Teis Başkanı Saydan: Sgk'nın Diyabet Hastalarının İnsülin İğne Uçları ile Kan Şekeri Ölçüm Çabuklarında Ödeme Tutarı Artışı Yeterli Değildir

(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası ( Teis ) Genel Başkanı Nurten Saydan, SGK'nın diyabet hastalarının kullandığı insülin iğne uçları ile kan şekeri ölçüm çubuklarında ödeme tutarlarını yüzde 9 oranında artırmasına ilişkin "SGK'nın karşıladığı ödeme tutarının yeterli olmadığı açıktır. Çünkü hastalar oldukça yüksek bir fiyat farkı ödemek zorunda kalıyor. En ucuz strip fiyatını baz alsak bile SGK'nın ödemesi ancak gerçek değerin 3'te 1'ine denk geliyor" açıklamasını yaptı.

Teis Genel Başkanı Nurten Saydan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) diyabet hastalarının kullandığı insülin iğne uçları ile kan şekeri ölçüm çubuklarına yönelik ödeme tutarlarını yüzde 9 oranında artırmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Bu durumun biz eczanelerden kaynaklanmadığını vatandaşlarımızın bilmesini istiyoruz"

"Vatandaş yine de cebinden para ödeyecek" diyen Saydan, şunları kaydetti:

"Kurum, kan şekeri ölçüm çubuğu (Strip) ödemelerine yüzde 9,26 artış yaparak 57,20 liradan 62,50 liraya yükseltti. İnsülin kalemi iğne uçlarına yaptığı ödemeyi ise 54,36 lira dan 59,30 liraya çıkarttı. Diyabet hastalarının en çok ihtiyaç duydukları tıbbi malzemelere yapılan bu zam 2025 enflasyon oranı olan yüzde 30,89'un üçte biri bile değil. Özetleyecek olursak eczanelerimizde 150 lira ile 500 lira arasında fiyatı değişen civarında olan bu ürünlerin çok cüzi bir kısmı SGK tarafından karşılanmaktadır. Bu durum diyabet hastalarımıza maddi olarak büyük bir külfet yüklemektedir. Bu durumun biz eczanelerden kaynaklanmadığını vatandaşlarımızın bilmesini istiyoruz."

Saydan, Türkiye'de 10 milyonu aşan diyabet hastası bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de her altı yetişkinden biri diyabet hastasıdır. Diyabet tanısı konmuş bireylerin yaklaşık yüzde 45'i hastalığının farkında değil. Müdahale edilmezse hasta sayısı 2035 yılında 12 milyona ulaşacak. Türkiye, diyabette Avrupa'da Özbekistan'dan sonra ikinci sırada. Diyabet; tip 1, tip 2, spesifik nedenlere bağlı diyabet ve gebelik diyabeti (gestasyonel diabetes mellitus-GDM) olmak üzere başlıca dört gruba ayrılır. Diyabetli bireylerin çoğunluğunu tip 2 ve tip 1 diyabetli bireyler oluşturmaktadır. Tip 1 diyabet hastaları genellikle günde birkaç kez ölçüm yaparken, Tip 2 diyabet hastaları doktorun önerisine göre ölçüm yapabilir. Kan şekeri ölçüm stripleri ve insülin iğne uçları diyabet hastaları için çok önemlidir.

SGK'nın karşıladığı ödeme tutarının yeterli olmadığı açıktır. Çünkü hastalar oldukça yüksek bir fiyat farkı ödemek zorunda kalıyor. En ucuz strip fiyatını baz alsak bile SGK'nın ödemesi ancak gerçek değerin 3'te 1'ine denk geliyor. TEİS olarak hastaları mağdur eden bu durumun yetkililer tarafından bir an önce düzeltilmesi gerektiğine inanıyoruz."