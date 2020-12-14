İngilizce sözler | İngilizce aşk sözleri! İngilizce en güzel, en anlamı sözler ve Türkçe anlamları!

En güzel ve en anlamlı İngilizce sözler, Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşım yaparken kullanabileceğiniz, durum paylaşırken ve biriyle mesajlaşırken yararlanabileceğiniz sözlerdir. Bu yazımızda en güzel, en anlamlı ve kısa İngilizce sözleri bulabilirsiniz.

İngilizce sözler son yıllarda sosyal medya paylaşımlarında, hikayelerinde ve durum bildirilerinde tercih edilen sözlerdir. Bu yazımızda en anlamlı ve en güzel İngilizce sözleri derledik. Ayrıca İngilizce aş sözleri sayesinde sevdiğiniz kişiye mesaj atarken ya da sosyal medya üzerinden paylaşım yaparken sevginizi ifade edebilirsiniz!

EN ANLAMLI VE EN GÜZEL İNGİLİZCE SÖZLER

İngilizce sözler ile paylaşım yapmak, durum yazmak ya da mesaj göndermek isterseniz size burada en güzel ve en anlamlı İngilizce sözleri sunuyoruz.

"Wealth is the slave of wise man, the master of a fool." (Zenginlik, bir bilgenin kölesi, bir aptalın efendisidir.)

"Do it today, or regret it tomorrow." (Bugün yap ya da yarın pişman ol!)

en anlamlı ingilizce sözler

"If it is important to you, you will find a way. If not, you'll find an excuse." (Eğer senin için önemliyse bir yolunu bulursun. Eğer değilse bir bahane bulursun.)

"Don't try to be different. Just be good. To be good is different enough. " (Farklı olmaya çalışma. Sadece iyi ol. İyi olmak yeterince farklıdır.)

en güzel ingilizce sözler

"The secret of happiness is freedom, the secret of freedom is courage. " (Mutluluğun sırrı özgürlüktür, özgürlüğün sırrı cesarettir.)

If opportunity doesn't knock, buiId a door. (İmkânlar kapıyı çalmana olanak tanımıyorsa, kapı inşa et.)

"The future depends on what we do in the present." (Gelecek, şimdiki zamanda ne yaptığımıza bağlıdır.)

You can't change what's going on around you until you start changing what's going on with you. (İçinde olup bitenleri değiştirmeden etrafında olup bitenleri değiştiremezsin.)

"Sometimes you have to travel a long way to find what is near." (Bazen yakın olanı bulmak için uzun bir yolculuk yapmanız gerekir.)

"If you are born poor its not your mistake. But if you die poor its your mistake." (Eğer fakir olarak doğduysanız, bu sizin hatanız değildir. Fakat fakir olarak ölürseniz, bu sizin hatanızdır.)

Chose a job you love, and you will never have to work a day in your life. (Sevdiğin bir işi seç, böylece hayatta tek bir gün bile çalışmamış olursun.)

Be not afraid of going slowly, be afraid only of standing still. (Yavaş gitmekten korkma, yerinde durmaktan kork.)

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır.)

Everyone wants, happiness. No one wants pain. But you can't have a rainbow without a little rain. (Herkes mutluluk ister. Hiç kimse acı istemez. Fakat biraz yağmur olmadan gök kuşağını göremezsiniz.)

İNGİLİZCE AŞK SÖZLERİ

İngilizce aşk sözleri, sevginizi ifade ederken kullanabileceğiniz en şık ve en anlamlı ingilizce sözlerdir. Sevdiğiniz kişiye mesaj atarken, onunla bir sosyal medya paylaşımı yaparken hatta ona bir hediye verirken bile İngilizce aşk sözlerinden yararlanabilirsiniz.

"When you realize you want to spend the rest of your lige with somebody, you want the rest of your lige to start as soon as possible." (Hayatının kalanını geçirmek istediğin kişiyi bulduğunda hayatının kalanı hemen başlasın istersin.)

Shall I compare you to a summer's day? You are more lovely and more moderate. W. Shakespeare (Seni bir yaz gününe benzetmek mi, ne gezer? Çok daha güzelsin sen, çok daha cana yakın.)

Love is the beauty of the soul. (Aşk ruhun güzelliğidir.)

Try to be a rainbow in someone's cloud. (Birinin bulutunda gökkuşağı olmaya çalışın.)

"The first of all stars in the sky, you brighten the night." W. Shakespeare (Tüm gökteki yıldızların ilki, sen aydınlatırsın geceyi!)

"Maybe I don't know that much but I know this much is tue, I was blessed because I was loved by you."(Belki çok şey bilmiyorumdur ama bildiğim bir şey var ki o da çok şanslı olduğumdur çünkü senin tarafından sevildim.)

"And in her smile I see something more beautiful than the stars." (Gülüşünde, yıldızlardan daha güzel şeyler görüyorum.)

"I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you." Roy Croft (Seni seviyorum, olduğun kişi için değil, seninleyken olduğum kişi için.)

Where there is love there is life. (Aşkın olduğu yerde hayat vardır.)

ingilizce aşk sözleri

"l can't promise to fix all of your problems, but l can promise you won't face them all alone. " (Tüm sorunlarını çözebileceğime söz veremem ama onlarla tek başına savaşmayacağına söz verebilirim!

True Love stories never have endings. (Gerçek aşk hikayelerinin sonu yoktur.)

"My big afraid to losing you." (Benim en büyük korkum seni kaybetmek)

"All that you are is all that I'll ever need." (Her şeyinle ihtiyacım olan her şeysin.)

"One word frees us of all the weight and pain of life: That word is: love." Sophocles (Tek bir kelime bizi hayatın acılarından ve ağırlığından kurtarabilir. O da "aşk".)

KISA İNGİLİZCE SÖZLER

Kısa İngilizce sözler ile sosyal medya paylaşımlarınıza güzel ve anlamlı ingilizce notlar ekleyebilirsiniz. Kısa İngilizce sözler genellikle sosyal medya ve Whatsapp durumlarında kullanılıyor. Aşağıda sizin için seçtiğimiz İngilizce kısa sözler en anlamlı sözlerdir.

"Be an encourager, the world has enough critics already." (Cesaret vericilerden ol, dünyada zaten yeterince eleştirici insan var.)

Everything has beauty, but not everyone sees it. (Herşeyde bir güzellik vardır, ama herkes bunu göremez.)

Stop talking about darkness and light a candle. (Karanlık hakkında konuşmayı bırakın, bir mum yakın.)

"If you want to shine like the sun, first burn like the sun!" (Eğer güneş gibi parlamak istiyorsan önce güneş gibi yan.)