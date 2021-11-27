İngiltere felaketi yaşıyor! Şiddetli fırtına otobanda koca tırı devirdi - Haberler
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İngiltere felaketi yaşıyor! Şiddetli fırtına otobanda koca tırı devirdi

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İngiltere felaketi yaşıyor! Şiddetli fırtına otobanda koca tırı devirdi

İngiltere'de etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Çok sayıda evin zarar gördüğü ülkede bir tır otobanda fırtınanın şiddeti ile devrildi.

Şiddetli fırtınanın etkili olduğu ingilterede aracı ile seyir halindeyken aracının üzerine ağaç düşmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı üçe çıktı. Fırtınanın elektrik hatlarına verdiği hasardan dolayı 150,000 ev elektriksiz kaldı. Ağaç ve çatıların savrulduğu ülkede bir tır otobanda fırtınanın şiddeti ile devrildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin üzerine ağaç düşmesi sonucu araç ikiye bölündü. Polislerin aracın içinde olmamasından dolayı can kaybı yaşanmadı.

Şiddetli fırtınanın uçurduğu çatı tuğlaları da araçların üzerine düşmesi sonucu bir çok araç hasar gördü. Prefabrik inşa edilen bir çok evin yan yatması sonucu yetkililer evleri tahliye etti.

İşte ülkeden gelen görüntüler;

İngiltere felaketi yaşıyor! Şiddetli fırtına otobanda koca tırı devirdi

İngiltere felaketi yaşıyor! Şiddetli fırtına otobanda koca tırı devirdi

İngiltere felaketi yaşıyor! Şiddetli fırtına otobanda koca tırı devirdi

İngiltere felaketi yaşıyor! Şiddetli fırtına otobanda koca tırı devirdi

İngiltere felaketi yaşıyor! Şiddetli fırtına otobanda koca tırı devirdi

İngiltere felaketi yaşıyor! Şiddetli fırtına otobanda koca tırı devirdi

İngiltere felaketi yaşıyor! Şiddetli fırtına otobanda koca tırı devirdi

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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