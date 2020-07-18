İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde tam kapasite üretime geçildi
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İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde tam kapasite üretime geçildi

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (İMES), koronavirüs nedeniyle azalan üretim kapasitesini yeniden tam kapasiteye çıkardı.

İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde tam kapasite üretime geçildi
18.07.2020 10:21 | Son Güncelleme: 18.07.2020 10:25
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (İMES), koronavirüs nedeniyle azalan üretim kapasitesini yeniden tam kapasiteye çıkardı. Salgın döneminde yüzde 25'e yakın bir üretim kaybı yaşandığını belirten İMES Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, "İhracat rakamları mart başı döneminden daha iyi durumda, çünkü Türkiye'nin artık güvenilir bir tedarik zincirine sahip olduğu Avrupa tarafından görüldü" dedi.

Dilovası'nda 301 hektar alan üzerine kurulu, içerisinde 205 firmanın bulunduğu İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde, koronavirüs salgını nedeniyle yüzde 25 oranında düşen üretim, yeniden tam kapasiteye çıkarıldı. Otomotiv sektöründen savunma sanayisine kadar birçok alanda yerli üretim yapılan sanayi bölgesinde, yıllık ortalama 700 milyon dolarlık ürün ihraç ediliyor.  

Türkiye ekonomisine önemli derecede katkı sağladıklarını söyleyen İMES Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, ihracat rakamlarının koronavirüs salgını öncesindeki seviyeye ulaştığını söyledi. Salgın döneminde Avrupa'nın Türkiye'de üretilen ürünlere karşı güveninin arttığını ifade eden Küçükay, "Koronavirüs salgınından önce buradaki üretim rakamları gerçekten iyiydi. Türk ekonomisi zaten 2019 yılının ikinci yarısındaki daralmadan sonra yeniden hızlı bir kalkınmaya geçti. 2020 yılında da mart ayının ortalarına kadar gerçekten önemli bir büyüme rakamı kaydetmişti. Ancak salgın başladıktan sonra haliyle üretimlerde bir düşüş gözlendi. Biz üretim kapasitesini elektrik saatlerindeki anlık okuma sisteminden hesaplıyoruz. Mart ayının 15'inden itibaren elektrik tüketimlerinde yüzde 25'e kadar bir düşme yaşandı ve ondan sonraki süreçte yatay bir seyir izledi. Haziran ayının ortalarından itibaren de yeniden yükselmeye başladı şu anda salgından önceki rakamlara ulaştık." dedi. Türkiye'nin çok önemli bir tedarik merkezi olduğu Avrupa tarafından görüldüğünü belirten Küçükay, "Gayet güzel çalışır vaziyetteyiz. İhracatlar da mart başı döneminden daha iyi durumda, çünkü Türkiye'nin artık güvenilir bir tedarik zincirine sahip olduğu Avrupa tarafından görüldü. Uzak Doğu'dan bilhassa Çin'den gelen mallar hem uzaklık dolayısıyla hem de maliyet nedeniyle Avrupa için çok uygun değil. Türkiye'nin çok önemli bir tedarik merkezi olduğu Avrupa tarafından görüldüğü için ihracat rakamları da yükselmeye başladı. Haziran ayı ihracat rakamları geçen yılın aynı dönemindeki ihracat rakamlarına göre yüzde 15,9 daha fazla. Salgın dönemindeki aylara göre yüzde 35-40 daha fazla ama ekonominin hareketli olduğu geçen seneye göre rakamlar arttı. O yüzden Türkiye'de artık ekonomi yavaş yavaş toparlanıyor." diye konuştu.'İHRACATIMIZ GEÇEN YILA GÖRE ARTTI' İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan ihracatın geçen yıla göre artış gösterdiğini açıklayan Küçükay sözlerine şöyle devam etti:   "Geçen yılki envanter rakamlarımızda ihracatımız 680 milyon dolardı. Şimdi bu rakam biraz daha yükseldi. Sene başında sayı baya bir arttı daha sonra salgın nedeniyle düştü, şimdi yavaş yavaş sene başındaki rakamlara doğru çıkıyoruz. Geçen senenin sonunda ölçtüğümüz rakam 680 milyon dolar. Yıl sonuna doğru 750 milyon dolara yakın bir ihracat rakamı yakalamayı hedefliyoruz." 'TASARIM VE YAZILIM ÜRETME YETENEĞİNE SAHİBİZ'

Yalnızca fiziksel üretim anlamında değil, yazılım konusunda da gelişmelerin yaşandığını söyleyen Küçükay, "Burası makine ihtisas organize sanayi bölgesi olduğu için katma değeri yüksek ürünler üretiyoruz. Buranın ihracat birim kilogram ortalama fiyatı 7 dolar, Türkiye ortalaması ise 1,4 dolar. O yüzden biz yönetim olarak hedeflerimizden birisini dünya markaları yaratmak üzerine koyduk. Firmalarımızdan birçoğu ürünü kendi tasarlayıp üretebiliyor, bu nedenle dünya markası olabilecek birçok firmamız var. Türkiye'de artık sanayide tasarım, yazılım üretme yeteneğine sahibiz. Önemli olan bu potansiyeli git gide yükseltmek. Hedefimiz de bu." ifadelerini kullandı.


- Kocaeli

Kaynak: DHA

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