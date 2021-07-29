İletişim Fakültesi Öğrencilerine Avrupa Birliği (AB) Sivil Düşün Programından Büyük Ödül!

İletişim Fakültesi öğrencilerimiz Seda Fırın, Mustafa Akıncı, Serdar Aslan ve Vehpi Demir geliştirdikleri sosyal girişim projeleri ile Avrupa Birliği Sivil Düşün Programının imeceLAB desteğiyle hayata geçirdiği fikirfeza gençlik hackathonunda Türkiye'nin en yetenekli 466 yetenekli genci arasından 1.

İletişim Fakültesi öğrencilerimiz Seda Fırın, Mustafa Akıncı, Serdar Aslan ve Vehpi Demir geliştirdikleri sosyal girişim projeleri ile Avrupa Birliği Sivil Düşün Programının imeceLAB desteğiyle hayata geçirdiği fikirfeza gençlik hackathonunda Türkiye'nin en yetenekli 466 yetenekli genci arasından 1. gelmeyi başardılar. Öğrencilerimiz birincilik ödülü olan 10. 000 Euro hibeyi de almaya hak kazandı. Bugüne kadar sayısız başarıya imza atan İletişim Fakültesi öğrencilerimiz ilk kez bir AB Projesinden derece elde etmeyi ve bu kadar yüklü miktarda hibe (destek) almayı başardı.

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programının imeceLAB desteğiyle hayata geçirdiği fikirfeza gençlik hackathonu, yaklaşık bir ayı aşkın bir sürecin sonunda tamamlandı. Haziran ayı başında, yaşları 15-30 arasında değişen, toplumun sorunlarına duyarlılık gösteren ve yaratıcı çözüm üretmek konusunda istekli herkese açık olarak duyurulan programa, başvurular 24 Haziran tarihinde sonlanmıştı. 466 adayın başvuru ilettiği Hackathon, 154 katılımcı ve 54 takımın katılımıyla, 3 Temmuz'da başlamıştı. Fiziken yan yana gelme olanaklarının sınırlı olduğu salgın koşullarında, tamamı dijital olarak gerçekleşen bir haftalık program boyunca katılımcılar, dijital odalarda eğitimler aldı; ilham veren konuşmacıları dinledi; mentorlarla görüştü ve kendilerine sınır koymadan fikirler üretti. Tek sınırları vardı; bu projelerin aktif vatandaşlığı canlandırması gerekiyordu. Yani aslında haklarımızı koruyup yaşatan, hepimizin dertlerine derman olacak çözümler üreteceklerdi. Katılımcılardan ayrıca, çalışmalarını tasarlarken medya, teknoloji, eğitim ve sanatın farklı imkanlarından yararlanmaları istendi.

Sundukları çalışma fikirlerinin değerlendirilmesinin ardından, yarı finale devam edecek ilk 15 takım belirlendi. Yarı finalistler proje pazarında çalışmalarını mentorlara sundu ve mentorların oylarıyla finali görecek sekiz takım ortaya çıkmış oldu. Birbirinden farklı bir arada öğrenip deneyimleme, ilham alma ve eğlenme fırsatlarıyla dolu dolu geçen bir haftanın sonunda fikirfezacı sekiz takım, Pamela ve Nilipek'in katılımıyla gerçekleşen dijital koner ve sohbet programında yorgunluk attı, moral buldu. 10 Temmuz'da gerçekleşen ödül töreninde ise, tüm takımlar yine sınırlı zaman içinde farklı haklara erişimi güçlendiren çalışmalarını tanıttı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum Program Müdürü Friederike Wuenschmann'ın kapanışını yaptığı törende, ödül kazanan finalistler sırasıyla, Kekele TV, Pin-Go-In ve e-Mücadele takımları olarak açıklandı. Kekeme bireylerin istihdam sorununa odaklanan ve öğrencilerimizden oluşan Kekele TV, üç finalist takım arasından 1. olmayı başardı.

