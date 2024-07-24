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Prof. Dr. Mustafa Şahin uyardı: Diyabet, Türkiye nüfusunun yüzde 12'sini tehdit ediyor

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Haberler.com stüdyosuna konuk olan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, Türkiye nüfusunun yüzde 12'sinin diyabet riski altında olduğunu belirtti. Çağın hastalığı olarak nitelendirilen diyabetin, öngörülenin üzerinde bir artış hızına sahip olduğunu ifade eden Şahin, bu durumun yaklaşık 10 milyon insanı etkilediğini söyledi.

Haberler.com YouTube stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'a konuk olan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, diyabetin çağın hastalığı olarak geçtiğini ve 85 milyonluk Türkiye nüfusunun yüzde 12'sinin diyabet riski altında olduğunu söyledi.

"85 MİLYONLUK TÜRKİYE NÜFUSUNUN YİZDE 12'Sİ DİYABET RİSKİ ALTINDA"

Diyabetin öngörülenin üzerinden bir artış hızına sahip olduğuna dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, "Diyabet, çağın sorunu ve giderek artıyor. Öngörülenin de üzerinde bir artış hızına sahip. Toplumlarda yüzde 8'lerde diyabet yatkınlığı beklenirdi. Bu rakam bazı toplumlarda yüzde 20'lere çıktı ama genelde beklenen rakam yüzde 12-15'ler civarında. 85 milyonluk Türkiye nüfusunun yüzde 12'si diyabet riski altında olan bir nüfus ve bu da yaklaşık 10 milyon insan demektir ülkemizde." dedi.

Prof. Dr. Mustafa Şahin uyardı: Diyabet, Türkiye nüfusunun yüzde 12'sini tehdit ediyor!

"ÇOK YEMEK, İDRARA ÇIKMAK VE SU İÇMEK DİYABETİN BELİRTİSİDİR"

Diyabetin belirtileri nelerdir? Sorusuna cevap veren Şahin, "Çok yemek, çok idrara çıkmak ve çok su içmektir. Genelde üç temel belirtisi var. Bunun dışında zaman zaman kan şekerleri düşebilir. İdrara şekerin geçmesi sonucunda vücuttan aşırı su çekilmesi ve çok idrara çıkma gibi sorunlar karşımıza çıkabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mustafa Şahin uyardı: Diyabet, Türkiye nüfusunun yüzde 12'sini tehdit ediyor!

Haberler.com / Melis Yaşar - Sağlık

Şeker Hastalığı Mustafa Şahin Türkiye Sağlık Yaşam Haberler

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Yorumlar (6)

Ceyhun Tarı:

Hepsi yedimiz gıdaların yapaylığı abd de glikoz kullanım değeri%2 bizde çocuk mamasında%15 bunu söyleyen bir doktor bizim kadar birbirini zehirleyen bir toplum yer yüzünde yok

17
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Ömer Tokgöz:

Ne tür önlemler alacaksınız onuda söyleyin

14
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sinan bolat:

Diyabet olurlar tabi hirblife zayıflama N.. e diye bir firma hem şeker ilacı satıyor hem de çikolatalarda olan maddeler ile şeker hastası ediyor hastaları yediğimize içtiğimize çok dikkat etmemiz gerekir

9
0
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Kenan Tepretoğlu:

dünyadaki en büyük iki lobi gıda ve ilaç lobisidir, ilginçtir ikisinin de sahipleri aynıdır, hatta gıda ve ilaçla ilgili tüm basın yayın laboratuvarlar sözde sivil toplum örgütleri herşey ama herşey de hep onların, bu düzene biat eden iktidarlar ayakta kalır, düzen böyledir, sahi ülkede yerli milli ilaç fabrikası kaldı mı

2
0
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sade vatandaş:

çok eskiden toplum endrüstiriyel gıdaları çok fazla kullanmıyor hastalık oranı düşük oluyordu ama şimdi girin bir markete alın bir paketlenmiş bir ürün içeriğine bir bakın raf ömrü uzasın veya tatlansın rengi güzel görünsün diye envai çeşit kimyasal maddeler barındırıyorlar özellikle glikoz fruktoz gibi kalp ve damar sağlığına çok zararlı şeker cinslerinin kullanımı çok arttı sağlıklı nesiller ne yediğini bilen sağlıklı gıdalar yiyen toplumlarla mümkün olur .......tabii parası yettiği kadar

1
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Mert Kalyoncu:

Bu oranı ile 2 ile çarpabilirsiniz. Çoğu kişi tahlil yaptırmıyor ve muayene olmuyor. O yüzden diyabet olduğunun farkında bile olmayıp bununla yaşayan ve hastalığın neden olduğu komplikasyonlar sonucunda ölen tonla insan var.

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