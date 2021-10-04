İnfluencer nedir, ne demek? Influencer Türkçe'si nedir, ne anlama geliyor? Influencerlar ne iş yapar? Nasıl influencer olunur? Influencer kime denir?

İnfluencer ne demektir, Türkçe anlamı nedir? gündemin merak edilen soruları başında geliyor. Sosyal medya işleri ile uğraşanlar İnfluencer nedir, ne demek? Influencer Türkçe'si nedir, ne anlama geliyor? Influencerlar ne iş yapar? Nasıl influencer olunur? merak etmektedir. Peki, İnfluencer nedir? İnfluencer ne demek?

INFLUENCER NEDİR, NE DEMEK?

İnfluencer Türkçe karşılığı "Etkileyici" veya "Etkileyici kişi" anlamlarına gelmektedir. Kısacası; Genellikle sosyal medyayı aktif şekilde kullanan, paylaşımlarıyla yüksek sayıda beğeni ve erişim sağlayan kişilere influencer denir.

İnternet ünlüsü, fenomen, influencer veya mikro ünlü, şöhretlerini internet aracılığıyla edinmiş veya geliştirmiş kişidir.

İNTERNET ÜNLÜSÜ (İNFLUENCER) NEDİR?

İnternet ünlüsü, fenomen, influencer veya mikro ünlü, şöhretlerini internet aracılığıyla edinmiş veya geliştirmiş kişidir. Sosyal medyanın yükselişi insanların küresel bir izleyici ve takipçi kitlesine ulaşmalarına yardımcı olmuştur.

İnternet ünlüleri genellikle belirli bir yaşam tarzını veya tutumunu destekleyen yaşam tarzı guruları olarak çalışırlar ve moda, teknoloji, bilgisayar oyunları, politika, eğlence ve diğer konularda önemli etkileme güçleri olabilir. Ayrıca influencer'lar (sosyal medya etkileyicileri) şirketler tarafından hayranlarına ve takipçilerine platformlarında ürün tanıtımı yapmaları için işe alınabilirler.

YOUTUBE ÜNLÜLERİ

YouTube yıldızlarının Y kuşağı üzerinde geleneksel ünlülerden daha büyük bir etkisi olduğu görülmektedir. Bunun arkasındaki ana nedenlerden biri, bu kuşağın televizyon izlememesi ve mobil cihazlardan erişebilecekleri platformları kullanmayı tercih etmesidir. Kullanıcıların %70'i YouTube ünlülerinin pop kültürünü değiştirdiğini ve şekillendirdiğini söylemektedir. Kullanıcıların % 60'ı ise en sevdikleri YouTube yıldızlarının önerilerinin bir TV ya da film yıldızınınkine kıyasla para harcama üzerindeki kararlarına daha etkili olacağını belirtmiştir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Youtube, 2018 yılında 15.5 milyon dolar kazanmış PewDiePie gibi YouTube ünlüleri için kazançlı bir platform olabilir. Reklam kazançlarının yanı sıra Youtuberlar ayrıca merchandise olarak adlandırılan kendi ürünlerini yaratarak gelir kaynaklarını da genişletebilir. Benzer şekilde, moda blogcuları ve Instagram ünlüleri markaları platformlarında tanıtarak ve kendi markalarını geliştirerek para kazanabilirler.

VLOGGER NE DEMEK?

Video günlüğü, video blog veya vlog belli bir zaman aralığı dahilinde ve yine çoğu kez belli bir konuya bağlı olarak video kaydı yöntemi ile blog (günlük) tutulması. Genelde rastlanan vlog türü, kullanıcının webcam karşısına geçmesi ve belli bir konuda her gün bir video kaydı oluşturmasıdır. Bazı durumlarda ise hiçbir konuya bağlı olmadan video kaydını yapan kullanıcının o günkü ruh haline bağlı olarak bir konu seçilebilir.

INFLUENCER TARİHÇESİ

İlk sosyal medya platformu SixDegrees.com 1997'de açıldı. Kullanıcılar bir profil yaratıp diğer kullanıcılarla arkadaşlık kurabilmekteydi.

O zamandan beri, sosyal medya sadece iletişimin değil, sosyal yaşamın, iş hayatının ve haber yayıncılığının merkezi bir parçası haline geldi. En popüler sosyal medya platformlarından bazıları Facebook, YouTube, WhatsApp, WeChat, Instagram, Tik Tok ve Twitterdır.

INFLUENCİNG NE DEMEK?

Etkileyici pazarlama ya da özgün adıyla Influencing, sosyal etkiye sahip olan İnternet ünlülerinin onaylarını veya ürün yerleşimlerini içeren bir sosyal medya pazarlaması türüdür.

Etkileyici içeriğe örnek olarak influencer'ların potansiyel bir alıcının rolünü oynadıkları veya üçüncü şahıslar olarak yer alabilecekleri referans reklamlar gösterilebilir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

INFLUENCER NASIL OLUNUR?

