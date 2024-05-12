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CHP Milletvekili, Diyabet Sensörlerinin Geri Ödemesi Konusunda Verilen Sözlerin Tutulmadığını Belirtti

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CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanı ve Çalışma Bakanı'nın diyabet sensörlerinin geri ödemesi konusundaki sözlerinin yerine getirilmediğini belirterek, çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Sensörlerin aylık maliyeti 4 bin lira civarında ve devletin bu masrafı karşılayabileceği ifade edildi.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın diyabet sensörlerinin SGK geri ödemesine alınacağı yönündeki açıklamalarına karşın bir adım atılmadığını belirterek, "Türkiye gibi uzaya çıktığını, kendi uçağını yaptığını söyleyen bir ülkenin diyabet sensörleri gibi Tip 1 diyabetliler için hayati önem arz eden teknolojiyi esirgemesi büyük bir acı değil de nedir? Verilen sözler tutulmuyor, çocuklarımıza günde 7-8 kez kan şekeri kontrolü yapılması gerekiyor ve bunu yaparken insülin iğnesinin kullanılması çocukları zorluyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Tip 1 diyabet hastası çocuklar için diyabet sensörlerinin SGK geri ödemesine alınacağı sözünün yerine getirilmemesini TBMM gündemine taşıdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren İlgezdi, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 Temmuz 2022'de 'Tip 1 diyabet hastası 0-14 yaş arası evlatlarımızla ilgili müjdemiz var. Bu teşhisle insülin tedavisi gören evlatlardan 11 bin 500 kişiye sürekli glukoz ölçüm cihazı veya ikamesini temin edeceğiz' müjdesini vermişti. Bakan Işıkhan da 7 ay önce aynı sözü tekrarlamıştı. Ancak değişen bir şey yok.

Türkiye gibi uzaya çıktığını, kendi uçağını yaptığını söyleyen bir ülkenin diyabet sensörleri gibi Tip 1 diyabetliler için hayati önem arz eden teknolojiyi esirgemesi büyük bir acı değil de nedir? Verilen sözler tutulmuyor, çocuklarımıza günde 7-8 kez kan şekeri kontrolü yapılması gerekiyor ve bunu yaparken insülin iğnesinin kullanılması çocukları zorluyor. 24 saat glukoz takibi gereken çocuklarımızın yaşadığı üzüntü ve acıyı, çocuklar okuldayken takip edemeyen ailelerinin yaşadığı endişeyi durup düşünmeli.

"BAKAN L ARA ALINAN ARAÇLAR DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE DİYABETLİ ÇOCUKLARIN MASRAFLARI RAHAT Ç A KARŞILANABİLİR"

Diyabet sensörleri ailenin korkusunu azaltıyor, uzaktan izlemi sağlıyor. Böylelikle aileler çocuklarını, okullara ve kreşlere gönül rahatlığıyla gönderebiliyor. Sensörlerin aylık maliyeti yaklaşık 4 bin lira bandında. Ekonomik kriz herkesin malumu bazı ailelerin bunu karşılamaya gücü maalesef yok. Devlet tarafından 18 yaş altı Tip 1 diyabetli çocukların sensörlerinin karşılanması durumda toplam maliyet 1 milyar 100 milyon TL olacaktır, bakanlıklara alınan ya da kiralanan araçların fiyatları düşünüldüğünde rahatlıkla karşılanabilir olduğu ortada. Sağlık Bakanlığı'nın kurduğu bilim kurulu sensörlerin ödemesini kabul etmiş, Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın içinde de kurulan bilim kurulu aynı tavsiyeleri vermişti. Cumhurbaşkanı da müjde olarak duyurmuştu ama gelin görün ki sözler tutulmadı, mağduriyet devam ediyor."

Kaynak: ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Gamze Akkuş İlgezdi Vedat Işıkhan Milletvekili İstanbul Türkiye Sözler Politika Güncel Haberler

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