Haberler

Çin'den Ürdün'deki Filistinli Mültecilere İnsülin Enjektörü Desteği

Çin'den Ürdün'deki Filistinli Mültecilere İnsülin Enjektörü Desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, Birleşmiş Milletler ile işbirliği yaparak Ürdün'deki Bekaa Mülteci Kampı'nda Filistinli mültecilere insülin şırıngası bağışında bulundu. Bu yardım, 43.000'den fazla mülteciye fayda sağlamayı amaçlıyor.

AMMAN, 29 Ocak (Xinhua) -- Çin, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'yla (UNRWA) işbirliği içinde Ürdün'deki Bekaa Mülteci Kampı'nda düzenlenen etkinlikte Filistinli mültecilere insülin şırıngası yardımı yaptı.

Çin'in Ürdün Büyükelçisi Guo Wei çarşamba günü yapılan bağışın Filistinlilere yönelik insani yardıma ve UNRWA'ya uzun süredir verdikleri desteği yansıttığını söyledi. Guo, Filistinlilere yönelik insani yardım çabalarını desteklemek üzere ajansla çeşitli kanallar aracılığıyla işbirliğini sürdüreceklerini belirtti.

Küresel Kalkınma ve Güney-Güney İşbirliği Fonu'nun finanse ettiği projenin, Batı Şeria, Gazze, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de insülin tedavisine ihtiyaç duyan 43.000'den fazla Filistinli mülteciye fayda sağlanması bekleniyor. Yalnızca Ürdün'de diyabetten muzdarip yerel mültecilerin en az bir yıllık ihtiyacını karşılayacak 11 milyondan fazla şırınga dağıtılacak.

Şırınga almaya gelen Rayda Cevabre, kampın sağlık merkezinde bir aydan fazla süredir stokların tükenmiş olduğunu, bu nedenle eczaneden şırınga satın almak zorunda kaldığını hatırlatarak, paradan tasarruf amacıyla şırıngaları tekrar tekrar kullandığını söyledi. Cevabre artık günde iki kez kesintisiz insülin enjeksiyonu yapabildiğini belirtti.

Ürdün'de bulunan yaklaşık 30.000 Filistinli mülteciden yaklaşık 14.000'i günlük olarak insülin iğnesine ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı

Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Bülent Ersoy'un 'Harcayacak yer arıyorum' dediği devasa serveti

İşte "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti
'Öğretmeni küçük yaştaki öğrencisini dudağından öptü' iddiası bambaşka çıktı

"Öğretmeni öğrencisini dudağından öptü" iddiası bambaşka çıktı
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak

Günler sonra resmen başlıyor! Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Mersin'de lüks galeri gibi taksi durağı

Lüks galeri gibi taksi durağı! İli duyan şaşırıyor
İşte Bülent Ersoy'un 'Harcayacak yer arıyorum' dediği devasa serveti

İşte "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti
112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek

112 yıllık koca çınarın 6 puanı silinecek
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü