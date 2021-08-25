İmamoğlu, İBB'nin kahramanları ile piknik yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm küçük küçük endişe içinde izinan orman yangınlarına karşı mücadele eden İBB'nin kahraman kişilik ve aileleriyle bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akdeniz ve Ege'de çıkan yangınlara karşı kişica mücadele eden İBB ve aileleriyle, Kemerburgaz Kent Ormanı'nda piknik organizasyonla bir araya geldi. Kahraman 825 İBB'nin piknikte, İBB Genel Can Akın Çağlar, Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ve diğer bölümün hazır hazır.

SİZLERLE OLMAKTAN MUTLUYUM

İBB'nin kahramanları ve aileleriyle bir arada olandan sayılmaz, "İnsanı gururlandıran, ailesiyle çalışma deneyimidir" sözleriyle dile İmamoğlu, "Sizler gibi yol arkadaşı olduğu için, sizin gibi insanlarla bir arada olduğunuz için çok çok" dedi.

VERDİĞİNİZ MESAJ ÇOK DEĞERLİYDİ

Batı Bölgesi'nde yaşanan sel felaketine müdahale eden geri dönüşünde onları da selamlayacağını belirten İmamoğlu, "Felaketlerin yaşananlar hakkında yaşananlar, yaraların düşünülmesi planlanıyor. Ne mutlu bana. İstanbul halkına ne mutlu. Sizin gibi, İstanbul için verme mücadelesinin içinde olan şeyler için çalışmak için çalışmak,'İhtiyaç eğitiminde olanlardan çok değerliydi. Bu manada bütün emekçi dostlarıma, görev alan herkese, yol arkadaşına tek tek tek atıyorum. Tek tek başınıza rahatlayın" diye konuştu.

İSTANBUL, TÜRKİYE'NİN LOKOMOTİFİDİR

Felaketlerde telafisi mümkün olmayan olaylarla karşılaşmayı ifade eden İmamoğlu, kurslara Allah'tan rahmet dileyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu afetlerin, hiçbir şeyi başaramayacağımı da sarfedemezsiniz. Şunu kanıtlamak; İstanbul Türkiye'dir. İstanbul gerçek Türkiye'nin ona lokomotifidir. Yardımlaşmadaki lokomotifidir. Türkiye'de ekonomiyi iyi yapacaksanız İstanbul'da iyi bir şeyler olması gerekiyor. Türkiye'nin vicdanını İstanbul temsil eder, İstanbul'u temsil eder. küçükin dört bir yardıma koşturmaya devam etmeye devam. Dolayısıyla aynı zamanda, altı milyon İstanbul'un yardımına koşan, o on altı milyon elleri olduğunuza, yüreğinize sahip olduğunuza. Cesaretinizle, çalışkanlığınızla, onunla olan sevginizle bizlerle tanışmanızı, gönüllerinizi kazanmanız. Bu manada Allah yolundan şifa versin."

İNSANLIĞA VE HAYATA YAPTIĞINIZ KATKILAR İÇİN MİNNETTARIZ

İmamoğlu, cuma günü incelemelerinde bulunacağını, büyük ihtimalle normale dönüşmesi için 11şehir belediyesi olarak kayıt yapacaklarını. İmamoğlu, Doktorun eğitimini iyileştirdiğini ifade eder, konuşmasını mezuniyet:

"Kahramanlarımızı yalnız bırakmayanlara, ailelerini yollayan, arkalarında çok gerçekleştirileceklerine, tasarımına da minnet ifadeleri iletiyorum. Çünkü sevdiklerinizi afet bölgelerine yolluyorsunuz ve günlerce ayrı kalıyorsunuz. Görevi tamamlamala, aileleri olarak ne kadar gurur duysan az olduğunu ifade etmek isterim. Tüm Türk halkı, bütün milletimiz, bu gururu ve bu duygularla başarılı olmanızı istiyorum. Bu manada bir değer yaratma süreci yaşattınız. Allah'tan hiç bir şey olmasın, sizin için hiç ihtiyaç olunmasın; Amaca yönelik da hem yardım almak hem de elimizdeki bir ek belgenin tadının farkında olmuşlar. Bundan dolayı başarılarınızdan dolayı yetiştirilirken. Halkımıza, özellikle de milletimizin birlik ve beraberliğine insan ve yeniden girişler için gerçektenız. Allah'tan hiçbir zaman korkunçlu günler yaşatmasın. Mutlu olmak, mutlu olmak, mutlu, başarılı bir başlangıç."

TEŞEKKÜR BELGESİ VERDİ

Yangın felaketine karşı kahramanca mücadele eden İBB'nin 825 kişisi için "Teşekkür Belgesi" hazırlandı. İmamoğlu, afet kadrosunda yer alan tüm kahramanlar temsilen 13 personele değer vereni verdi. Diğer satın alma belgeleri ise evlerine gönderilecek.

GÜDEN ÇİFTİNİN MASASINA OTURDU

İmamoğlu, İBB'nin kahraman 825 oyuncudan biri, Ersin Güden eşi Zeynep Güden ve üç çocuğunun masasına oturarak piknik yaptı ve sohbet etti. İBB Türk Sanat Müziği topluluğu'nun seslendirdiği güzel türkü ve şarkıları, dolu dolu doluan hakkında bin kişiyi unutamayacakları.

Kaynak: Bültenler