1. KATEGORİYİ BELİRLEYİN

Bir ya da iki platforma odaklanın. Tüm platformlarda aktif olmaya çalışmak içerik kalitenizin düşmesine neden olabilir. Her platformun kendi dinamikleri vardır, bu nedenle Instagram tipi videolar TikTok'ta etkileşim almaz.

2. İŞLETME HESABINA GEÇİN

Hemen hesabınızı işletme hesabına çevirin. Bu sayede kitlenizle ilgili dataya ulaşabilir ve işletme hesaplarına sağlanan avantajlardan faydalanabilirsiniz.

3. BİYOGRAFİNİZİ DOĞRU DOLDURUN

Profilinizi ilk defa ziyaret eden birini yakalamak için çok kısıtlı vaktiniz var! Bu nedenle biyografinizi nasıl doldurduğunuz çok önemli. Örneğin, yiyecek-içecek kategorisinde içerik üreten bir influencer'sanız biyografinizde 'yemek tarifleri, yemek fotoğrafçılığı, sağlıklı tarifler' gibi bilgiler verin.

4. YENİLİKTEN KORKMAYIN

İşletme hesabınızdan içeriklerinizin ulaştığı hedef kitleyi detaylı görebiliyorsunuz. O kitlenin hangi içeriklerinizle ilgilendiğini analiz edip sonraki paylaşımlarınızı buna göre kurgulamalısınız. Odağınızın çok dışına çıkmadan farklı mesajlar ve içerik tipleri denemekten de korkmayın.

5. İSTİKRAR ŞART

Unutmayın, başarılı bir influencer olmak istiyorsanız takipçilerinizle etkileşimde kalmalısınız. Düzenli içerik üretmek sizi takipçilerinizle etkileşimde tutacaktır. Özellikle yeni başlayanlar için her gün içerik üretmek çok önemli.

6. ÇEŞİTLİ PROGRAMLARA İHTİYACINIZ OLACAK

Fotoğraf/video düzenleme programları en yakın arkadaşlarınız olacak. Ücretli ya da ücretsiz uygulamalarla içeriklerinizi mükemmelleştirin ve gerekirse ufak da olsa bir harcama yapmaktan kaçınmayın!

7. MARKALARLA İLETİŞİME GEÇİN

Mutlaka sosyal medya hesaplarınıza e-posta adreslerinizi ekleyin, deneyimlediğiniz markaları takipçilerinizle paylaşın ve markalara direkt olarak ulaşmaktan çekinmeyin. İçerik ürettiğiniz alana uygun markaları tespit edin ve onlar için yapabileceklerinizden bahseden e-postalar atın. Bu gerçekten işe yarıyor.

8. YATIRIM YAPIN

İyi ekipmana yatırım yapın. Başlangıçta akıllı telefonlarınızın kameraları yeterli olacaktır fakat zaman geçtikçe içerik kalitenizi yükseltmek isteyeceksiniz. İlk etapta düşük bütçeli vlogger kitleri, tripod, bu sıralar çok popüler olan 'ringlight'lar (daire şeklindeki ışık) ve ücretli birkaç düzenleme programı iş görecektir. 2.000-2.500 liralık bir bütçeyle stüdyo kalitesinde içerik üretebilirsiniz.

9. INFLUENCER ARKADAŞLAR EDİNİN

Halihazırda kendini ispatlamış bir influencer'ın sizin içeriklerinizi beğendiğini takipçileriyle paylaşması hesabınızı büyütmek için harika bir yol. Kendi fotoğrafınızı paylaşmaktan da çekinmeyin. Takipçileriniz ara sıra da olsa sizi görmek, gerçek sizi tanımak istiyor.

10. HAYATINIZA DAHİL EDİN

İnsanları etkileşime davet edin. "Siz ne düşünüyorsunuz", "Düşüncelerinizi post'un altına yorum olarak bekliyorum", "Peki ya sizce" gibi cümlelerle teşvik edici olun. Bunlar hem takipçilerinizi harekete geçirmek hem de içeriğinizin özellikle Instagram'da 'Keşfet' bölümünde yer alması için kullanabileceğiniz taktiklerden biri. Takipçilerinizle konuşun. Onlara bir sonraki içeriğinizi, o akşam pişireceğiniz yemeği ve hatta hangisini alacağınıza karar veremediğiniz tişörtü bile sorun. İnsanlar kendilerini sizin hayatınızın bir parçası gibi hissettikçe size ve içeriklerinize olan bağlılıkları artacak.

BUNLARI YAPMAYIN!

Mümkünse uzun dönemli marka ilişkileri kurmaya çalışın. Aynı anda birden fazla markayla çalışmak takipçilerinizin gözünde 'influencer yorgunluğu' dediğimiz 'reklam körleşmesi' yaşamasına neden olabilir.

Birbirine rakip markalarla sık aralıklarla işbirliği yapmayın. Bu, takipçileriniz arasında güven skorunuzun ve bir süre sonra içerik etkileşimlerinizin dramatik biçimde düşmesine neden olur.

Kullanmadığınız ürünü önermeyin. Bugüne kadar takipçilerinizle paylaştığınız hassasiyetlerinizle çelişen marka işbirlikleri yapmayın, tutarlı olun.

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