanı Wayne Shi ise yeni tesisin, Sanofi'nin Beijing, Shenzhen ve Hangzhou'daki mevcut tesisleriyle birlikte, insülin etken maddesi üretiminden ilaç formülasyonuna kadar uzanan yüksek kaliteli bir üretim ağı oluşturacağını belirtti. Wayne, bu sayede şirketin Çin'in sağlık ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabileceğini ve yerel ortaklarla birlikte diyabetin önlenmesi ve yönetiminde ilerleme kaydedebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
