İngilizce Güzel Sözler ve Anlamları - İngilizce Havalı Sözler ve Güzel Cümleler

Anlatmak istediğiniz şeylere Türkçe sözler yetmiyor mu? İşte sizler için derlediğimiz birbirinden güzel İngilizce güzel sözler ve anlamları - İngilizce havalı sözler ve güzel cümleler. Ama yine de bilmediğiniz bir dilin anlam yüklenmiş sözleri sizin dilinizde yeterli anlama sahip olmadığını da unutmayın...

Konuşma dili, her kültürün kendi içinde sahip olduğu birtakım zenginlikler sayesinde şekillenir. Bu çeşitliliğin en başında deyimler ve atasözleri gelir. Ardından toplum tarafından benimsenmiş belli kalıplar yer alır. Örneğin, kimin tarafından söylendiği bilinmeyen yani anonim olan, ancak yıllar boyunca nesilden nesile geçmiş bazı özlü sözler ile önemli kişilerin, yazarların ya da düşünürlerin paylaştıkları bazı cümleler, bu kalıplar arasında sayılabilir. Bu sayede, gündelik konuşmalarda çok daha zengin bir dil kullanılmış olur. Üstelik bu sözlerin altında yatan anlamlara dayanarak kişiler, hayat felsefelerini biçimlendirebilir ve kendilerini motive edebilir.

İNGİLİZCE SÖZLER

"In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on"

"Üç kelimeyle hayat hakkında öğrendiğim her şeyi özetleyebilirim: hayat devam ediyor."

"Life is made of ever so many partings welded together."

"Hayat, birbirine kaynaklanmış çok fazla bölümden oluşur."

"I wish everthing was as easy as getting fat."

"Keşke her şey kilo almak kadar kolay olsaydı. "

"True love isn't found, it's built."

" Gerçek aşk bulunmaz, inşa edilir."

"The less you talk, the more you're listened to"

"Ne kadar az konuşursan, o kadar çok dinlenirsin."

""Love the life you live. Live the life you love." "

"Yaşadığın hayatı sev. Sevdiğin hayatı yaşa."

"He is happiest, be he king or peasant who finds peace in his home."

"İster kral ister köylü olsun, en mutlu insan evinde huzur bulan insandır."

"Always remember that you are absolutely unique. Just like everyone else"

"Her zaman kesinlikle benzersiz olduğunu hatırla. Tıpkı diğer herkes gibi."

"Nothing is what it seems."

" Hiçbir şey göründüğü gibi değildir."

" I am strong but I am tired."

" Güçlüyüm ama yoruldum."

"Bring to me life!"

" Beni hayata döndür!"

"I think; therefore I am."

"Düşünüyorum. Öyleyse varım."

"If you are born poor its not your mistake. But if you die poor its your mistake."

"Eğer fakir olarak doğduysanız, bu sizin hatanız değildir. Fakat fakir olarak ölürseniz, bu sizin hatanızdır."

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams."

"Gelecek, hayallerinin güzelliğine inananlara aittir."

"Don't criticize what you can't understand."

"Anlamadığın şeyi eleştirme."

"Die with memories not dreams."

" Anılarla öl, hayallerle değil."

"You only live once so thinh twice."

" Sadece bir kere yaşıyorsun, o yüzden iki kere düşün."

"I wish people had trailers."

"Keşke insanların fragmanları olsaydı. "

"What's past is past. Time to move on."

"Geçmiş geçmiştir. Harekete geçme zamanı. "

"Don't expect people to change."

"İnsanların değişmesini beklemeyin."

"I will never get tired of you."

" Senden asla sıkılmayacağım."

"An intelligent hell would be better than a stupid paradise"

"Zeki bir cehennem, aptal bir cennetten daha iyidir."

"There is no friend as loyal as a book."

"Kitap kadar sadık hiçbir arkadaş yoktur."

"It is during our darkest moments that we must focus to see the light."

"En karanlık anlarımızda ışığı görmeye odaklanmalıyız."

"Whoever is happy will make others happy too"

"Mutlu olan başkalarını da mutlu edecektir."

"Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail."

"Yolun gittiği yere gitmeyin, yolun olmadığı yere gidin ve bir iz bırakın."

"You can cut all the flowers, but you cannot keep spring from coming."

"Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelmesini engelleyemezsiniz."

"The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall." -Nelson Mandela"

"Yaşamdaki en büyük zafer asla düşmemek değil, her düştüğümüzde yükselmektir."

"The way to get started is to quit talking and begin doing."

"Başlamanın yolu konuşmayı bırakmak ve yapmaya başlamaktır"

"Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma – which is living with the results of other people's thinking."

"Zamanınız sınırlı, bu yüzden başka birinin hayatını yaşayarak boşa harcamayın. Başkalarının düşüncelerinin sonuçlarıyla yaşayan dogma tarafından tuzağa düşürülmeyin."

"Do not disturb someone who does not feel your absence with your presence"

"Yokluğunuzu hissetmeyeni varlığınızla rahatsız etmeyin."

"Life is what happens when you're busy making other plans."

"Hayat siz planlar yaparken olan şeydir."

"Life itself is the most wonderful fairy tale"

"Hayatın kendisi en güzel masaldır."

"Keep smiling, because life is a beautiful thing and there's so much to smile about." -Marilyn Monroe"

"Gülümsemeye devam et, çünkü hayat güzel bir şey ve gülümsemek için çok şey var."

"The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart."

"Dünyadaki en iyi ve en güzel şeyler görülemez, hatta dokunulmaz – kalp ile hissedilmeleri gerekir."

"War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength"

"Savaş barış demektir. Özgürlük köleliktir. Cehalet güçtür."

"The two most powerful warriors are patience and time."

"En güçlü iki savaşçı sabır ve zamandır."

"If life were predictable it would cease to be life, and be without flavor."

"Hayat öngörülebilir olsaydı, yaşam olmaktan vazgeçerdi ve lezzetsiz olurdu."

"If you look at what you have in life, you'll always have more. If you look at what you don't have in life, you'll never have enough"

"Hayatta sahip olduklarınıza bakarsanız, her zaman daha fazlasına sahip olursunuz. Hayatta sahip olmadığınız şeylere bakarsanız, asla yeterli olmayacaksınız."

"Life is really simple, but we insist on making it complicated"

"Hayat gerçekten basit, ama biz onu karmaşık hale getirmekte ısrar ediyoruz."

" Hate is heavy, let it go."

" Nefret ağırdır, bırak gitsin."

"Beauty will save the world."

" Dünyayı güzellik kurtaracak."

"If it's meant to be it will be."

"Olması gerekiyorsa olacaktır. "

"Do what is right, not what is easy."

"Doğru olanı yap, kolay olanı değil."

" I don't trust words, I trust actions."

" Sözlere güvenmem, hareketlere güvenirim. "

"If you had one wish, what it would be?"

"Eğer bir dileğin olsaydı ne olurdu?"

"You reap what you sow."

"Ne ekersen onu biçersin."

"Memories never die. "

"Hatıralar asla ölmez."