İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne sert tepki: Sessiz kalmayacağız

Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i hedef alan skandal karikatüre İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki geldi. Charlie Hebdo'nun kültürel ırkçılık nefretini yaymaya yönelik iğrenç çabasına karşı sessiz kalmayacaklarını belirten Altun, "Provokasyonlarınıza boyun eğmeyeceğiz" dedi.

İslam'ı ve Müslümanları hedef alan yayınlarıyla bilinen Fransız Charlie Hebdo dergisi, büyük bir skandala daha imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çirkin bir şekilde karikatürize eden dergi, İslam'a ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret etti. Dergiye sosyal medyada tepki yağdı.

"KÜLTÜREL IRKÇILIĞI YAYMA ÇABASINI KINIYORUZ"

Charlie Hebdo'nun tepki çeken karikatürüne Türkiye'den ilk tepki ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerinin karşılık bulduğunu belirten Altun, "Charlie Hebdo az önce güya Cumhurbaşkanımızı gösteren aşağılık resimlerle dolu bir dizi paylaştı. Bu derginin kültürel ırkçılık ve nefretini yaymaya yönelik iğrenç çabasını kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözde karikatürlerin tiksindirici olduğunu belirten Altun, "Bu açıkça yabancı düşmanı, İslamofobik ve hoşgörüsüz bir kültürel çevrenin ürünüdür" dedi.

"MÜSTEHCENLİKLERİYLE LİDERİMİZİ HEDEF ALIYORLAR"

Altun, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız, dünya çapında milyonlarca mülteciyi kucaklamada öncülük ederek hafızalardaki en insani lider olmuştur. Kadınlara ve çocuklara yardım etmek için parmağını kaldırmayanlar şimdi müstehcenlikleriyle liderimizi hedef alıyor.

"DİNİMİZE YÖNELİK İĞRENÇ SALDIRILARA KARŞI SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Sivillere yönelik her türlü şiddete ve İslam adına her türlü terör eylemine karşı olduğumuza dair tutumumuzu açıkça ortaya koyduk. Ancak nereden gelirse gelsin kültürümüze ve dinimize yönelik iğrenç saldırılar karşısında sessiz kalmayacağız.

Yine, ırkçı, yabancı düşmanı, İslamofobik ve anti-Semitik kışkırtmalar bizi ayni karşılık vermeye kışkırtamayacak. Algılanan mağduriyetinize dayanarak gözdağı ve provokasyonlarınıza boyun eğmeyi reddediyoruz."

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI CESUR: BU ÜLKENİN BU TİPLERDEN DAHA BÜYÜK DÜŞMANI YOK

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur ise karikatürü rezil olarak niteleyerek, "Charlie Hebdo'nun rezil karikatür tweetine 'Yapmayın işte bu Erdoğan'ın işine yarıyor' diye Fransızca tweet atan Türk isimli bir hesap gördüm az önce" paylaşımı yaptı.

Cesur paylaşıma, "Yazıklar olsun. Bu ülkenin, bu milletin vallahi bu tiplerden daha büyük düşmanı yok" diyerek tepki gösterdi.