Sanofi'de üst düzey atama

Sanofi Uluslararası Pazarlardan Sorumlu İnsülin Global Marka Lideri görevine Mine Sayıt atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sanofi'de kariyeri boyunca farklı alanlarda önemli sorumluluklar üstlenen Sayıt, özellikle nadir hastalıklar alanında sağlık ekosistemini güçlendiren çalışmalara liderlik etti.

Bu kapsamda sağlık otoriteleri ve bilimsel paydaşlarla güçlü ve sürdürülebilir işbirlikleri kurulmasına öncülük eden Sayıt, portföy önceliklendirme stratejilerinin hayata geçirilmesi, yeni ülkeler ve bölgelerde büyüme fırsatlarının değerlendirilmesi ile Avrasya genelinde iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlayan işbirliği platformlarının oluşturulmasına katkı sağladı.

Sanofi Avrasya Bölgesi Nadir Hastalıklar Direktörü olarak görev yapan Sayıt, şirketin Uluslararası Pazarlardan Sorumlu İnsülin Global Marka Lideri görevine atandı. Sayıt, yeni görevini Paris'te sürdürecek.

Yeni görevinde Sayıt, insülin portföyünün küresel ölçekte güçlendirilmesine katkı sunarken, farklı ülkeler ile küresel ekipler arasındaki stratejik koordinasyonun geliştirilmesine ve uluslararası iş birliklerinin ilerletilmesine odaklanacak.

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nden mezun olan Sayıt, lisans eğitimini 2004'te Galatasaray Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı. IAE de Toulouse'da 2005'te Stratejik Pazarlama alanında yüksek lisans eğitimini bitirdi. Sanofi'ye 2006'da Pazarlama Mükemmelliği Uzmanı olarak katılan Sayıt, kariyeri boyunca farklı görevler üstlendi.

Son olarak Sanofi Avrasya Bölgesi Nadir Hastalıklar Direktörü olarak görev yapan Sayıt, Care4Rare ve Ankara Üniversitesi NADİR Merkezi gibi sağlık ekosistemine katkı sağlayan projelerin liderliğini yürüttü.