İngiltere'de kriz büyüyor! Boris Johnson bu kez de ışın kılıçlı dans videosuyla gündemde

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Mayıs 2020'de Covid-19 kısıtlamalarının yürürlükte olduğu dönemde Başbakanlık Ofisi çalışanlarının kuralları ihlal ederek parti düzenlediği iddialarını doğruladı. Johnson bir süredir devam eden suçlamaların ardından bugün Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada yaklaşık 40 kişinin bulunduğu partiye katıldığını kabul ederek özür diledi.

"İŞ ETKİNLİĞİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Johnson, söz konusu tarihte saat 18.00 civarında personele teşekkür etmek için Downing Street'te yer alan başbakanlık ofisinin bahçesine gittiğini ancak toplantının bir "iş etkinliği" olduğunu düşündüğünü söyledi. Toplantıda 25 dakika boyunca kaldığını söyleyen Johnson, "Geriye dönüp baktığımda herkesi içeri göndermeliydim. Onlara teşekkür etmenin başka bir yolunu bulmalıydım" şeklinde konuştu. "Doğru anlamadığımız şeyler oldu. Yaptığımız şeylerden bazılarının doğru olmadığını öğrendik" ifadesini kullanan Johnson, "içtenlikle özür dilediğini" belirterek sorumluluk alması gerektiğini de sözlerine ekledi.

"İNSANLARIN ÖFKE DUYDUĞUNU BİLİYORUM"

Johnson kamuoyunda büyük tepki toplayan olayla ilgili olarak "Özür dilemek istiyorum. Biliyorum ki, ülke çapında milyonlarca insan son 18 aydır olağanüstü fedakarlıklar yaptı. Büyük ızdırap çektiklerini biliyorum. Yakınları için yas tutamadılar, yaşamlarını istedikleri gibi, istedikleri şeyleri yaparak yaşayamadılar. Başbakanlık'ta kuralları koyan kişiler tarafından kurallara uyulmadığını düşünerek bana karşı yönetimimle ilgili öfke duyduklarını biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

JOHNSON'IN ÜZERİNDEKİ İSTİFA BASKISI ARTIYOR

Avam Kamarası'nda milletvekilleri ve muhalefet liderleri tarafından büyük bir baskı ile karşılanan Johnson, istifa etmeye çağrıldı. Johnson'ın itirafına yanıt veren İşçi Partisi Lideri Sir Keir Starmer, Johnson'ı istifaya çağırarak kendini savunmasının İngiliz halkını gerçekten rahatsız edecek kadar "gülünç" göründüğünü söyledi. Starmer, Johnson'a seslenerek "Artık parti bitti başbakan" dedi. Johnson'ın yolundan sapmış acınası biri gibi göründüğünü söyleyen Starmer, Johnson'ın eylemlerini bakanlık yasasının açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

IŞIN KILICIYLA DANS VİDEOSU SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Sosyal medya kullanıcılarının "Partici Johnson" diyerek sorumsuzlukla suçladığı Johnson'ın gittiği bir partideki ışın kılıcıyla ettiği dansın videosu ülkede gündeme oturdu. Johnson'ın 2009'da Londra belediye başkanı olduğu dönemde çekildiği ve bir Noel partisinde Londra Meclisi'nin o zamanki başkanıyla dans ettiğini iddia edilen görüntüleri, alay konusu oldu. Işın kılıcıyla birlikte dans pistinde kendinden geçmiş bir şekilde dans eden Johnson'ın bu videosu, başbakanın sorumsuz davranışlarının bir simgesi olarakgösterildi.

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