Hackahon süreciyle ilgili düşüncelerini paylaşan Kekele TV Proje ekip üyesi Vehpi Demir, "Avrupa Birliğİ Sivil Düşün Programın İmeceLAB Fikirfeza gençlik Hackathon'un da Kekele TV ekibi olarak yarıştık. Adından da anlaşılacağı gibi kısa sürede sizden, derdinizi insanların anlayabileceği bir şekilde aktarmanız isteniyor. Bu sizden istenirken bunu nasıl yapacağınızın eğitimini de çeşitli mantorler araçlığıyla alıyorsunuz. Aslında bir yarışma sürecinden çok bir eğitim süreci demeyi tercih ederim. Yorulduk, stres yaptık ve uykusuz kaldık ama her şeye rağmen heyecan dolu çok güzel bir süreç yaşadık. Ekip arkadaşlarımızla günlük 8 saatin üzerinde zoom'da vakit geçiyorduk. Fikir alışverişleri yapıyorduk. Böyle olsa nasıl olur, bunu nasıl daha güzel aktarabiliriz? Sorularına yönelik fikirler geliştirip en uygun olanı seçiyorduk. Yaklaşık 2 yıl önce başlatmış olduğumuz Kekele TV Projesinin bu aşamalara gelmesi için herkes çok emek verdi. Bunu için Dr. Öğr. Üyesi Kaan Gez özellikle bizi hiç yalnız bırakmayan takipçilerimize ve bu güzel süreç için Sivil Düşün ve İmeceLAB'a teşekkür ediyorum" dedi.

Proje ekibi üyelerinden Serdar Aslan ise başarılarını şu şekilde dile getirdi: "Sivil Düşün'ün platformunda 1 haftalık hızlı, keyifli bir süreç geçirdik, Bir haftanın sonunda 1. olmaya hak kazandık. Kekele TV ekip arkadaşlarıma bu yorucu süreci keyifli hale getirdikleri için teşekkür ederim. Aynı zamanda Sivil Düşün ve İmeceLab ekibine bizlerin sesi olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum. Proje ekibinden Mustafa Akıncı ise düşüncelerini şu şekilde ifade etti: "Sivil düşün temelinde insanları bilinçli ve aktif bir vatandaş olması için hackatnonlar düzenliyor her şey çok hızlı aynı zamanda öğretici geçiyor. Böyle bir hackatonda Kekele TV projesi ile birinci olmak hem aktif bir vatandaş olduğum hem sosyal sorumluluk projemizin destekleneceği için çok heyecanlıyım. Şunu da belirtmek isterim gece gündüz demeden beraber çalıştığımız Kekele Tv ekibine, Sivil Düşün ve İmeceLab ekibine çok teşekkür ederim. "

Proje ekibinin diğer üyesi Seda Fırın ise düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: Fakültemiz medya merkezinde 2019 yılında koordinatör hocamız Dr . Öğr Üyesi Kaan Gez'in desteğiyle hayata geçen Kekele Tv Projesi Fikirfeza Gençlik Hackathonu'nda elde ettiği başarı ile sosyal girişim olma yolunda ilerleyecek. Bu aynı zamanda fakültemizin ilk sosyal girişimi olacak. Sivil Düşün & İmeceLab ortaklığı ile gerçekleştirilen FikirFeza Gençlik Hackathonu 15- 30 yaş aralığında bireylerin başvurabildiği 10 günlük sürece yayılan bir program. Proje fikri olan, üretmeyi seven ama nereden başlayacağını bilmeyen ya da desteğe ihtiyacı olan kişiler mutlaka Sivil Düşüne başvuru yapmalı. Fikirfeza Gençlik Hackathonu çok eğitici fakat adı üstünde oldukça hızlı bir süreçti. 10 gün boyunca eğitimler aldık, montörlerle buluştuk, atölye çalışmaları yaptık ve ilham veren konuşmalar dinledik. Zamanla yarıştığımız için yorucu saatler geçirdik. Bu süreçte yanımıza olan her konuda desteğini, ilgisini bizden esirgemeyen, bizlere güvenen koordinatör hocamıza ve tüm ekip arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. "

Proje sorumlusu, İletişim Fakültesi Medya Merkezi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Kaan Gez; "Öğrencilerimiz yine harika bir başarıya imza attılar. Fakültemizin ilk AB Projesi ve ilk sosyal girişim projesi ve ilk defa bir proje için bu kadar hibe (destek) alıyoruz. Bu başarı sadece iletişim fakültemizin öğrencilerine örnek olacak bir başarı değil. Sosyal girişimde bulunmak, proje üretmek isteyen üniversite öğrencilerimizin tamamına örnek olacak, ilham verecek bir proje. Fakültemiz, Medya Merkezimiz Türkiye'nin şu an en çok üreten ve ödül alan iletişim fakültelerinden biri ve bundan da büyük gurur duyuyoruz" dedi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müge Yılmaz da, "İletişim Fakültemiz son yıllarda büyük bir başarı gösterdi. İletişimin tüm dallarında ödül almanın yanında öğrencilerimizin bir AB programında 1. olması ve hibe alması büyük başarı. Öğrencilerimiz sadece bizler için değil üniversitemiz, şehrimiz için de büyük mutluluk ve gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Öğrencilerimizi ve danışman hocalarımızı kutluyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Habermetre