Prof. Dr. Mustafa Şahin uyardı: Diyabet, Türkiye nüfusunun yüzde 12'sini tehdit ediyor!

Haberler.com YouTube stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'a konuk olan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, diyabetin çağın hastalığı olarak geçtiğini ve 85 milyonluk Türkiye nüfusunun yüzde 12'sinin diyabet riski altında olduğunu söyledi.

"85 MİLYONLUK TÜRKİYE NÜFUSUNUN YİZDE 12'Sİ DİYABET RİSKİ ALTINDA"

Diyabetin öngörülenin üzerinden bir artış hızına sahip olduğuna dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, "Diyabet, çağın sorunu ve giderek artıyor. Öngörülenin de üzerinde bir artış hızına sahip. Toplumlarda yüzde 8'lerde diyabet yatkınlığı beklenirdi. Bu rakam bazı toplumlarda yüzde 20'lere çıktı ama genelde beklenen rakam yüzde 12-15'ler civarında. 85 milyonluk Türkiye nüfusunun yüzde 12'si diyabet riski altında olan bir nüfus ve bu da yaklaşık 10 milyon insan demektir ülkemizde." dedi.

"ÇOK YEMEK, İDRARA ÇIKMAK VE SU İÇMEK DİYABETİN BELİRTİSİDİR"

Diyabetin belirtileri nelerdir? Sorusuna cevap veren Şahin, "Çok yemek, çok idrara çıkmak ve çok su içmektir. Genelde üç temel belirtisi var. Bunun dışında zaman zaman kan şekerleri düşebilir. İdrara şekerin geçmesi sonucunda vücuttan aşırı su çekilmesi ve çok idrara çıkma gibi sorunlar karşımıza çıkabilmektedir." ifadelerini kullandı.