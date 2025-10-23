Haberler

Zayıflama İğneleri Doktor Onayıyla Kullanılmalı

Zayıflama İğneleri Doktor Onayıyla Kullanılmalı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi uzmanı Prof. Dr. Mustafa Altay, zayıflama iğnelerinin yan etkileri nedeniyle mutlaka doktor onayı ile kullanılmasını ve bu ilaçların yanlış kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Altay, toplumda "zayıflama iğnesi" olarak bilinen ilaçların yan etkileri nedeniyle mutlaka doktor onayıyla kullanılması gerektiğini bildirdi.

Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zayıflama iğnelerine ilişkin sosyal medyanın da etkisiyle toplumda ileri düzeyde bilgi kirliliği yaşandığına dikkati çekti.

Bu ilacın mutlaka uzman onayıyla kullanılması gerektiğini vurgulayan Altay, aksi takdirde ciddi yan etkileriyle karşılaşılabileceğini dile getirdi.

Zayıflama iğnelerini kullanmadan önce yan etkileri sebebiyle hastalara endokrinoloji uzmanları tarafından ileri tetkiklerin yapılması gerektiğini ifade eden Altay, bu ilaçların kesinlikle reçetesiz kullanılamayacağının altını çizdi.

Altay, "Zayıflama iğneleri, tip 2 diyabet tedavisinde ve özellikle yaşam tarzı değişikliği, egzersiz programı gibi önlemlere rağmen kilo veremeyen obezite hastalarında uygulanan bir tedavi seçeneğidir. Uygun hastalarda etkili sonuçlar elde edilebilir ancak mutlaka doktor gözetiminde uygulanması gerekir." dedi.

Obezitenin bir hastalık olduğunu aktaran Altay, vücut kitle indeksi 25'in üzerinde olan kişileri fazla kilolu, 30'un üzerinde olanları ise obez olarak tanımladıklarını söyledi.

"İğnenin kullanılabilmesi için kişinin böbreklerinin, karaciğerinin sağlıklı olması, ileri evre kalp yetmezliğinin olmaması, daha önce pankreas iltihabı yaşamamış olması, ailede tiroid kanseri veya bazı endokrin sendromların olmaması gerekir." diyen Altay, şöyle konuştu:

"'Birazcık kilo fazlalığım, obezitem var, ben bu ilacı kullanayım, hekime de sormama gerek yok. Nasıl olsa ilaca parayla ulaşabiliyorum.' yaklaşımı çok yanlış. Ailesinde pankreas öyküsü olan, tiroit nodülleri, safra taşı bulunan hastaları değerlendirmemiz gerekiyor. İlacın mide ve bağırsak sistemi, safra kesesi, pankreasla ilgili yan etkileri olabiliyor. Tip 2 diyabet hastalarında, hasta uzun süredir insülin kullanıyor ve diyabete bağlı göz sorunları geliştiyse zayıflama iğnesi kullanımıyla bu hastalarda gözle ilgili birtakım yan etkilerin olabileceği de raporlanmış durumda."

Zayıflama iğnesinin faydalarına ilişkin sosyal medyada oluşan bilgi kirliliğine değinen Altay, "Bu konuda bazı ünlülerle ilgili spekülasyonların artmasıyla polikliniğimize gelen hasta sayılarında ciddi artış oldu. 'Hocam bir iğne varmış, hemen zayıflatıyormuş, bunu kullanmak istiyorum.' diye çok fazla talep var." dedi.

Yanlış kullanımda oluşabilecek riskler

Altay, bu ilaçların insülin gibi uygulanmasına rağmen insülin olmadığını, insülin kalemlerinin üzerine sanki zayıflama iğnesiymiş gibi etiket yapılarak yapılan merdiven altı uygulamaların ise hastaların sağlığını riske attığını bildirdi.

"Kişi zayıflama iğnesi yaptığını zannediyor ama sahte ilaç insülin içeriyor, bu kan şekerini çok ciddi düşürebilir." diyen Altay, şu uyarılarda bulundu:

"Zayıflama iğnelerini kilo fazlalığı nedeniyle kullanmak istiyorlar, diyabetleri de yok, yani kan şekerleri normal. Bu durumda sahte ilaçtaki insülin, kan şekerinin normalin altına düşmesine, komaya ve hastanın hayatını kaybetmesine bile neden olabilir. Kalp yetmezliği olan hastaları yoğun bakım ihtiyacı olan bir duruma sokabilir. Görmeyle ilgili yan etkiler yaşanabilir. Alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Sağlık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum

Video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk edeceğim
Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dünyanın konuştuğu an! Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum

Video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk edeceğim
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Mansur Yavaş cephesinden ''Soruşturma izni verildi'' iddiasına yanıt

Ankara'yı karıştıran Mansur Yavaş iddiasına yanıt
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Ozan Güven'in hapis cezası kesinleşti

5 yıl sonra karar çıktı! Ozan Güven hapse giriyor
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.